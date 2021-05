Comercios vacíos y calles desiertas: así fueron las primeras horas del nuevo confinamiento en la Ciudad de Buenos Aires

Las calles porteñas registraron poco movimiento vehicular (Fotos: Victoria Egurza / Télam)

Ayer por la tarde, los accesos y egresos a la ciudad y la provincia de Buenos Aires se vieron colapsados por los miles de vehículos que buscaban regresar a sus casas antes de la medianoche para cumplir lo dispuesto por el presidente Alberto Fernández.

Esta mañana, el panorama fue completamente diferente. Las intensas lluvias y las ráfagas de viento que se desarrollaron en varios puntos del país ilustraron un escenario desierto, con poco tránsito, comercios vacíos y pocos pasajeros en el transporte público.

El Decreto 334/221, firmado por el Presidente y publicado en el Boletín Oficial, establece que hasta el 30 de mayo se implementarán restricciones estrictas en todos los lugares que se encuentren en Alto Riesgo o Alarma Epidemiológica. Esto comprende al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y a más de 100 distritos de todas las provincias de la Argentina, con excepción de La Rioja.

Durante las primeras horas del sábado fueron los comercios esenciales quienes le dieron vida a una jornada inusual , bajo una lluvia persistente, en donde los controles de tránsito se repartieron en varios puntos de ingreso a la ciudad de Buenos Aires.

También se detectó poca presencia en las terminales de trenes

“A las 7 de la mañana abrí el puesto y sólo vendí un par de panchos”, contó a la agencia Télam Daniel Salcedo, de 26 años, en la Plaza Miserere, frente a la Estación Once. “Está todo muy tranquilo, demasiado, casi no hubo gente y no veo salir gente de la estación, ni hay control policial por ahora”, contó a la agencia de noticias Sandra González, una mujer que atiende un kiosco frente a la terminal ferroviaria de Once.

Los primeros negocios en abrir sus puertas fueron las farmacias, panaderías y los supermercados, todos bajo la categoría de esenciales, con pocos clientes dentro. En las principales avenidas de la Ciudad se constató una baja circulación de automóviles y un escaso uso de trenes, subtes y colectivos.

Es importante destacar que los servicios de transporte público funcionan con cronograma de fin de semana o feriado, y que únicamente podrán utilizarlos los trabajadores esenciales.

El nuevo confinamiento limitará las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial , con la salvedad de los mencionados comercios esenciales. Los bares y restaurantes deberán funcionar con servicio a domicilio y para llevar.

La mítica Avenida Corrientes entregó una imagen desierta durante la mañana del sábado

Desde la medianoche, se realizan fuertes controles en los 56 accesos habilitados para ingresar a la Capital Federal, 50 de ellos a cargo de efectivos de la Policía de la Ciudad, y el resto de personal de la Prefectura Naval y de la Policía Federal. Otro 71 accesos fueron cerrados.

A media mañana, en el peaje de la Autopista Ricchieri la fila de vehículos llegaba a 500 metros, aunque se liberaron varios carriles para el paso de los trabajadores esenciales, una imagen que se repetía con mayor o menor cantidad de autos en el Puente Pueyrredón y el resto de los puntos abiertos.

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, anunció que se desplegaron 11.500 efectivos de las fuerzas federales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para garantizar que se cumplan las medidas.

Uno de los puntos más descriptivos de esta situación lo entregó la emblemática y transitada calle Florida, la cual amaneció vacía , con la mayoría de sus negocios cerrados. Los pocos que decidieron abrir sus persianas estaban vacíos.

Las plataformas de subtes y trenes también se exhibieron desiertas

En la Ciudad las autoridades permitieron que los comercios no esenciales, como de ropa o decoración, abran sus puertas pero atiendan a sus clientes en la calle , y las compras deben hacerse en forma previa a través de medios electrónicos o por teléfono, a diferencia de la provincia de Buenos Aires, donde solo funcionan los negocios esenciales, como supermercados, farmacias o ferreterías, el línea con el DNU que estableció las restricciones publicado anoche.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció ayer que “ estarán habilitados solo los comercios esenciales , los comercios con envío y para llevar y solo se podrá circular en las cercanías del domicilio entre las 6 de la mañana y las 18 horas o por razones especialmente autorizadas. Esto lo anunció el Presidente y la provincia respeta las leyes y las cumple, un DNU tiene un valor de ley, y se van a cumplir a rajatabla esta serie de medidas de cuidado”.

