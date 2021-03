Una librería “escrachó” el libro de Macri y anunció que no va a venderlo: “Él quiere un país para pocos”

Durante la tarde de hoy, y luego de que se conocieran buenas cifras de la preventa del libro Primer tiempo, del ex presidente Mauricio Macri, algunas librerías dieron a conocer su postura acerca de la venta de ejemplares de ese título. En algunos casos decidieron no ofrecerlos por cuestiones “curatoriales” y otros más claramente por cuestiones ideológicas. “En Librería Sudestada elegimos qué vender y qué no. Desde hace 20 años elegimos el camino de la autogestión, somos de la escuela de #OsvaldoBayer, de #FabiánPolosecki, de las #Madres y #AbuelasdePlazadeMayo.” Así comienza el hilo de Twitter de la librería Sudestada, ubicada en el microcentro porteño y que cuenta también con una revista y una editorial del mismo nombre. El texto de la librería es acompañado de una imagen violenta, la de un tomatazo contra la tapa del libro Primer Tiempo, que muestra la imagen del ex presidente Macri.

#Tomatazo 🍅 l CON MACRI NO



En Librería Sudestada elegimos qué vender y qué no. Desde hace 20 años elegimos el camino de la autogestión, somos de la escuela de #OsvaldoBayer, de #FabiánPolosecki, de las #Madres y #AbuelasdePlazadeMayo. pic.twitter.com/zVnf99x0ts — Revista Sudestada (@RevSudestada) March 11, 2021

El hilo de los libreros continúa así. “La política no es un juego de primeros y segundos tiempos, es mejorar las condiciones de vida de la gente que en nuestro país bajo el gobierno de Macri llegó al 50 por ciento de pobreza. El país de los Macri es un país para pocos, un modelo que arruinó a miles de comercios y emprendimientos y cooperativas por falta de apoyo, que pensó que con la inédita y millonaria deuda usurera del FMI iba a poder seguir jugando a la política. No tienen nada que aportar. No vamos a difundir sus mensajes de mentira y pose pro. Con ellos no tenemos nada que ver, no cuenten con nosotros”, señalaron en sus tuits.

Las respuestas no se hicieron esperar y en su mayoría mostraron desagrado: “Qué envidia y temor le tienen al Presidente Mauricio Macri. Hagan lo que hagan regresara a terminar la obra del Ingeniero ! Ladren Sancho....”, “Alto Facho”, “Nazis”. Y también: “Y nosotros elegimos de igual modo, a quien comprar”.

“En las bibliotecas y librerías del mundo libre y democrático, se pueden leer todas las ideologías. Ya sabemos donde no. Pulgares hacia abajo”.

La violenta proclama ocurre un día después de que otra librería que es también un espacio cultural de Villa Crespo publicara también en Twitter una convocatoria irónica para “incendiar” publicaciones de Beatriz Sarlo, en medio de la polémica que se generó con la declaración ante la Justicia de la intelectual acerca de una invitación a vacunarse por parte de la esposa de Axel Kicillof, Soledad Quereilhac, en lo que por entonces se proyectaba desde el gobierno como una campaña protagonizada por personajes notables para persuadir a la población de los beneficios de la vacunación con la Sputnik V.

Eran cerca de las 13.30 del miércoles y el caso estallaba en todos los medios de comunicación y en las redes sociales, cuando la cuenta de la librería porteña Kokoro @kokorolibros posteó en Twitter: “Hoy 5 pm quemamos los libros de Sarl@ en vivo (creo que tengo uno). Harta de esta señora. Que se atraganten en su mala leche”.

El tuit no llegó a estar ni siquiera diez minutos en línea. Obtuvo apenas unas decenas de likes y retuits. Pero fue suficiente como para que una parte de la comunidad llegara a hacer una captura de pantalla. La ocurrencia tiene graves antecedentes en el nazismo y en la Dictadura argentina y las respuestas al tuit fueron en su gran mayoría negativas, más allá del acuerdo o desacuerdo con Sarlo.

Editorial Planeta inició este jueves la preventa del libro de Mauricio Macri, titulado Primer tiempo, a través de Mercado Libre. El precio de la obra es $1.690 y las copias se entregan 8 días después del pago. La editorial lanzó 25 mil ejemplares en la primera edición y anunció que ya mandó a reimprimir otros 30 mil ejemplares.

El propio ex Presidente promocionó la venta de los primeros ejemplares en redes sociales y le agradeció especialmente al CEO de la plataforma elegida para su comercialización, Marcos Galperín, quien replicó el mensaje desde su cuenta.





SEGUIR LEYENDO: