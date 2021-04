El Centro Armenio de Argentina celebró una misa en conmemoración del 106° aniversario del genocidio

La conmemoración contó con la presencia de pocas personas debido a la situación sanitaria

Esta tarde, al conmemorarse un nuevo aniversario del genocidio armenio, el Centro Armenio de Argentina llevó a cabo una ceremonia religiosa “en memoria de los santos mártires”. La misma se desarrolló en la catedral San Gregorio El Iluminador de Buenos Aires, ubicada en el barrio porteño de Palermo.

Debido a la situación sanitaria, la ceremonia solo acogió a un grupo minoritario de personas en la parte externa de la catedral. “Estamos en un día muy especial, que hace años para nuestros abuelos era un día de luto. Para nosotros es un reclamo de justicia y reparación. Hoy puedo decir, con la noticia del presidente de Estados Unidos, es una alegría para nosotros. Pero reconocer no alcanza, no es suficiente. Hay que tomar medidas, dar pasos, para que el pueblo que perdió su territorio y su patria, tenga la oportunidad de volver y ser dueño de su patria que dejó ahí. Eso tenemos que seguir reclamando. Y no solamente buscar reconocimiento”, expresó el Arzobispo Kissag Mouradian, primado de la Iglesia Apostólica Armenia para Argentina y Chile.

El arzobispo hizo referencia a las declaraciones del presidente estadounidense, Joe Biden, quien reconoció oficialmente el Genocidio Armenio e indicó: “Cada año, en este día, recordamos las vidas de todos los que murieron en el Genocidio Armenio de la época otomana y nos comprometemos de nuevo a evitar que esta atrocidad vuelva a ocurrir”. Con esta frase Joe Biden se transformó en el primer mandatario de su país en calificar como genocidio la masacre de 1,5 millones de armenios durante la Primera Guerra Mundial.

La misa fue encabzada por el Arzobispo Kissag Mouradian

Mouradian agregó: ”En el mundo hay muchos países que reconocen el genocidio, ¿pero qué nos da? Hay que buscar soluciones para que el pueblo armenio pueda recuperar su patria histórica. No hay que dejar pasar las oportunidades, mirar hacia adelante y seguir luchando. No importa el tiempo, podemos esperar lo que sea necesario para recuperar nuestra patria. Vamos a seguir orando a nuestros santos mártires. Seguimos orando pero pidiendo su intersección, su ayuda, para que nos fortalezcan a seguir nuestra tarea como pueblo”.

El embajador de Armenia en Argentina, Hovhannes Virabyan, expresó su sentir mediante un texto que fue leído por su esposa, Manushag Arakelyan: “Se cumple el 106° aniversario del genocidio armenio. Este es un día en el que nuestros pensamientos están en Tsitsernakaberd (Monumento a víctimas del genocidio armenio), inclinándonos respetuosamente ante el fuego eterno que inmortaliza la memoria del millón y medio de mártires inocentes. Es un día de profundo recogimiento y reflexión para todos los armenios. No hay familia que no haya tenido una pérdida, ni una historia que no haya quedado incompleta. No hay nadie cuyos abuelos no hayan debido dejar el hogar ancestral para emprender el camino del destierro y la salvación”.

“Son muchos países que recibieron con los brazos abiertos a los milagrosos sobrevivientes del genocidio; y que se transformaron para ellos en su nuevo hogar. En su segunda patria. Pero el 24 de abril no solo un día de daños y derrotas. Es un día que demuestra la fuerza y capacidad del armenio para sobrevivir y resurgir de las situaciones más trágicas. Un día en que el armenio se rebeló contra la muerte y el olvido”, manifestó Virabyan.

La Iglesia Armenia es una rama propia del cristianismo. Según la tradición, fue fundada por los apóstoles San Tadeo y San Bartolomé, por ello se la conoce como Iglesia Apostólica Armenia. Esta tarde, desde la catedral, recordaron a las víctimas y rezaron por sus memorias.

Se cumple el 106° aniversario del genocidio armenio ocurrido durante la Primera Guerra Mundial

“A diferencia de años anteriores, tanto para Armenia como para los armenios de la diáspora, esta conmemoración se da en el contexto de las terribles consecuencias de la Guerra de los 44 días que Azerbaiyán y Turquía lanzaron contra la República de Artsaj el 27 de septiembre de 2020. La acción médica se desarrolló en el marco de la crisis global provocada por la pandemia COVID-19, ignorando el llamado del secretario general de la ONU, de congelar los conflictos para evitar desastres humanitarios”, sostuvo Adriana Kasbarian, presidente de las Instituciones Armenias de la República Argentina (IARA).

Y continuó: “ El aniquilamiento del pueblo armenio, entre 1915 y 1923, planificado y ejecutado por el Imperio Otomano, y negado por Turquía, Estado heredero del imperio, es un acontecimiento de la centuria pasada . No obstante, la Guerra de los 44 días reveló cuán vigente es aún su amenaza. Después de la trágica derrota que sufrió Armenia, y la ocupación del 70% del territorio histórico de Artsaj, Azerbaiyán no ha dejado de presionar militarmente”.

El presidente Alberto Fernández envió un mensaje escrito a toda la comunidad. Allí expresó: “Quiero agradecerles la invitación que me cursaran para acompañarlos en la ceremonia religiosa que celebran con motivo del 106 Aniversario del Genocidio Armenio. Como ustedes bien saben la República Argentina sancionó la Ley 26.199 que estableció el día 24 de abril de todos los años como ‘Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos’, en conmemoración del genocidio de que fue víctima el pueblo armenio, con el espíritu de que su memoria sea una lección permanente sobre los pasos del presente y las metas de nuestro futuro”.

"La justicia no se agradece, la justicia se hace", expresó el Arzobispo Kissag Mouradian

“Sin lugar a dudas, aquellas matanzas marcaron para siempre a este pueblo milenario que es el armenio. El pueblo argentino lo sabe muy bien pues se trata de una comunidad que echó raíces profundas en nuestro país. Hemos crecido juntos. Sé que muchos y muchas de ustedes aman tanto a la Argentina como a la cultura, tradiciones y memoria de sus antepasados. Hoy estamos juntos recordando aquella tragedia. Hoy es un día muy doloroso. Quiero acompañarlos con la comprensión, el respeto, la solidaridad y el afecto con que lo hice siempre. Reciban mi abrazo sentido y fraterno”, escribió el Presidente.

“Antes de la bendición final quiero cerrar este acto dando gracias a Dios, pero no tenemos que agradecer a ningún país, a ningún gobierno, a ningún funcionario o presidente, porque como había dicho una vez, la justicia no se agradece. La justicia se hace. No sé cuántos años no tuvimos una patria nuestra. Existía Armenia, existía el pueblo armenio, pero el país no era de los armenios. Hoy tenemos el país, la independencia y la posibilidad para hacer ver a todo el mundo el genocidio cometido por los turcos”, completó Kissag Mouradian.

Fotos: Nicolás Stulberg

