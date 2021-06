Se derrumbó parte de un muelle en Necochea: había sido inaugurado hace seis meses

Se derrumbó un muelle en Necochea

Una estructura de un muelle de la ciudad bonaerense de Necochea se derrumbó este sábado por la mañana y causó susto entre los operarios que trabajaban en el lugar, ya que uno de ellos cayó a las aguas del Río Quequén y debió ser rescatado.

El accidente se produjo en la terminal acopio de fertilizantes líquidos y sólidos Pier Doce, que fue inaugurada hace unos pocos meses. Sucedió alrededor de las 8, cuando la cinta transportadora se desplomó mientras un buque estaba haciendo la descarga. El puente que está construido al ras del muelle se desmoronó y una de las tolvas que desapareció bajo el agua, consignó el sitio Cuatro Vientos.

El hecho pudo haber concluido de manera trágica pero, afortunadamente, no hubo que lamentar heridos y los daños fueron solo materiales. En diálogo con ese medio, David Álvarez, Secretario General del SUPA, explicó que “uno de los trabajadores de la misma planta se cayó al agua y lo pudieron rescatar, y otros dos que teníamos salieron corriendo y alcanzaron a salvarse”. “Salieron corriendo con el puente caído, de entre los fierros salieron”, agregó.

Tras el imprevisto, el equipo del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén activó de inmediato el protocolo de contingencia a cargo. De acuerdo al medio NdeN, el producto que se derramó es “sulfato monoamónico”, una sal inorgánica que constituye una importante fuente de nitrógeno y azufre para la nutrición de cultivos. Personal en la terminal portuaria aseguró “que no es contaminante”. También se comunicó que el barco no fue dañado, aunque no pudo descargar el producto que transportaba. Se prevé el lunes partirá y continuará su viaje.

Por otra parte, desde el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén manifestaron que aún “es muy aventurado explicar lo sucedido. Lo más importante es que no hay heridos”. Expertos de la Prefectura Naval Argentina se encargarán de las pericias para determinar las causas que provocaron el derrumbe.

La terminal Pier Doce está localizada en la Avenida Juan de Garay al 800 de la localidad de Quequén y fue estrenada a principios de diciembre pasado. La construcción, apuntan medios locales, había sido fuertemente resistida por los vecinos, que llegaron incluso a tramitar judicialmente la suspensión de la obra por un conjunto de irregularidades en la concesión. Desde que se inauguró solo unos pocos buques operaron allí.

