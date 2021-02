A 45 años del último golpe militar, los organismos de derechos humanos suspendieron la marcha del 24 de marzo por la pandemia (Foto: Télam)

Si bien la curva de contagios en la Ciudad y el Gran Buenos Aires bajó notablemente durante las últimas semanas, y hasta se tomó la decisión de volver a las clases presenciales, los organismos de derechos humanos prefieren ser precavidos ante la situación epidemiológica y resolvieron, por segundo año consecutivo , suspender los actos del 24 de marzo.

El próximo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia conmemorará el 45° aniversario del último golpe de Estado. A través de un comunicado, las organizaciones de derechos humanos adelantaron que no habrá convocatorias para evitar concentraciones multitudinarias, en el marco de la pandemia del coronavirus. De todas formas, aseguraron que habrá acciones conmemorativas “ para seguir construyendo el Nunca Más ” .

“Comunicamos al pueblo que siempre nos acompaña cada 24 de marzo para repudiar la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, recordar a los y las 30.000 y renovar el compromiso de construir una patria más inclusiva e igualitaria, que este año, al igual que el pasado, no vamos a marchar a la histórica Plaza de Mayo ni convocaremos a concentraciones multitudinarias en la Ciudad de Buenos Aires. Sí haremos acciones conmemorativas colectivas para seguir construyendo el Nunca Más con más Memoria, Verdad y Justicia”, reza el comunicado.

Respecto de los motivos que llevaron a la suspensión de los actos, se señaló: “La situación epidemiológica es grave y como organismos de derechos humanos abogamos por el derecho a la vida y la salud. Por eso pedimos que toda acción conmemorativa se lleve adelante con los máximos recaudos y siguiendo los protocolos del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO)”.

“Este 24 de marzo, a 45 años del golpe genocida, seguiremos plantando memoria en cada rincón del país, con las banderas de las y los 30.000 más presentes que nunca. 30.000 compañeros y compañeras detenidas-desaparecidas. ¡Presentes! #45AñosDelGolpeGenocida #Son30Mil #PlantamosMemoria”, concluye el escrito.

El comunicado cuenta con la firma de Abuelas de Plaza de Mayo; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; H.I.J.O.S. Capital; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; la Asociación Buena Memoria; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte; Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz; Fundación Memoria Histórica y Social Argentina; la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

Cada 24 de marzo, en cientos de plazas en todo el país se congregan miles de argentinos que, a pesar de sus divisiones y diferencias, confluyen para repudiar el golpe de Estado de 1976 y recordar a las víctimas del último gobierno militar. Es una de las pocas manifestaciones callejeras en las que se reúnen las agrupaciones políticas de los más diversos colores y también los ciudadanos que no suelen manifestarse en otras ocasiones.

Condenaron a ocho represores

Condenaron a ocho represores por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA durante la última dictadura militar

El Tribunal Oral y Federal N° 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tras más de dos años y medio de juicio, condenó a penas de entre seis años de cárcel y cadena perpetua a ocho represores que cometieron delitos de lesa humanidad en contra de 816 víctimas durante la última dictadura militar, en el centro de detención, tortura y exterminio que funcionó en la ESMA.

La etapa final del juicio, que comenzó el 13 de agosto de 2018, se realizó de manera virtual. Inicialmente eran diez los acusados, pero Néstor Eduardo Tauro, ex cabo de la Armada, fue apartado del debate y luego falleció. Además, Horacio Luis Ferrari, contraalmirante retirado de la Armada, logró la recusación de dos integrantes del Tribunal y quedó excluido del juicio poco antes de conocerse el fallo.

Las condenas de perpetua fueron para Raúl Armando Cabral, alias Tiburón, ex agente de la Policía; Carlos Mario Castellví, alias Lucas, oficial retirado de la Armada; y Miguel Conde, alias Cortez.

Por su parte, recibieron 15 años de prisión Carlos Néstor Carrillo, alias Cari, ex suboficial de la Armada; José Ángel Iturri, ex cabo de la Armada; Jorge Luis María Ocaranza, ex suboficial de la Armada; y Ramón Roque Zanabria, ex cabo de la Armada. Claudio Vallejos, ex integrante del Servicio de Inteligencia Naval, fue condenado a 6 años de cárcel.

Este fue el cuarto juicio de la megacausa ESMA y es la primera vez que estos ocho acusados son juzgados. La duración del debate fue mucho más prolongada de lo previsto, ya que las audiencias estuvieron suspendidas por casi seis meses, desde el 19 de marzo hasta el 14 de septiembre de 2020, debido a la pandemia. El veredicto iba a conocerse originalmente en diciembre de 2020 pero el Tribunal lo pospuso en dos ocasiones. La primera fue por problemas de salud del imputado Carrillo y la segunda por problemas de agenda del tribunal y de uno de los defensores.

ESMA IV comenzó el 13 de agosto de 2018 y estaba previsto que durara pocos meses, ya que la mayoría de los casos habían sido investigados en tramos anteriores. En este nuevo tramo se juzgaron 23 casos nuevos. La megacausa ESMA tiene un total de 59 condenas por más de 800 víctimas, entre las cuales se encuentran parte de los más de 30 bebés nacidos en la maternidad clandestina. En los cuatro tramos recorridos hasta ahora declararon más de 800 testigos.

