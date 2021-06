Taxistas solidarios en pandemia: ya realizaron 115 mil traslados de pacientes leves, médicos y vacunas contra la COVID-19

Los taxistas solidarios que trasladan pacientes con Covid





“Me gusta pensar que con lo que hago aporto mi granito de arena para hacer frente a esta pandemia que afecta a todo el mundo porque, además, con los traslados tengo la oportunidad de darle ánimo a las personas y escucharlas”, dice emocionado Juan (43), uno de los 190 taxistas que desde abril de 2020 traslada exclusivamente a pacientes leves con COVID-19 como a médicos, enfermeros y también lleva a domicilio vacunas contra el virus. Hasta el momento realizaron 115 mil viajes.

En el testimonio del chofer nacido en Chaco y que desde hace 14 años vive en la Ciudad, se resume el sentir de las y los choferes que en el inicio de la pandemia fueron convocados por la Secretaría de Transporte y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que se sumen a las tareas que emprendían en la lucha contra el coronavirus y ser parte del operativo de traslado exclusivo de pacientes leves y personal médico.

Gabriela Bivas es coordinadora general de la flota de taxis y parte del equipo de la Secretaría de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires y contó que “desde marzo del año pasado, cuando nos informaron sobre esta nueva pandemia y que teníamos que actuar, lo primero que hicimos fue hacer una gran convocatoria, formamos un equipo enorme con el que estamos trabajando para realizar estos traslados”.

Hasta el momento, en la Ciudad de Buenos Aires hay 190 choferes activos que trasladaron a más de 700 mil pacientes leves y realizaron más de 45 mil traslados totales de personal de salud e insumos.

Gabriela Bivas es coordinadora general de la flota de taxis y parte del equipo de la Secretaría de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires.

Los requisitos de esa convocatoria pedían conductores menores de 50 años que no tuvieran enfermedades pre-existentes ni ellos, ni las personas con las que conviven. Quienes hoy conforman el equipo recibieron una capacitación sobre los protocolos para estos viajes y el funcionamiento general del operativo. Para mayor seguridad, los vehículos afectados al operativo fueron adaptados en una tapicería en donde se realizó el “aislamiento” separando los asientos de adelante y el de pasajeros.

“Hay que avisar al operador cada tramo del viaje, desde que se busca a la persona en el hospital hasta que llega al hotel o a su casa. Cuando el paciente llega a destino nos dan el permiso para entrar a desinfección y cuando el taxi está desinfectado volvemos a avisar que el auto está libre, entonces nos asignan otro viaje” , detalla Juan, padre de una niña de 11 años que cada noche lo espera orgullosa para que le cuente cómo fue su jornada de trabajo, sobre cómo se realizan el recorrido.

En su caso, Juan trabaja desde las 14:00 hasta la medianoche de cada día. Como desde hace más de una década se dedica a recorrer la Ciudad en taxi, tiene la experiencia suficiente para saber cuándo prestar su oído para escuchar a los pasajeros y en qué momento ofrecerles sus consejos.

Los taxis del operativo de traslado fueron especialmente acondicionados.

“Durante los primeros meses del operativo, cuando aún no se sabía de qué trataba este virus, la gente estaba muy asustada. Yo trato de calmarlos cuando están así. Recuerdo que había una señora que, cuando la llevaba al hospital, me decía que tenía miedo de no volver a ver a sus hijos, que no sabía qué le iba a pasar. Si bien nosotros trasladamos a pacientes leves, muchos se asustan pensando en cómo puede seguir la enfermedad”, cuenta el taxista que inició su servicio en el operativo Detectar y lamenta: “También me tocó trasladar a personas que tenían una excelente prepaga, pero que no se hacían cargo de ellas y eso las ponía muy mal”.

Entre las tantas conversaciones que tuvo siendo parte de los operativos de traslados —él tiene asignado llevar pacientes— se apena mucho por lo que le confiaron en los últimos días. “Una señora a la que le dieron el alta me contó que se contagió porque su hijo fue a una reunión con otras personas y como no se cuidó, terminó contagiado a toda la familia... Esas cosas me dan mucha pena por quienes tienen que pasar luego por un hospital, porque no se toma conciencia aún de los riesgos”.

En ese tono, dice que en todo este tiempo de trabajo “nunca me contagié porque sigo todos los protocolos que nos indicaron y que implemento desde hace más de 10 años, cuando comenzó la gripe H1N1. Siempre uso el alcohol en gel, me desinfecto y ahora uso todo el tiempo en barbijo. Cuando llego a casa también sigo los protocolos sanitarios antes de ver a mi familia”, finaliza.

Los taxis afectados a los operativos especiales de traslados están señalados para poder ser diferenciados y así evitar que los paren cuando van a buscar a un paciente.

Cómo es el operativo de traslado en la Ciudad de Buenos Aires

Funciona desde abril del 2020 durante las 24 horas y todos los días de la semana. Los y las taxistas trabajan en diferentes turnos y están distribuidos por los distintos barrios de la Ciudad y están al servicio del Ministerio de la Salud para trasladar a personas que fueron testeadas, resultaron positivas y necesitan cumplir con el aislamiento obligatorio.

Cuando se les asigna un viaje, les indican el origen y el destino además de la información sobre el paciente que van a trasladar. Luego de cada viaje, deben pasar por un lavadero en donde se realiza la desinfección del vehículo.

Los viajes suelen ser desde las Unidades Febriles de Urgencia (UFU) de los hospitales hacia los hoteles que dispone el GCBA para aquellos que luego de dar positivo necesitan cumplir aislamiento. Pero además, trasladan pacientes que resultaron positivos desde los Centros de Testeos en las comunas, desde el operativo DetectAr, o desde el Aeroparque o Ezeiza, donde se testean quienes regresan a la Ciudad. También, casos sospechosos desde los operativos en Barrios Vulnerables a la UFU del Hospital más cercano como a pacientes positivos leves desde los Operativos de testeos de las comunas hasta hoteles u hospitales.

190 taxistas trasladan cada día a los pacientes leves afectados por el coronavirus en la Ciudad.

En articulación con el Ministerio de Salud, en los últimos meses, los taxistas comenzaron a colaborar con el operativo de vacunación de la Ciudad y les toca, por ejemplo, trasladar al personal médico abocado a la vacunación a domicilio, servicio para aquellas personas que no pueden movilizarse hacia los centros, así como insumos que necesitan ser reubicados en los distintos centros de vacunación o el remanente que al finalizar las jornadas debe volver a los depósitos.

“Somos un gran equipo de trabajo. Realmente estamos haciendo algo que nunca hubiésemos creído que íbamos a hacer y estamos orgullosos del trabajo que estamos haciendo y aprendiendo muchísimo. Es un gran aprendizaje”, terminó Gabriela Bivas, coordinadora general de la flota de taxis.

