Respaldan la movilización de madres y padres que reclaman la vacunación para chicos con enfermedades prevalentes

La diputada nacional Claudia Najul (UCR) respaldó hoy la movilización que mañana realizarán madres y padres en todo el país para reclamar que sus hijos, que enfrentan enfermedades prevalentes, puedan recibir la vacuna contra el COVID-19 de manera urgente, debido a que ya tienen más de 18 meses de encierro por ser de alto riesgo.

“ Si no pedíamos modificar la ley, no había DNU, sin DNU no habría donación de vacunas . Es una buena noticia que después de haber quitado la anteojera ideológica que condiciona al Gobierno, lleguen al país más de 3 millones de vacunas donadas por Estados Unidos”, afirmó la legisladora naciona, según se informó en un comunicado.

La diputada Najul expresó su opinión sobre la llegada de las vacunas de Moderna que donó el gobierno de Joe Biden, tras reunirse hoy de nuevo con los padres y madres de los chicos y chicas con enfermedades prevalentes o discapacidad.

“Hoy me reuní con mamás y papás de niños y niñas con enfermedades prevalentes para planificar acciones de conjunto, insistir por todas las vías posibles y hacer más fuerte ese grito justo y que necesariamente el Gobierno debe escuchar. Cuidar a estos chicos y chicas debe ser la prioridad número uno”, afirmó la ex ministra de Salud de Mendoza, que planteó el reclamo por las vacunas para estos niños en el Congreso.

La diputada Najul respaldó la movilización de madres y padres para pedir que se habilite la vacunación a niños con enfermedades prevalentes.

Najul resaltó que mañana a las 16 “ estas mamás y papás van a manifestarse en varias ciudades de todo el país , pidiendo nuevamente al presidente Alberto Fernández lo que hace seis meses pedimos: vacunas para protegerlos”.

“Está pendiente el arribo de estas vacunas de Moderna y que se certifique que las pueden usar los 100 mil chicos y chicas con enfermedades prevalentes o discapacidad, pero se empieza a abrir un camino distinto. Quedará el lamento por el tiempo perdido, pero cambió la estrategia para bien. Ojalá que estas sean las vacunas para estos chicos y que, si no lo son, se busquen rápidamente las que correspondan”, acotó. En Argentina y en Estados Unidos, Moderna todavía no cuenta con la autorización para ser suministrada en menores, pero no se descarta que pueda habilitarse próximamente.

Finlamente, remarcó que “cuando hace largos meses empezamos a pedir cambios en la ley, nos dijeron de todo. Desde especuladores a lobistas pasando por todo tipo de adjetivos con el fin de deslegitimarnos. El tiempo, la corrección de la política oficial y esta noticia, nos indican que estábamos en lo correcto: la ideología no puede privarnos de mejor salud”.

