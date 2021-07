Abrió su taller mecánico, lo desvalijaron y su relato desgarrador se viralizó y generó una ola solidaria

El mes pasado, Omar, un joven de 29 años oriundo de la ciudad de Córdoba, pudo abrir su taller mecánico en la capital cordobesa después de muchos años de esfuerzo y con dinero prestado. Así logró cumplir el sueño de su vida. La alegría, sin embargo, se transformó ayer en tristeza cuando se encontró con que su local de alineado y balanceado, ubicado en avenida Vélez Sarsfield al 4900, había sido robado.

“Me llevaron todo, las herramientas, todo lo que uso para trabajar. No me dejaron nada. Cerramos a las 18 y abrimos a las 9. Cuando entramos di con todo tirado”, lamentó en declaraciones a El Doce TV.

El joven calculó que el valor de lo robado superó los 400 mil pesos. Pero eso no fue lo que más le impactó: “Lo que más me duele es todo el esfuerzo, mucho sacrificio, me cansé de trabajar para cumplir un sueño y me llevaron todo. Pago impuestos, el monotributo, rentas, municipalidad, nunca me atrasé ni le debo nada a nadie”, dijo.

Y agregó: “Desde los 15 años que trabajo en los fierros, todo lo que hice lo hice con sacrificio. Lo hice para cumplirle el sueño a mi papá también, para que tenga un taller modelo. Me rompí el alma y no tengo más nada”.

El desgarrador relato se viralizó en las redes sociales y a las pocas horas la desazón de Omar se convirtió en sorpresa, luego de que muchas personas de todo el país le brindaran su ayuda y le donaran dinero para que pudiera recuperar todo el material perdido.

“Mucha gente me donó su dinero. A mi me da mucha vergüenza, porque lo que yo quería era recuperar mis herramientas que compré con tanto sacrificio y algunas aún no empecé a pagar. Nunca me hubiera imaginado que hicieran algo por alguien que no conocen. Es algo increíble lo que hizo la gente por mi”, contó el joven a Telenoche.

Una de las donaciones, reveló, las recibió de parte de una mujer que se presentó con la excusa de que le controlara el auto. Según dijo Omar, ella insistió para que él la atendiera y, al terminar el trabajo, la recompensa fue “realmente increíble”: recibió un sobre con “moneda extranjera”.

Uno de los famosos que se involucró para ayudar a Omar fue el cantante de cumbia David Adrián Martínez, popularmente conocido por su nombre artístico, El Dipy, quien prometió en su cuenta de Twitter: “Esto no lo puedo permitir... No sé quién es el chico, pero avísenle, si saben quién es, que me voy encargar de conseguirle todo. Sé que los que me siguen, gente de bien, me van ayudar para que este chico vuelva a trabajar. No tengo un mango, pero le voy a conseguir todo”.

En efecto, Omar contó que el músico lo llamó “como diez veces”. “Me dijo de todo. Fue muy solidario y puso a disposición todo para ayudarme”, reveló.

No es la primera vez que El Dipy encabeza una iniciativa solidaria. El año pasado, por ejemplo, movilizó las redes para encontrar y ayudar a Juan Carlos Osudar, un hombre de 57 años que se dedica a hacer changas. En este caso, el protagonista comenzó a vender frutas y verduras al costado de la Ruta 36 y 44 para generar algunos ingresos en medio de las restricciones por la pandemia. Pero la Municipalidad de La Plata le decomisó la mercadería por no contar con el permiso para hacerlo. El video de ese operativo se viralizó, el músico lo vio e inició una campaña para encontrar al vendedor y ayudarlo.

