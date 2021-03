Gendarmería encontró $1.400.000 en un micro del Movimiento Evita: la explicación del “Chino” Navarro, dirigente del partido

Movimiento Evita (Foto: Franco Fafasuli)

Durante un operativo, Gendarmería encontró un bolso con más de 1.400.000 pesos en el interior de una camioneta que trasladaba a militantes del Movimiento Evita a un acto en Luján. Después de que los oficiales de la fuerza labraran un acta, en la que se dejó asentado el hallazgo del dinero, Fernando Chino Navarro, dirigente de la organización, aseguró que “no era plata negra”, sino que la suma estaba destinada a solventar los gastos de traslado y alimentación de los concurrentes al evento frente a la Basílica.

Todo sucedió el sábado por la mañana, cuando una camioneta marca Peugeot circulaba por la localidad bonaerense de Pilar. En el interior se encontraban tres jóvenes militantes del Movimiento Evita, que se dirigían a la Basílica de Luján, con el objetivo de presenciar el acto que se realizó allí por los ocho años del pontificado del papa Francisco. Las banderas de caña que sobresalían de las ventanas llamaron la atención de los oficiales de Gendarmería, quienes pidieron al conductor que se detuviera y procedieron a revisar el vehículo.

Allí encontraron un bolso negro con 33 sobres de papel madera, que en total contenían 1.422.400 pesos. Ante este hallazgo, se remitió la información al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien se hizo cargo del operativo. El magistrado determinó que no había sospechas de lavado de dinero, por lo que ordenó devolverle la plata a los jóvenes y dejarlos marchar, sin siquiera abrir una causa. Tan solo se dejó constancia del procedimiento en un acta labrada por los agentes de Gendarmería.

Según señaló el Chino Navarro a Infobae, ese dinero proviene de los aportes voluntarios que mensualmente realizan los militantes del Movimiento Evita, y de aquellos dirigentes de la organización que tienen la obligación de hacerlo. Se utiliza para pagarles el traslado y los alimentos a quienes asisten a diferentes movilizaciones, como la que se realizó el sábado pasado en Luján. Con la particularidad de que, en este caso, Gendarmería decidió inspeccionar la camioneta y halló el dinero.

El acta que labró Gendarmería tras el hallazgo del dinero

Navarro, quien además es secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, aseguró que no conoce al juez Charvay y que no intervino bajo ningún aspecto en su decisión de dejarles el dinero a los militantes y no abrir una investigación. Incluso, afirma que no estaba al tanto de la situación al momento de los hechos.

Luego, en diálogo con Eduardo Feinmann por Radio Rivadavia, manifestó: “ No era plata negra. El sábado hubo un acto en Luján y fueron personas del Movimiento Evita de distintos lugares del Gran Buenos Aires, que se transportan en colectivos. Y los dueños de los colectivos cobran. El Movimiento Evita tiene recursos, consecuencias de los aportes que hacemos todos los meses sus integrantes, aporte que es voluntario para la mayoría y es obligatorio para quienes ocupamos cargos públicos. Y era dinero para pagar los micros”.

“La Gendarmería detuvo a la camioneta porque llevaba banderas y les pareció raro. Corroboraron que había banderas y cuando vieron el bolso lo abrieron. Hicieron las investigaciones pertinentes junto al Juzgado Federal de Campana, me parece. Y después de dos horas corroboraron lo que los chicos decían. Todo esto ocurrió y nosotros no lo sabíamos, nos enteramos después del hecho”, explicó el Chino Navarro.

Las declaraciones del Chino Navarro tras el hallazgo de casi un millón y medio de pesos en una camioneta que trasladaba militantes del Movimiento Evita (Audio: Radio Rivadavia)

Al respecto, contó: “Corroboraron que los muchachos que iban en la camioneta decían la verdad y los dejaron en libertad. Consta en el acta que hizo la Gendarmería, y lo corrobora la gente del Juzgado de Campana, que no había ningún ilícito. Le digo que no era plata negra porque se trata de aportes que están bancarizados. Yo puedo demostrar lo que aporto por mes y cada uno de los integrantes puede aportar. Los recursos nuestros tienen un ingreso bancario”.

De todas formas, aseguró que los pagos se realizan en efectivo porque “hay mucha informalidad”, ya que “muchos colectivos son de barrio”. En ese sentido, aseguró que habrá cambios dentro del movimiento para eliminar cualquier sospecha de corrupción: “Esto hace que tengamos que ser mejores. Aprenderemos y haremos como usted dice (a Feinmann). Lo haremos por transferencia para que quede más constancia: ‘Mirá, no te voy a pagar más de esta forma porque tenemos problemas’. Además, les podrían haber robado y quizás hoy estaríamos lamentando la pérdida de un compañero del Movimiento Evita. Por lo tanto, tiene razón: tenemos que bancarizar todo, no solo los aportes nuestros, sino los pagos. Y así se va a hacer”.

