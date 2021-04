Coronavirus en la Argentina: confirmaron 298 nuevas muertes y 21.220 contagios en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación informó este sábado 24 de abril que, en las últimas 24 horas, se registraron 298 muertes y 21.220 nuevos contagios de coronavirus. Con estos números, el total de infectados desde que comenzó la pandemia asciende a 2.845.872 y las víctimas fatales son 61.474.

En las últimas 24 horas fueron realizados 81.809 testeos, con un 25,9% de positividad. Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 10.689.927 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 288.121 casos positivos activos en todo el país y 2.496.277 recuperados.

Según indica el parte epidemiológico, en Argentina hay 4.858 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 67.7% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 77.9%.

Anoche, el presidente Alberto Fernández se reunió con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para analizar la situación sanitaria del Área Metropolitana (AMBA). Fernández reveló que en ese encuentro se buscó la manera de “ampliar el número de camas de terapia intensiva en la provincia de Buenos Aires porque allí terminan muchos porteños que se enferman (de coronavirus)”.

En declaraciones a Radio 10, expresó: “Hay una saturación de camas en la Ciudad y la Ciudad no toma en cuenta este dato. Por eso, estamos buscando con Axel la manera de ampliar el número de camas”. “Lo mejor es tratar de no salir de sus casas. Hay que circular lo menos posible. Evitar las reuniones sociales. Hay que entender que es un virus inclemente” , continuó.

FOTO DE ARCHIVO. Personas con mascarilla como protección contra la enfermedad del coronavirus (COVID-19) esperan el autobús, en Buenos Aires, Argentina. 31 de marzo de 2021. REUTERS/Agustín Marcarián

“No debemos bajar los brazos ni distraernos. Por favor, lo único que me preocupa es cuidarnos y no otra cosa. Se lo antipático de las medidas, pero es para cuidarnos de un virus que no sabemos de donde viene. No nos descuidemos porque el problema está muy presente”, completó el Presidente.

SEGUIR LEYENDO: