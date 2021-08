Coronavirus en Argentina: confirmaron 158 muertes y 6.141 contagios en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación informó este domingo 8 de agosto que, en las últimas 24 horas, se registraron 158 muertes y 6.141 nuevos contagios de coronavirus. De esta manera, el total de casos desde el comienzo de la pandemia es de 5.018.895 y los fallecimientos son 107.459.

Por otra parte, de ayer a hoy, fueron realizados 50.696 testeos, con una positividad del 12,11%. Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 20.126.808 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 241.675 casos positivos activos en todo el país y 4.669.761 recuperados.

Del total de muertes reportadas hoy, 94 son hombres (40 son de la provincia de Buenos Aires, 1 de la ciudad de Buenos Aires, 1 de Chubut, 1 de Corrientes, 3 de Córdoba, 2 de Entre Ríos, 3 de Formosa, 28 de La Rioja, 3 de Mendoza, 5 de Neuquén, 1 de Río Negro, 2 de Salta, 2 de San Juan, 1 de Santa Fe y 1 de Santiago del Estero) y 64 son mujeres (36 son de la provincia de Buenos Aires, 1 de la ciudad de Buenos Aires, 1 de Chaco, 1 de Chubut, 1 de Córdoba, 1 de Entre Ríos, 2 de Formosa, 11 de La Rioja, 2 de Mendoza, 1 de Misiones, 1 de Neuquén, 1 de Río Negro, 2 de Salta, 2 de San Juan y 1 de Santiago del Estero).

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 3.675 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 51,6% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 49,5% .

De los 6.141 nuevos contagios reportados hoy, 1.231 son de la provincia de Buenos Aires, 494 de la ciudad de Buenos Aires, 146 de Catamarca, 207 de Chaco, 104 de Chubut, 991 de Corrientes, 698 de Córdoba, 142 de Entre Ríos, 186 de Formosa, 113 de Jujuy, 94 de La Pampa, 64 de La Rioja, 112 de Mendoza, 179 de Misiones, 126 de Neuquén, 121 de Río Negro, 134 de Salta, 39 de San Juan, 180 de San Luis, 24 de Santa Cruz, 385 de Santa Fe, 201 de Santiago del Estero, 19 de Tierra del Fuego y 151 de Tucumán.

A poco más de un mes de las elecciones, el Gobierno enfrenta el desafío de frenar la propagación de la variante Delta en el país, y de completar los esquemas de vacunación con las segundas dosis para impedir una posible tercera ola de contagios por la contagiosidad de esta cepa. “ Es posible que los contagios actuales estén llegando a un piso y que puedan volver a subir. La tercera ola llegará y nos estamos preparando para eso “, adelantó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y estimó que en la Argentina “puede ocurrir como en el Reino Unido, donde hubo muchos casos, pero de poca gravedad porque la mayoría de las personas están vacunadas”.

En la provincia de Buenos Aires, 1.500.000 personas deben completar el esquema iniciado con Sputnik V y, para ello, entre el viernes 6 y sábado 7 de agosto, se cursaron 400 mil turnos para combinar con dosis de Moderna y AstraZeneca. “Sugerimos fervientemente que no lo hagan, pero si alguien no quiere recibir vacunas combinadas porque prefiere esperar el segundo componente de la Sputnik V, debe cancelar el turno”, detalló el ministro.

En la provincia de Buenos Aires, 1.500.000 personas deben completar el esquema iniciado con Sputnik V (REUTERS/Agustín Marcarian)

En sintonía, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, se refirió a los anti vacunas y no descartó algún tipo de reglamentación para aquellos que decidan no vacunarse. “Es una opción que siempre preferimos no utilizar, pero se evalúa permanentemente. No estamos en esa instancia, pero no la descartamos”, dijo. “Sin lugar a dudas, quienes se vacunan obtienen un beneficio individual y aportan a un beneficio colectivo, ellos tienen que tener una ventaja con respecto a quien decide no vacunarse. Pero en esta etapa no es la mayoría ese grupo”, sostuvo.

Hasta esta mañana, según la última actualización del Monitor Público de Vacunación , se distribuyeron 40.623.044 dosis en todo el territorio, al tiempo que se aplicaron 34.489.523. De ese total, 26.040.896 personas fueron inoculadas con la primera dosis y 8.448.627 cuentan con el esquema completo .

De los más de 34 millones de vacunados, 3.713.344 son trabajadores de la salud; 5.283.838 personas vinculadas a personal estratégico (fuerzas de seguridad y armadas, docentes y personal no docente de todos los niveles educativos, responsables del funcionamiento del Estado y personal del Servicio Penitenciario); 1.156.510 personas de 50 a 59 años SIN factores de riesgo; 2.460.968 personas de 40 a 49 años SIN factores de riesgo; 84.295 personas de 12 a 17 CON factores de riesgo; 6.011.389 personas de 18 a 39 años SIN factores de riesgo; 5.965.667 personas de 18 a 59 años CON factores de riesgo; y 9.739.299 personas de 60 años o más.





SEGUIR LEYENDO: