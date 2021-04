Gala Díaz Langou será la nueva directora ejecutiva de CIPPEC

Gala Díaz Langou

Gala Díaz Langou será, a partir del 3 de mayo, la nueva directora ejecutiva de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento). Así reemplazará a Julia Pomares, quien desempeñará funciones en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Díaz Langou, que se desempeña como directora del programa de Protección Social de CIPPEC desde 2016, es fundadora e integrante de la Coalición Global por los Pisos de Protección Social, del Colectivo Infancia en Deuda, de la iniciativa AgendaxlaIgualdad, de Humanin Haus, y es delegada de Argentina ante el Women20.

Al frente del programa de Protección Social de CIPPEC, Díaz Langou impulsó investigaciones y recomendaciones de políticas públicas en pobreza, infancia, empleo, previsión social y desigualdades económicas de género. Tiene sobre estos temas una mirada integral, con especial preocupación por la factibilidad y sostenibilidad de las políticas sociales y la convergencia de la macroeconomía con las estrategias de desarrollo. En 2019 brindó la charla TED “Mujeres que cuidan”, que anticipó la crisis de cuidados derivada de la pandemia.

Es licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad Di Tella, magíster en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo por la Universidad de San Martín y la Universidad de Georgetown, y realizó estudios de posgrado en Integración Internacional, Desarrollo y Políticas Públicas en FLACSO Argentina. Además es profesora invitada de la Maestría de Políticas Públicas en la Di Tella.

Hizo toda su carrera profesional en CIPPEC. Ingresó en mayo de 2006 como asistente. Hoy, exactamente 15 años después, asume como directora ejecutiva.

“Estamos en un momento de cambio e incertidumbre que la Argentina puede aprovechar para repensar su estrategia de desarrollo. Desde CIPPEC creemos que esa estrategia puede ser más inclusiva y más sostenible, y para eso es necesario generar espacios de discusión de ideas. Mi objetivo es que CIPPEC sea un espacio para pensar la Argentina que viene” , afirmó Díaz Langou.

Díaz Langou reemplazará a Pomares, quien pasará a ser jefa de Asesores del jefe de Gobierno porteño, tras la salida de Juan Maquieyra que se instalará en Roma para presidir una fundación impulsada por el Papa Francisco.

“Tuve el inmenso honor de trabajar más de diez años en CIPPEC, y de haber sido la directora ejecutiva de su 20 aniversario. Aprendí mucho del maravilloso equipo de profesionales que la conforman y de su compromiso público por un diálogo informado sobre la Argentina que queremos. Este 2021 empieza la construcción del CIPPEC de los próximos 20 años, con iniciativas muy ambiciosas para generar diálogos intergeneracionales sobre ‘el debe y el haber’ de los 40 años de democracia. Gala tiene la capacidad para guiar a CIPPEC en esta nueva etapa”, aseguró Pomares.

Por su parte, Sergio Kaufman, presidente del Consejo de Administración de CIPPEC, destacó los cambios y la renovación que siempre realiza la organización. “La búsqueda de nuevos talentos y, con ellos, de nuevas ideas, es una constante”, afirmó. “Para cualquier organización un cambio de liderazgo representa un momento crucial, pero CIPPEC está preparada, tiene una institucionalidad sólida, una reputación ganada y, sobre todo, proyectos para seguir creciendo. La gestión de Julia como directora ejecutiva deja una vara alta. Gala es la persona ideal para subir esa vara una vez más” , añadió Kaufman.

Fundada hace 21 años, CIPPEC es una organización independiente y apartidaria que trabaja para mejorar la calidad de las políticas públicas. Conformada por más de 70 profesionales, fue distinguida por cuarto año consecutivo como el mejor think tank de la Argentina en las categorías “política económica nacional” y “política social”, según el “2020 Global Go To Think Tank Index Report”.