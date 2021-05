Coronavirus en Argentina: confirmaron 348 muertes y 21.346 contagios en las últimas 24 horas

Elisa Carrió se aplicó la primera dosis de la vacuna AstraZeneca, tras haber rechazado la Sputnik V

La ex diputada nacional y fundadora de la Coalición Cívica lo anunció en sus redes sociales: “Estoy feliz y no me vacuné con la vacuna de un laboratorio de Rusia porque Putín es un dictador”. A mediados de mayo contó que había rechazado un turno para darse la Sputnik V en la provincia de Buenos Aires