“A pico y pala”: la ingeniosa estrategia de algunos locales en un shopping porteño para eludir el cierre

“La situación es desesperante”, dijeron hace algunas semanas los dueños de los locales nucleados en la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC) en medio de una concentración que encabezaron en el barrio porteño de Abasto. La protesta se originó por el nuevo cierre de los centros comerciales decretado por el gobierno nacional como parte de la estrategia para enfrentar la segunda ola de coronavirus. Luego vino la restricción para los negocios no esenciales que ya no pudieron permitir el ingreso de los clientes pero sí atender desde la puerta. La limitación sigue vigente y por el momento no se atisba su final.

Ante tiempos desesperados, medidas desesperadas. Ese fue el motor de una ingeniosa estrategia llevada adelante en el Caballito Shopping Center, el centro comercial más importante de este barrio porteño e avenida Rivadavia y Ángel Martínez (Riglos) . Allí, según pudo observar Infobae en una recorrida por las inmediaciones, los locales ubicados sobre Ángel Martínez, la calle lateral, decidieron tirar abajo sus muros o vidrieras e improvisar puertas a la calle donde antes no las había. Es decir, crear accesos para que los clientes puedan entrar a los comercios desde la vereda sin depender de la reapertura del shopping.

Según el DNU firmado por el Presidente Alberto Fernández, los locales con entrada y salida a la calle pueden seguir funcionando. Sin embargo, en ninguno de los locales del shopping de Caballito había puertas que dieran al exterior del centro comercial. Pero la urgencia por sobrevivir en este momento da para todo y por eso, a punta de “pico y pala”, los dueños de los comercios ubicados sobre la calle lateral (continuación de Hidalgo) no dudaron y, ante la perspectiva de un nuevo largo cierre, rompieron sus vidrieras o directamente los muros.

En este momento entonces, donde hasta hace algunas semanas apenas se podía mirar ropa, calzados y accesorios, ahora hay más accesos y no se incumple con el decreto oficial.

Probablemente no sea suficiente para paliar los efectos de la cuarentena, pero al menos es un intento por no perder a los pocos clientes que aún les quedan. Es que el panorama es sombrío. En aquella protesta en el shopping Abasto, la CASC dio cuenta de la crisis a través de un comunicado.

“Decidimos llevar nuestro reclamo a las calles, para eso convocamos a una concentración de vehículos a las puertas del Abasto”, decía el texto. “Es una manifestación para decir acá estamos, queremos trabajar conviviendo con este virus que vino para quedarse y ya lleva más de un año. Los locales se cerraron en marzo y se volvieron a abrir en noviembre. Estamos en una situación desesperante y angustiante”, aseguró en ese entonces a Infobae Pedro Bartolot, dueño de Estancias Chiripa y uno de los manifestantes.

“Y no somos sólo los empresarios, ni los empleados de los shoppings los que reclamamos. Son las costureras, los fabricantes de tela, y toda la gente que está atrás de lo que se vende en un shopping. Veamos la forma de volver a trabajar. No es en los shopping donde la gente se contagia. Hace dos días tuve que pagar cuotas de un crédito del año pasado para abonar los sueldos. Cuotas de hace un año. Se me debita y tengo los negocios cerrados. El año pasado estaban los ATP”, dijo.

Los dueños improvisaron puertas sin incumplir con el DNU

“Es tremenda la situación. Los puestos de trabajo peligran muchísimo y tenemos la prohibición de despidos y la doble indemnización que es impagable. Es algo de lo que ni queremos hablar: la posibilidad de despedir, porque es una situación que nos angustia. Queremos encontrar la solución. El contagio está en la vida privada de la gente y en las reuniones sociales”, cuestionó.

En tanto, la CASC señaló que este sector comercial “ha estado cerrado durante siete meses en el año pasado y que actualmente, luego de un breve período, nuevamente es impedido de ejercer sus actividades comerciales, pese al cumplimiento estricto de los protocolos presentados y aprobados por las autoridades sanitarias”.

“En línea con el reclamo de nuestros locatarios, hemos resuelto acompañar la medida sugerida por los mismos. El propósito de esta movilización es hacer oír nuestra voz y la de los comerciantes y empleados que componen nuestros shoppings, tanto de CABA como del GBA, en defensa de las empresas y de los puestos de trabajo que generan”, agregó.

