Coronavirus en Argentina: confirmaron 140 muertes y 7.891 nuevos contagios en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación informó este viernes 5 de marzo de 2021 que, en las últimas 24 horas, se registraron 140 muertes y 7.891 nuevos contagios de coronavirus. Así, el total de infectados desde que comenzó la pandemia asciende a 2.141.854 y las víctimas fatales son 52.784.

Del total de muertes, 82 son hombres (50 de la provincia de Buenos Aires, cuatro de la ciudad de Buenos Aires, uno de Chaco, seis de Córdoba, uno de Jujuy, uno de Mendoza, dos de Río Negro, uno de Salta, 11 de Santa Fe, uno de Santiago del Estero y cuatro de Tucumán) y 56 mujeres (35 de la provincia de Buenos Aires, tres de la ciudad de Buenos Aires, cuatro de Córdoba, dos de Mendoza, una de Río Negro, una de Salta, nueve de Santa Fe, una de Santiago del Estero y una de Tucumán).

Una persona, oriunda de la ciudad de Buenos Aires, fue registrada sin datos de sexo.

Según indica el parte epidemiológico, en Argentina hay 3.485 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 53,9% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 59,3%.

Por otro lado, se dio a conocer que, en las últimas 24 horas fueron realizados 42.603 testeos y desde el inicio del brote se llevaron a cabo 7.617.966 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 154.225 casos positivos activos en todo el país y unos 1.934.845 recuperados.

El presidente Alberto Fernández destacó esta mañana que la campaña de inmunización contra el coronavirus haya superado el millón de personas inmunizadas en todo el país.

Lo hizo en el marco de una recorrida por el Hospital del Bicentenario en el municipio bonaerense de Ituzaingó, donde cuestionó a la oposición por “querer hacerle creer a la gente que la vacuna era peor que el virus”. También advirtió que no se callará sobre “cómo han destruido la salud pública” durante la anterior gestión de Cambiemos.

Al inicio del acto en Ituzaingó, el Monitor Público de Vacunación mostraba que la campaña había superado ampliamente el millón de vacunados contra el coronavirus –1.357.596 dosis aplicadas–, lo que fue celebrado por el primer mandatario, que estuvo acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, con quien coincidió en criticar el rol de la oposición durante la pandemia y la desidia demostrada frente a la salud al recordar la falta de inauguración de hospitales en la provincia de Buenos Aires en los últimos cuatro años.

“No voy a callarme sobre cómo han destruido la salud pública. Ahora hay cola de gente que quiere vacunarse y, si no estuviera este hospital, no sabrían dónde hacerlo” , aseveró el Presidente, que remarcó lo dicho ayer en Río Negro: “Nadie quiere más que yo la unidad de los argentinos y que la grieta se cierre. No me pidan ser cómplice de la crueldad de lo que han hecho”.

