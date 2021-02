Dictaron la prisión preventiva para el falso médico de Córdoba: era voluntario en los centros de testeo para coronavirus

Un falso médico fue detenido en Córdoba. Trabajaba en un centro de hisopados de coronavirus.

La Fiscalía de Instrucción de la ciudad cordobesa de Río Cuarto dictó este viernes la prisión preventiva para el falso médico Ignacio Martín, quien está imputado por usurpación de título y ejercicio ilegal de la medicina, uso de documento privado falso, defraudación calificada, uso de documento público falso, falsedad ideológica y defraudación calificada en grado de tentativa.

El fiscal Pablo Jávega es quien impulsa la acusación contra Martín, un joven de 24 años que desde hace varias semanas permanece detenido en la cárcel de Río Cuarto.

El falso médico es investigado por actuar como médico y voluntario para realizar los test de coronavirus y brindar capacitaciones en la comuna en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Río Cuarto.

Tras ser detenido a principios de mes, la semana pasada Martín había sido denunciado por el abogado de una mujer de 82 años que falleció en octubre del año pasado y que había sido atendida por él. Oscar Pressacco, el letrado de la familia de la mujer fallecida, aseguró que el falso médico habría atendido minutos antes de la muerte a la anciana y la dejó en la guardia de una clínica y dijo “hasta acá llegué yo”.

Martín fue detenido el 5 de febrero

La mujer murió el 6 de octubre tras ser derivada a una clínica privada de Río Cuarto por Martín luego de practicarle canalizaciones en brazos y cuello. El acusado dijo que la víctima se había descompensado debido al difícil momento que estaba viviendo ya que su esposo había muerto un día antes.

Entre otras denuncias realizadas por personas atendidas por el falso médico, y algunas por familiares de personas fallecidas, la fiscalía pudo determinar que también se presentaba como trabajador de la municipalidad de la ciudad de Córdoba para hacer controles en bares, restaurantes y hasta en un baile del grupo cuartetero La Barra. Hasta su ex suegra lo había denunciado por haberle robado dinero a través de la cuenta bancaria.

Daniel González, de 62 años, fue una de las personas atendida por Martín. El hombre se presentó ante su médico de cabecera porque tenía problemas para respirar, quien lo derivó al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) para que se realizara un hisopado.

“Me hice el test y aparece este chico diciendo que tenía COVID-19. Me dijo que por el diagnóstico me tenía que hacer un seguimiento, pero no volvió más”, contó González. El “chico” era Martín, “En realidad era otro problema, tenía tapadas las arterias”, reveló Daniel González, a quien le tendrán que realizar una colocación con stents.

Tras la difusión del escándalo, el ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, informó que el joven “había manifestado que se había recibido de médico”, pero que las “irregularidades de la documentación falsa” se corroboraron cuando el municipio de Río Cuarto inició el trámite para la firma del contrato.

En ese momento se supo que había usurpado una matrícula profesional de una médica de la ciudad de Córdoba para presentarse ante otros efectores del sistema de salud. La mujer víctima radicó una denuncia ante el Consejo de Médicos para que el caso no impida ejercer su trabajo.

El caso fue sacado a la luz por el concejal de la UCR Carlos Ordoñez. “La noticia no sólo impacta en Río Cuarto, sino en otras ciudades del sur de la provincia que depende de este COE (...) Ahí nos dimos cuenta de que las actuaciones de este supuesto falso médico habían sido muchas y que emitió opiniones que influían en el accionar del COE Regional”, afirmó Ordóñez a la radio Cadena 3.

“Si acá hubo un ejercicio ilegal de la medicina, también hubo un error grotesco de los funcionarios, porque atendió una situación crítica de casos de Covid-19”, completó. Asimiso, el edil apuntó directamente al Ministerio de Salud de la provincia y a la Municipalidad de Río Cuarto.

