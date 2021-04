Con la actuación de Soledad y la participación grabada de Jony Viale se celebró en Argentina el 73 aniversario de la creación del Estado de Israel

El evento fue transmitido vía streaming y lo vieron 30 mil personas

La Organización Sionista Argentina celebró de forma online el acto central de Iom Haatzmaut ’73 (el 73 aniversario de la creación del Estado de Israel) a través de sus plataformas virtuales.

El evento digital fue visto por más de 30 mil personas y también fue transmitido en vivo por Infobae. Contó con los mayores exponentes de la cultura judía y tuvo la participación especial de Soledad Pastorutti, quien entonó el Himno Nacional Argentino, y la presencia del periodista Jonatan Viale, quien grabó su participación -una oración de bendición a la República Argentina- antes del fallecimiento de su padre, Mauro.

Soledad Pastorutti entonó en Himno Nacional Argentino

La cantante Marselah interpretó el Hatikva, Himno Nacional Israelí, tras la ceremonia de banderas en la que participaron chicos y chicas de diferentes comunidades. Contó con coreografías especiales de la danza folklórica israelí (rikudim) en un recorrido musical por las diferentes etnias que conforman la cultura del Estado judío.

El himno de Israel (Hatikva) fue entonado por la cantante Marselah

La puesta en escena de este año se realizó en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, con una orquesta en vivo y la presentación de más de 70 artistas en escena. Hubo una puesta multimedial con siete pantallas, vuelos, danza, acrobacia y las voces de los cantantes comunitarios. La producción artística fue de Florencia Yadid y Maximiliano Bartfeld. Y la dirección y producción musical estuvo a cargo de Germán Kalinscky.

Los discursos centrales del evento estuvieron a cargo de la Embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen, el presidente de la Organización Sionista Argentina, Sergio Pikholtz, y Melina Stocalin, la joven que habló en representación de la Red Noar (CJSA-JUMA-NOAM).

73 aniversario del Estado de Israel Discurso de la embajadora de Israel en la Argentina Galit Ronen





La embajadora Ronen señaló que “cuando hablo del Estado de Israel hablo de un milagro. Porque la verdad, el Estado de Israel es un milagro. Piensen dónde estuvimos en el año 48 cuando fue fundado el Estado. Tuvimos 806 mil habitantes. Hoy tenemos 9.3 millones de habitantes. Estuvimos saliendo de la guerra más grande del siglo XX el pueblo judío: el Holocausto. Y creamos un Estado, un Estado democrático, un Estado que a pesar de las últimas cuatro elecciones que tuvimos en los últimos dos años, sigue siendo una democracia viva, con fuerza”. Y agregó: “Israel era casi un desierto en el año ’48. Mira donde estamos ahora. Un país conocido en el campo del emprendimiento, en el campo de la tecnología, de la innovación. No es por nada que nos llaman start up nation. Y no estoy hablando de la vacunación, que ahí también es un éxito tremendo, ya que tenemos más del 70% de la población vacunada. Este éxito que tenemos y tuvimos no llega como un regalo desde el cielo. Tenemos que trabajar duramente para esto”.

El presidente de la Organización Sionista Argentina, Sergio Pikholtz junto a Soledad Pastorutti

Por su parte, el presidente de la Organización Sionista Argentina, Sergio Pikholtz, expresó: “Estamos muy felices, es muy fuerte poder vivir con alegría el 73° aniversario de la declaración de la independencia del Estado de Israel desde la diáspora judía. Estamos felices porque plasmamos nuestra argentinidad junto a la centralidad que representa Israel en la vida de los judíos” . Y añadió que “nos emocionó el Himno Nacional Argentina a cargo de Soledad, una persona increíble por su generosidad, y el Hatikva en la voz de Marselah. El ballet folclórico federal y la impresionante cantidad de excelentes artistas, músicos, bailarines, acróbatas y cantantes le dieron un energía increíble a la fiesta”. Y cerró: “La vivencia judía y sionista se ha visto plasmada claramente: Israel es luz entre las naciones y un faro que marca el rumbo de una humanidad que hoy lo necesita más que nunca” .

73 aniversario del Estado de Israel - Jonatan Viale: Oración por la Nación Argentina





El hecho que hoy se celebró tuvo lugar el 14 de mayo de 1948, cuando el futuro primer ministro David Ben-Gurión anunció la creación de un Estado judío en el lugar donde existía un protectorado británico. La explicación del mes que media entre una y otra fecha es la siguiente: las festividades judías se rigen con el calendario hebreo, que difiere del calendario gregoriana que utiliza la mayor parte de los países del mundo.

Hubo más de 70 artistas en escena.

El cierre fue a toda orquesta, con la participación de cantantes, bailarines y acróbatas para festejar los 73 años del Israel con un popurrí de los mejores clásicos de la historia de Israel reversionados al día de hoy.

