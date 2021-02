Coronavirus en Argentina: confirmaron 141 muertes y 8.183 nuevos contagios en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación informó este miércoles que, en las últimas 24 horas, se registraron 8.183 nuevos casos de coronavirus y 141 muertes. Con estos datos, el total de infectados es de 2.085.411 y el número de víctimas fatales ascendió a 51.650.

A partir de esta semana, el Ministerio de Salud de la Nación puso a disposición los datos de la Sala de Situación OCVID-19 para quien quiera consultarlos. Los mismos están online las 24 horas y se actualizan una vez al día. Sin embargo, durante la jornada de hoy se actualizaron dos veces. Por tal motivo, este medio primero contó que, en las últimas 24 horas, se habían registrado 3.596 nuevos casos de coronavirus y 15 muertes. Media hora más tarde, la cartera sanitaria volvió a cargar datos que son los que se informan a continuación.

Se notificaron 141 fallecidos notificados, 81 son hombres (41 residentes de la provincia de Buenos Aires, 5 de la Ciudad de Buenos Aires, 1 de Chaco, 2 de Chubut, 4 de Córdoba, 1 de Entre Ríos, 2 de Jujuy, 3 de Mendoza, 2 de Misiones, 2 de Río Negro, 1 de Salta, 1 de Santa Cruz, 11 de Santa Fe, 1 de Tierra del Fuego y 4 de Tucumán) y 58 son mujeres (28 residentes de la provincia de Buenos Aires, 6 de la Ciudad de Buenos Aires, 2 de Chaco, 1 de Chubut, 3 de Corrientes, 1 de Córdoba, 1 de Entre Ríos, 1 de Formosa, 1 de Jujuy, 1 de Mendoza, 2 de Río Negro, 2 de Salta, 8 de Santa Fe y 1 de Tucumán).

En el informe, aclaran que dos personas, una residente en la provincia de Buenos Aires y otra en Entre Ríos, fueron registradas sin dato de sexo.

Desde que comenzó la pandemia se realizaron 7.272.015 pruebas diagnósticas para esta enfermedad y, solo en las últimas 24 horas, se llevaron a cabo 46.790 testeos. Actualmente, el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva a nivel nacional es del 54%, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires es del 60%.

De los últimos 8.183 casos registrados, 3500 son de la provincia de Buenos Aires, 1003 de la ciudad de Buenos Aires, 74 de Catamarca, 156 de Chaco, 186 de Chubut, 127 de Corrientes, 716 de Córdoba, 179 de Entre Ríos, 7 de Formosa, 103 de Jujuy, 91 de La Pampa, 55 de La Rioja, 165 de Mendoza, 114 de Misiones, 261 de Neuquén, 166 de Río Negro, 163 de Salta, 80 de San Juan, 32 de San Luis, 201 de Santa Cruz, 482 de Santa Fe, 65 de Santiago del Estero, 38 de Tierra del Fuego y 219 de Tucumán.

En el día de hoy, el avión de Aerolíneas Argentinas que partió el martes rumbo a China, para buscar un cargamento de vacunas del laboratorio Sinopharm, arribó a Bejing. Si bien desde el Gobierno aseguran que llegarán 1 millón de dosis, es muy probable que por la capacidad de la aeronave llegue un 10% menos, es decir 904.000.

El regreso del vuelo AR1050, de un Airbus 330-220, está previsto para el jueves 25 y, en cuanto llegue al Aeropuerto de Ezeiza, el embarque se destinará inmediatamente a la intensificación del plan de vacunación oficial. Esta semana también se espera la llegada de otras 300 mil dosis de la vacuna rusa Sputnik V, aunque todavía no se sabe cuándo saldrá otro avión hacia Moscú.

Tras una larga negociación con el Gobierno de Xi Jinping, Argentina acordó la provisión de más de 20 millones de vacunas de procedencia china. La flamante ministra Carla Vizzotti aprobó estas vacunas el domingo pasado luego del escándalo desatado por el “Vacunatorio VIP” que funcionó en el Hospital Posadas de Haedo y en el Ministerio de Salud, que le costó el despido a Ginés González García.

En relación a esto último, el presidente Alberto Fernández defendió que diputados, senadores y miembros de la administración pública hayan sido vacunados. Apuntó además contra la Justicia y aseguró que no existe un tipo penal para sancionar el esquema de inmunización secreto.

“Cuando tomé nota de lo que había pasado, reaccioné y perdí a un ministro en cuyo ministerio pasaron estas cosas, bajo su dependencia. He leído que han hecho una denuncia. El hecho ya es lo suficientemente grave como para que un ministro de la talla de Ginés haya tenido que renunciar. Les pido a los fiscales y a los jueces que terminen con las payasadas”, dijo Fernández en una conferencia de prensa que brindó durante su viaje por México.

De acuerdo a la visión del jefe de Estado argentino, desde lo penal no hay una figura para atribuirle un delito a una persona que se adelantó a otra en la fila de espera. “No existe ese delito y no se puede construir”, subrayó.

También se refirió a la polémica el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien admitió que pudo haber engaños en las declaraciones juradas presentadas por las personas que accedieron a vacunas en una etapa en la que no les correspondía. No obstante, minimizó los episodios y valoró la campaña masiva que avanza en la provincia más grande del país. “La verdad es que no tenemos en cada uno de los vacunatorios un sistema de control para ver eso”, reconoció.

El mandatario provincial indicó que agregarán “más controles” y que vacunarán “a todo el sistema de salud”. “Alguno pudo haber mentido y se pudo haber acomodado. Está mal, es reprochable y hay que condenarlo”, consideró.

Y agregó: “Yo tengo la tranquilidad de que en la provincia de Buenos Aires vacunamos 360 mil personas en tiempo récord, algo que nunca se hizo. Reprocho, me enojo con los que mienten, con los que sacan ventajas, pero mi objetivo principal es vacunar rápidamente a la población de riesgo, a la población esencial”.





