Argentinos varados: 70 personas quedaron afuera del último vuelo que regresa desde Miami

“La incertidumbre es total. Hay mucha gente que no sabe donde va a dormir”, dijo Ignacio, uno de los 70 pasajeros que se quedaron afuera del último vuelo diario de Aerolíneas Argentinas

Desde el lunes, y con el fin de frenar el avance de las nuevas cepas del coronavirus, rige en Argentina un “cepo aéreo” que restringe la cantidad de pasajeros provenientes del exterior que ingresan al país. Ahora, el límite máximo de personas que ingresan a diario es de 600, lo que significa una reducción del 70% respecto de las 2.000 personas que podían entrar anteriormente.

Con esta medida miles de viajeros se vieron afectados, y volvió la problemática de los varados en el exterior. El Gobierno –que había advertido que esta situación se podía presentar– ya explicó que no repatriará a los casi 40.000 mil argentinos que están fuera del país.

En ese contexto, esta tarde, unas 70 personas quedaron afuera del último vuelo de Aerolíneas Argentinas que despegó desde Miami hoy a las 18.40 horas . “Era el único vuelo que estaba previsto para hoy”, explicó Ignacio en diálogo con TN y al borde de las lágrimas. Desde hace dos días, el hombre va y viene del aeropuerto con las valijas, su mujer embarazada y su hija de dos años .

“En cuanto tomamos conocimiento de esta medida vinimos al aeropuerto y logramos que nos pusieran en una lista de espera. Teníamos la esperanza de poder viajar ayer y hoy, porque había lugares en los vuelos, pero nos quedamos afuera ”, apuntó el hombre y deslizó que “los lugares libres los estaban ocupando los tripulantes de los vuelos cancelados de Aerolíneas Argentinas”.

“ La incertidumbre es total. Hay mucha gente que no sabe donde va a dormir ”, dijo el hombre. Y siguió: “Nadie nos da una respuesta. No contestan el teléfono, ni los mails, ni el WhatsApp. Parecería un castigo para los que viajamos al exterior ”.

Melanie viajó a Estados Unidos para investigar acerca de la inteligencia artificial y tampoco puede volver

Melanie, otras de las “varadas” en EE.UU. cuenta su situación. “ Llegué acá hace un mes para investigar con dos colegas en la Universidad Carnegie Mellon acerca de inteligencia artificial . Tenía fecha de regreso este sábado 3 de julio y ya me avisaron que el vuelo está cancelado”, apuntó la joven en videollamada con TN.

Consultada acerca de la reprogramación del vuelo, Melanie explicó que, hasta el momento, la aerolínea no ofreció un listado de pasajeros y le aclaró que tampoco tiene un “listado de prioridad”. Desde el Consulado le indicaron que “no queda otra que esperar a que la aerolínea reprograme” .

Según pudo saber Infobae, en base al nuevo esquema de arribos, las aerolíneas solicitan vuelos adaptados a la posibilidad de que -al menos- entren dos aviones por día. “ El criterio de selección, porqué dejan a unos afuera y no a otros, queda a merced de cada empresa ”, explicaron a este medio.

Algunas de las aerolíneas que operan desde Miami son Aerolíneas Argentinas, American Airlines y LATAM. De momento, esta última, tiene menos frecuencias porque suelen hacer escala en Santiago de Chile, cuyo aeropuerto está cerrado.

Esta tarde en el Aeropuerto Internacional de Miami se vivieron momentos de desesperación cuando 70 pasajeros se enteraron sobre la hora de que no iban a poder volar a Argentina

La postal de los varados también se repite en Madrid (España). Esta madrugada cancelaron un vuelo que partía hacia Buenos Aires. Según trascendió, a algunos pasajeros les reprogramaron el viaje para dentro de 15 días. Hasta el 12 de julio la aerolínea Iberia sólo tiene previstos dos vuelos.

Desde el sector aerocomercial advierten que estas restricciones provocarán un “efecto embudo”, que a medida que pasen las semanas retrasará cada vez más los plazos para el regreso de los pasajeros que están en el exterior y cuyos vuelos de regreso fueron cancelados . También señalaron que hubo casos de vuelos con escalas donde la cancelación se dio con tan poca anticipación que ya había pasajeros esperando en los aeropuertos para hacer el cambio de avión y seguir hacia el destino final.

Por su parte, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) solicitó con urgencia una reunión con el Gobierno.

“Haciendo una cuenta simple, con las restricciones, quedan afuera unos 1.400 pasajeros por día. Si esto se sostiene, no hay certeza de cuándo van a poder regresar porque se genera un ‘efecto embudo’. No es que a partir del 9 de julio todo se va a acomodar. Y tampoco sabemos cuánto tiempo se mantendrá el tope de 600 pasajeros, porque el riesgo del ingreso de la variante Delta no desaparece en 15 días. Se sigue acumulando gente que no puede volver”, señaló a Infobae Felipe Baravalle, director ejecutivo de la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (Jurca).





