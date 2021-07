Una funcionaria clave de Kicillof va a la lista como senadora provincial y empieza la negociación por su ministerio

La funcionaria clave de Kicillof va a la lista como senadora provincial y empieza la negociación por su ministerio (@TereGarciaOK)

Además de la candidatura a diputado nacional del ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, el gobernador bonaerense Axel Kicillof también se prepara para buscar un reemplazo para la actual ministra de Gobierno, Teresa García. La funcionaria ocupará el segundo lugar en la lista a Senadores provinciales por la Primera sección electoral y volverá a la Cámara baja, pero esta vez como oficialismo, ya que tuvo un paso entre 2017 y 2019 por la Cámara alta bonaerense.

Así, García irá detrás de la candidatura de Luis Vivona que responde al intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardin y encabezará la nómina. En tercer lugar a senadores por la Primera va Gustavo Soos (que responde al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez). Los intendentes del conurbano norte estaban conformes con el cierre porque si García firmaba en el Segundo lugar, le garantizaba a ellos el puesto 1 y 3, que son los “entrables”.

Intendentes de la Primera sección electoral del FdT junto a Axel Kicillof

En un principio Kicillof no quería desmembrar su Gabinete. Gollan avisó que su campaña será seguir como ministro hasta el día de la asunción como diputado nacional. García transitaría el mismo camino.

El regreso de la funcionaria provincial al poder legislativo tiene una lectura clara: ordenar y poner una representación directa de Kicillof en la Cámara alta provincial que hasta el momento carecía.

En la composición actual, el oficialismo tiene 20 de las 46 bancas. Las 26 restantes son de Juntos por el Cambio. Es probable que García sea, además, la presidenta del bloque del Frente de Todos. Sobre todo tras la salida de Gervasio Bozzano, que no podrá renovar como senador.

El plan, a priori, de Kicillof era no desarmar su equipo de gestión . En los hechos evitó perder algunas piezas propias como la del jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco o el secretario general de Gobierno, Federico Thea, que figuraban como eventuales precandidatos.

Ahora quedarían dos ministerios provinciales vacantes. En el de Salud será ocupado por el viceministro Nicolás Kreplak y el mismo equipo que viene acompañando la gestión entre los que están Salvador Giorgi, Leticia Ceriani, Victoria Anadón y Julieta Calmels en las subsecretarías del ministerio.

Kreplak junto al candidato a diputado nacional, Daniel Gollan

En lo que hace al ministerio Gobierno, es un botín político importante. Los intendentes, que empujaron por la candidatura de García, no ven con desagrado poder ocupar ese lugar. Sin embargo, al gobernador no le hace demasiada gracia que le “loteen” el gobierno. Hasta el momento, los intendentes no tienen presencia directa en el Gabinete.

Hay allí, en funciones dentro del ministerio de Gobierno, un actor importante: es el subsecretario de Asuntos Municipales de la Provincia, Santiago Révora. De La Cámpora -es el primo de crianza del ministro del Interior Eduardo Wado Pedro- Révora podría ser otra apuesta para ocupar el ministerio que dejará García si asume su banca como senadora.

La lista por la Primera sección electoral, donde se eligen ocho lugares la completan, Sofia Vanelli (concejal de Vicente López y funcionaria del ministerio de Transporte de la Nación que responde a Sergio Massa), Javier Rehl (Secretario de Gobierno, municipalidad de Escobar) y Ana Luz Balor (concejala de Tres de Febrero, de La Cámpora).

Algunos intendentes del peronismo tendrán representación directa en las listas por las secciones electorales del Frente de Todos. Mariano Cascallares, jefe comunal de Almirante Brown, encabezará la lista por la Tercera sección electoral donde se eligen 18 lugares para el Senado bonaerense.

Walter Torchio de Carlos Casares irá primero la lista por la Cuarta sección electoral y Alejandro Dichiara, de Monte Hermoso, irá en la cabeza de lista por la Sexta sección electoral.

En las últimas semanas, Dichiara jugó fuerte para formar parte de la nómina y encabezar por sobre encima del diputado provincial Carlos “Cuto” Moreno, que también buscaba ese lugar de privilegio en la lista por el sur bonaerense. Lo logró. El intendente de Monte Hermoso será primer candidato y Moreno irá en el puesto tres de esa lista seccional para la Cámara de Diputados bonaerense.

SEGUIR LEYENDO: