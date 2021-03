Ladrones irrumpieron en el departamento de una jubilada, robaron dinero, joyas y los instrumentos de su hijo y se fueron caminando

Ingresaron al departamento de una jubilada, le robaron los instrumentos de su hijo y escaparon como si fuesen una banda de músicos

Una mujer de 75 años vivió un momento dramático al convertirse en víctima de un asalto en su propio departamento. Un grupo de cinco delincuentes ingresó a su hogar a través de la terraza, la amordazaron, la amenazaron y se llevaron los instrumentos musicales de su hijo, entre otras cosas. Luego, escaparon sin levantar sospechas, como si fuesen una banda de músicos que acababa de brindar un show.

El hecho ocurrió en la madrugada del viernes pasado en el barrio de Belgrano. Los delincuentes ingresaron sin forzar ninguna puerta al edificio ubicado en Amenabar 1809. Pero allí no ocurrió el robo. Fueron hasta el último piso y desde allí pasaron a la terraza lindera, la del edificio de Amenabar 1819. Eran alrededor de las cuatro de la madrugada.

Esa terraza pertenece al departamento ubicado en el octavo piso, donde vive la víctima. Bajaron por una escalera caracol y sorprendieron a la mujer mientras dormía y la amordazaron con una almohada para que no gritara. Los instrumentos musicales que pertenecen al hijo de la mujer fueron los primeros elementos que identificaron y se llevaron. Pero también buscaban dinero.

El grupo de delincuentes escapó en medio de la madrugada sin levantar sospechas

Los ladrones encontraron el pasaporte de la víctima y, al ver que había realizado muchos viajes, le exigieron que revelara dónde tenía escondidos sus ahorros. De esta manera, además de los instrumentos, se llevaron dinero en efectivo y joyas.

Alrededor de una hora después de haber ingresado al edificio, los delincuentes huyeron. Lo hicieron muy tranquilos, sin forzar ninguna cerradura e imitando a una banda de músicos.

Como se puede ver en el video publicado por el canal TN, tranquilamente podrían haber sido confundidos con un grupo musical, ya que se llevaron los instrumentos del hijo de la víctima . Por supuesto, no se los robaron solo para utilizarlos como “camuflaje”; su valor es muy elevado.

El edificio de la calle Amenabar donde ocurrió el robo. Los ladrones ingresaron a través de la terraza de la construcción lindera

Según informaron en la señal de noticias, los investigadores creen que no fue un robo al azar, sino que contaban con la información que la señora tenía los instrumentos y dinero en efectivo. Además, se tomaron el trabajo logístico de ingresar por el edificio lindero y realizar copias de la cerradura de la puerta principal, o por lo menos se las ingeniaron para entrar y salir sin violentar puertas ni generar sospechas.

El “cuento del tío” en Ruta 2

Mariana Paula Basanta contó cómo fue la estafa que sufrió su familia en la Ruta 2

Otro hecho de inseguridad tuvo una gran repercusión este martes, aunque ocurrió a varios kilómetros de Belgrano. En esta oportunidad, una familia denunció haber sufrido una estafa en la Ruta 2 y lanzó un mensaje de alarma para todos los viajeros que quieran transitar esa vía durante Semana Santa.

Mariana Paula Basanta, una joven de Monte Grande que vive en San Bernardo hace diez años, contó a través de su cuenta en Facebook que el lunes pasado viajó desde Buenos Aires hacia su hogar junto a su padre, de 80 años, su madre, de 77, y su hija, de 13. Según su relato, los problemas comenzaron después de abandonar una estación de servicio, ubicada en el kilómetro 203, a la altura de Dolores, mientras su padre manejaba el vehículo.

“Luego de salir de la estación de servicio, a los tres minutos aproximadamente, una camioneta Partner roja o símil nos comienza a tocar bocina y a hacernos señas. Pensando que se había quedado la puerta abierta, mi viejo se detiene peligrosamente en el costado de la ruta, bajamos a ver y estaba todo en orden. Volvemos a subir al auto”, contó Basanta.

Sin embargo, unos 200 metros más adelante del punto donde se detuvieron, vieron cómo la camioneta roja se metió en un paraje. Según Basanta, el conductor los hizo pasar al lugar, que se presentaba como una gomería.

El hombre les dio 14.000 pesos a los estafadores

“En un momento veo que cruza del otro lado de la ruta un hombre grandote en dirección a nosotros, me puse bastante nerviosa y empecé a compartir nuestra ubicación con mi hermano y contactos porque pensé que nos iban a robar”, completó.

Ella contó que su padre se empezó a preocupar ante semejante situación. Mientras los lugareños trabajaban con la goma, Basanta se puso en contacto con su hermano para trasladarle los pasos del trabajo a un mecánico de confianza. Según la víctima, al especialista no le convencían los modos de los locales de esa gomería.

“El de la gomería le dijo a mi papá que tenía una pieza rota del neumático (masa). Esa pieza nueva sale 5.000 pesos y de mano de obra te pueden cobrar 3.000 pesos. ¡A mi viejo le sacó 14.000 pesos! Y le dijo que la pieza era de ‘recambio’, por eso no le podía dar la pieza vieja. Le mandé fotos de la supuesta pieza nueva al mecánico y me dijo que no era nueva y que no existe esa pieza de recambio porque el rulemán viene blindado”, contó.

Mariana Basanta junto a su padre

Basanta afirmó que su padre, al ver el auto sin la rueda, no quiso arriesgar a que esos mecánicos le reinsertaran el neumático al vehículo con alguna trampa o sin la seguridad necesaria y, para evitar problemas, decidió pagarles los 14.000 pesos con dinero en efectivo.

