El mensaje de un hogar de jubilados que lleva más de 60 días esperando la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19: “No se olviden de nosotros”

El mensaje de un grupo de jubilados que espera la segunda dosis en una hogar de Chascomús

La campaña de vacunación en Argentina acarrea una serie de interrogantes que a la fecha son difíciles de responder. Además de la incógnita sobre cuántas dosis arribarán al país en los próximos meses o cuál es la efectividad de cada una de las variantes, se le suma la de saber cuándo recibirán la segunda dosis aquella personas que ya fueron inoculadas.

Es el caso de un grupo de residentes del Hogar de Ancianos Santa Rita, ubicado en la localidad bonaerense de Chascomús, quienes fueron el primer grupo de adultos mayores en recibir la primera dosis en la provincia de Buenos Aires. Ante tal desconcierto, y luego de haber sido vacunados el 12 de febrero, publicaron un video para expresar la necesidad de obtener una respuesta a dicho planteo.

“Como ustedes verán, estamos aquí reunidos todas las abuelas y los abuelos del Hogar Santa Rita. Y lo hacemos porque queremos solicitar de corazón, un pedido a todas las autoridades de Salud. El 12 de febrero tuvimos la suerte de que fuimos elegidos para la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. La recibimos con una alegría total y agradecimos que se hayan acordado de todos nosotros”, dijo uno de los residentes del hogar.

El hombre que protagonizó el video continuó: “Pero ahora, con un dejo de preocupación, después de más de 60 días, no tenemos ningún motivo para decir ‘pronto vamos a recibir la segunda dosis’. Estas palabras son las palabras de los abuelos y las abuelas aquí presentes, es para pedirles, de todo corazón, que no se olviden de nosotros ”.

Una mujer recibe la primera dosis de la Sputnik V en la ciudad de Buenos Aires

En total, aquel día fueron vacunados 30 mujeres y hombres que actualmente continúan residiendo en el lugar. Infobae constató que cuatro jubilados ingresaron al geriátrico luego de esa fecha y aún no recibieron la primera dosis.

“Si vinieron 60 días atrás a darnos la primera dosis, les pedimos a todas las autoridades de la salud que por favor no se olviden de estos viejitos; que estamos esperando la segunda dosis. Las puertas están abiertas, solo esperamos que esa vacuna entre y que podamos estar todos nosotros vacunados . Esperando que esa vacuna nos libre de esa enfermedad que desgraciadamente no solo está instalada en Chascomús, si no en el mundo entero”, remarcó el protagonista del mensaje.

Y concluyó: “Autoridades de Salud, les decimos simplemente dos palabras: por favor, no se olviden de nosotros”.

Durante aquellos días, en las redes sociales de la municipalidad de Chascomús se compartió un video en el cual comunicaron que los residentes de este hogar habían sido los primeros adultos mayores vacunados.

Los adultos mayores de un hogar de Chascomús protagonizaron un mensaje dirigido a las autoridades de salud

El mismo hombre que protagonizó este mensaje sostuvo: “Estos viejitos que vivimos aquí en el hogar queremos agradecerles que nos hayan elegido ser el primer geriátrico en la provincia de Buenos Aires que se vacune. Eso sí, agradecemos a todos los presentes. Nosotros, con una alegría inmensa y una gran emoción, les decimos de todo corazón muchísimas gracias”.

Ante la escasez de vacunas, a fines de marzo el Consejo Federal de Salud (COFESA) informó que se diferirán las segundas dosis de las vacunas para inocular a la mayor cantidad posible de personas y aminorar el impacto de la segunda ola de coronavirus.

Habrá un diferimiento de las segundas dosis de todas las vacunas actualmente disponibles en el país –Sputnik V, Covishield/ChadOx-1 y Sinopharm– a un intervalo mínimo de 12 semanas desde la primera dosis, informó el Ministerio de Salud en un comunicado.

El consenso para la recomendación se produjo en el marco de una reunión del COFESA en la cual las máximas autoridades sanitarias del país adoptaron las recomendaciones de los miembros de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN) y del Comité de Expertos que se reunieron esta semana para analizar de manera integral la evolución de la pandemia.

“La CONAIN avaló en este contexto priorizar la aplicación de la primera dosis a la mayor cantidad de personas posibles con el objetivo de minimizar la mortalidad y diferir tres meses la segunda dosis”, explicó en aquel entonces la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti.

