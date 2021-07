Confirmaron 614 muertes y 19.697 contagios por coronavirus en las últimas 24 horas: se superaron las 100 mil víctimas fatales

A casi 17 meses del inicio de la pandemia, Argentina superó las 100.000 muertes por COVID-19. Así lo informó el Ministerio de Salud de la Nación, que este miércoles confirmó que en las últimas 24 horas se registraron 614 muertes y 19.697 nuevos contagios . Con estos datos, el total de casos desde marzo de 2020 asciende a 4.702.657 y las víctimas fatales son 100.250.

Por otra parte, en las últimas 24 horas, fueron realizados 109.446 testeos, con una positividad del 17,99%. Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 17.914.318 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 276.004 casos positivos activos en todo el país y 4.326.403 recuperados.

Del total de muertes reportadas hoy, 334 son hombres y 276 son mujeres . Cuatro personas, una de la provincia de Tucumán, otra de la provincia de Mendoza, otra de la provincia de La Rioja y otra de la provincia de Córdoba, fueron registradas sin datos de sexo.

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 5.092 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 62,2% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 60,1%.

De los 19.697 contagios, 5.419 son de la provincia de Buenos Aires, 1.028 de la ciudad de Buenos Aires, 278 de Catamarca, 587 de Chaco, 261 de Chubut, 653 de Corrientes, 2.385 de Córdoba, 1.018 de Entre Ríos, 462 de Formosa, 308 de Jujuy, 349 de La Pampa, 219 de La Rioja, 753 de Mendoza, 189 de Misiones, 254 de Neuquén, 305 de Río Negro, 724 de Salta, 355 de San Juan, 336 de San Luis, 107 de Santa Cruz, 1.907 de Santa Fe, 683 de Santiago del Estero, 71 de Tierra del Fuego y 1.046 de Tucumán.

Por otro lado, el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 sigue avanzando. Según los datos del Monitor Público de Vacunación, actualizados a esta mañana, fueron distribuidas en todas las jurisdicciones 28.283.544 vacunas, de las cuales 25.718.531 ya fueron aplicadas: 20.605.189 personas recibieron la primera dosis y 5.113.342 cuentan con el esquema completo de dos dosis.

En tanto, a partir de hoy empezaron a convocar a los porteños vacunados con Sinopharm para que reciban la segunda dosis. La noticia la dio el titular de la cartera sanitaria de la Ciudad, Fernán Quirós, durante la habitual conferencia de prensa de los días martes. “Entre el miércoles y el viernes invitaremos a un grupo de cerca de 50 mil personas, que ya han recibido Sinopharm entre el día 21 y el 28, para que vengan a vacunarse”, aseguró.

Asimismo, Alberto Fernández se mostró optimista con respecto a la inoculación y dijo que en septiembre toda la población iba a estar vacunada . “Preparémonos para disfrutar de una linda primavera”, señaló en un acto que compartió ayer por la tarde junto a otros dirigentes del oficialismo en Lomas de Zamora.

En Argentina ya son casi 26 millones las personas inmunizadas contra el COVID-19 (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

El pasado 27 de junio, el Presidente Alberto Fernández encabezó un homenaje a los muertos por coronavirus. “No olvidaremos a quienes se han ido en este tiempo doloroso”, sostuvo en un acto en el en el Centro Cultural Kirchner (CCK) de la Ciudad de Buenos Aires. En ese momento el país acumulaba 92.568 fallecidos y la convocatoria del Jefe de Estado buscó dar un mensaje de unidad ante el dolor.

“ Con esta pandemia estamos presenciando un verdadero cataclismo que azota a la humanidad . Cada una de las víctimas fallecidas tenía un nombre, una vida, tenía hijos, hermanos, padres, madres, familiares, amigos. Todos y todas tenemos afectos que han perdido su vida en este tiempo”, apuntó el Primer Mandatario en su discurso.

“ Muchos me criticaron cuando dije que entre la salud y la economía yo elegía la salud, y elegía la vida antes que la muerte . Y la verdad, que no me arrepiento de haber elegido eso. Voy a luchar todos los días para que la gente en la Argentina viva mejor y con más salud, que viva más tiempo y que viva bien”, manifestó.

Al día de la fecha, entre los casi 26 millones de inmunizados hay 3.630.209 trabajadores de la salud; 3.250.136 personas consideradas “estratégicas”, como integrantes de las fuerzas de seguridad y armadas, docentes y personal no docente de todos los niveles educativos, responsables del funcionamiento del Estado y personal del Servicio Penitenciario; 2.507.516 personas de 18 a 39 SIN factores de riesgo; 1.755.529 personas de 40 a 49 SIN factores de riesgo; 4.846.602 personas de 18 a 59 CON factores de riesgo; 813.335 personas de 50 a 59 SIN factores de riesgo; y 8.847.416 adultos mayores de 60 años.

SEGUIR LEYENDO: