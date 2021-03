Tragedia en Villa María: chocó su cabeza con un rival durante un partido de fútbol amateur, empezó a convulsionar y murió en la cancha

Eder Carranza (29) murió tras colisionar son un rival en un partido de fútbol amateur.

Sucedió el viernes 5 de marzo a la noche en la ciudad de Villa María (Córdoba). Eder Carranza, de 29 años, se encontraba jugando un partido en la cancha N°2 del Complejo Cafú con su equipo Club Atlético La Pandemia, que enfrentaba a Forza Nova por la sexta fecha de un torneo nocturno.

Durante una jugada, de acuerdo al relato de los allí presentes, Carranza colisionó su cabeza “muy fuerte” con un rival y cayó al suelo . Tras el impacto, según describió su hermana Solange, el joven se levantó y siguió jugando hasta que comenzó a padecer convulsiones y debió ser asistido por la ambulancia , que estaba en el lugar. Finalmente, lo derivaron hacia la Clínica de la Cañada donde, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció.

Eder Carranza tenía 29 años, era empleado en un comercio de electrodomésticos y papá de tres niños.

Eder Carranza era empleado en un comercio de electrodomésticos y papá de tres niños. Tras su deceso, su hermana y su esposa responsabilizaron al club y criticaron a los médicos por no haberlo asistido a tiempo .

“Los tres de la ambulancia, unos inútiles de m... Uno escuchando música con auriculares que lo llamábamos y no escuchaba, hasta que reaccionó. La mujer caminaba. Llegué más rápido yo corriendo que ella”, escribió la joven en un descardo que publicó en su cuenta de Facebook y habló de negligencia. “ No sabían hacer RCP, ni nada. Decían que Eder estaba bien cuando no respiraba ni tenía pulso. Mi hermano murió en la cancha. Si hubieran actuado como debían, hoy estaría vivo ”, escribió Solange.

El descargo de la hermana.

Pamela, la viuda de Eder y madre de sus tres hijos, pidió a los portales cordobeses que no desinformen. “Mi marido falleció porque los médicos se tomaron todo el tiempo para llegar a donde el estaba tendido”, sostuvo al tiempo que le dedicó una despedida.

“La mitad de mi vida y alma se va con vos. Qué difícil es la vida cómo cambia en un segundo... Acá en casa están tus cosas como las dejaste amor, no sé como luchar con este dolor que es inexplicable ”, escribió junto a una imagen de ellos dos.

La mujer de Eder, por su parte, pidió a los portales cordobeses que no desinformen. “Mi marido falleció porque los médicos se tomaron todo el tiempo para llegar a donde el estaba tendido”, sostuvo en un descargo que hizo en su cuenta de Facebook.

Desde el Complejo Cafú, lamentaron lo sucedido y resolvieron suspender la fecha completa. “Hoy tenemos que informarles que lamentablemente ha fallecido Eder Carranza, jugador de Club Atlético La Pandemia. Estamos completamente tristes pero enviamos toda nuestra fortaleza a su familia y amigos, para quienes vamos a estar en completa disposición . Agradecemos al equipo médico que colaboró e hizo todo lo posible. Mandamos un fuerte abrazo a todos y Eder, no dejes de jugar a la redonda allá arriba”, escribieron.

A través de su cuenta de Facebook, la tía de Eder también lo despidió con dolor. “En este momento no hay palabras, sólo lamento saber que ya no estás, que jugabas un partido y de repente ‘Pum’. Nada. Nunca esperé esta noticia. Pido consuelo para tu esposa, tus hijos, tu mamá y hermanos”, apuntó Debora Almada Franco.

La Policía tomó intervención en el caso durante la madrugada del 6 de marzo. Según trascendió la causa de muerte fue un “paro cardiorrespiratorio”. Aunque, de todas formas, se aguarda el resultado de la autopsia. Investiga la fiscal Silvia Maldonado.





SEGUIR LEYENDO: