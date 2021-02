En 2020 aumentaron un 14% las denuncias de los porteños a Defensa del Consumidor de la Ciudad

En pandemia, las quejas subieron con respecto al 2019. (Crédito: CABA)

Las restricciones durante la pandemia y el menor consumo no hicieron que los porteños olvidaran sus derechos. Durante el 2020 se presentaron 21.539 denuncias ante Defensa al Consumidor de la Ciudad. Esto representa un 14% más de denuncias que el año anterior. Los cinco rubros que recibieron más quejas fueron las empresas de telecomunicaciones, las que brindan servicios financieros, las que venden electrodomésticos, los comercios de indumentaria y calzado y las compañías del sector turístico.

Del total de denuncias recibidas, 17.785 requirieron la intervención de un mediador para su resolución, en tanto, 3.754 ingresaron como pedidos de inspección a locales comerciales.

Facundo Carrillo, secretario de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, área de gobierno en la que funciona Defensa al Consumidor de la Ciudad, explicó que “implementamos un servicio muy ágil que le permite al vecino denunciar irregularidades de manera online y así tener una audiencia con la empresa a través de una videollamada para resolver la situación . La implementación de estas nuevas tecnologías nos permitieron ir más allá del aislamiento y estar junto a los vecinos a pesar de la pandemia”.

Desconectados

Con 3.006 denuncias, las empresas que brindan servicios de telecomunicaciones fueron las que recibieron más reclamos. Dentro de esta categoría, el servicio de internet se llevó casi la mitad de las denuncias, 1374. El home office y la necesidad de tener buena conexión y datos durante la pandemia hizo que la diferencia con el 2019 fuera abismal: ese año tuvo un 23,7% de denuncias.

Luego se encuentran los reclamos a la televisión por cable o satélite, con el 19%; la telefonía celular, con el 17,3%; y la telefonía fija, con el 15,6%. “Los servicio de comunicaciones y de entretenimiento tienen una importancia central para los consumidores en esta nueva realidad, por eso resulta imprescindible reclamar ante cualquier inconsistencia en el servicio a la empresa y, en caso de no tener una respuesta favorable, contactarnos a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Twitter”, afirmó Vilma Bouza, Directora General de Defensa al Consumidor porteña.

Las problemáticas principales que denunciaron los porteños dentro de este rubro fueron el incumplimiento total de la prestación del servicio contratado, con un 33.7%. Los denunciantes también alegaron una deficiente calidad en la prestación del servicio, 19,9%, y falta de información, 10,6%.

Internet, el gran foco de las quejas durante la pandemia

Qué hacer:

⦁ Si no te prestan el servicio conforme lo contrataste debés hacer el reclamo ante la empresa y conservar el número de gestión, si la falta de servicio se mantiene en el tiempo podés solicitar que se reintegre parte proporcional del abono mensual.

⦁ Podés dar de baja el servicio por más que tengas una deuda, la empresa debe poner a disposición del consumidor un “botón de baja de servicio” desde su web.

⦁ No pueden cobrarte un plus por el servicio de carga virtual. Podés conservar tu número de línea por más que te cambies de empresa, el trámite de portabilidad numérica debe realizarse en un plazo no mayor a 10 días.

Los bancos, en rojo

El segundo lugar del podio es ocupado por bancos y servicios financieros. Ellos recibieron un total de 2.417 denuncias. Representan el 13,6% de las denuncias y mantuvieron la ubicación que tenían en el ránking del 2019. Las tarjetas de crédito fueron las que más denuncias acumularon, con un 56,3%. Le siguen, con una gran diferencia en la cantidad de reportes, las cajas de ahorro, 20,7%; las tarjetas de débito, 6,9%, y las cuentas corrientes, 6%.

El foco de los problemas en el sector estuvo puesto en el incumplimiento total de la prestación del servicio contratado con un 24,7%, la falta de procesamiento de baja del servicio y los gastos asociados con un 19%, y la falta de Información con un 13,7%.

Los bancos y servicios financieros, como en el 2019, segundos en el podio

Qué hacer:

⦁ Si en el resumen de la tarjeta aparecen compras que no realizaste, tenés 30 días para reclamar su anulación ante el banco o la empresa emisora. Podés pagar solo lo que consumiste. No pueden facturarte servicios que no hayas contratado.

⦁ Cumplido el año de contrato, las tarjetas de crédito se renuevan automáticamente por otro año más. Si no querés que te facturen la renovación, tenés que dar de baja el contrato.

⦁ Cuando comprás un producto mediante una promoción, lee los términos y condiciones, topes y días de descuentos para estimar el monto que te van a reintegrar.

Lo que no funciona

En el tercer lugar podio de denuncias se ubican los comercios que venden electrodomésticos y artefactos para el hogar. Allí se radicaron 1531 denuncias, el 8,6% del total. El 17,2% de los reclamos se originaron por inconvenientes con heladeras y freezers; el 16,2% con televisiones y artículos de video; el 14,3% con pequeños electrodomésticos de cocina; el 16,8% con artículos de ventilación y calefacción; y el 11,2% con artefactos relacionados con el lavado.

El cuarto puesto de este ránking fue para los comercios que venden calzado, artículos textiles y de marroquinería, con 1451 reportes, el 8,1% de las denuncias. Con el 58%, la indumentaria ubica muy por encima del resto de categorías. Le siguen el calzado con el 29,3% y la blanquería con el 6,7%.

El principal problema denunciado fue la falta de entrega del producto adquirido. Y lo recibieron tanto los comercios de electrodomésticos y artefactos, como los de calzado, artículos textiles y marroquinería con el 20,7% y el 28,6%, respectivamente.

En el caso de los electrodomésticos y artefactos, los motivos de los reportes fueron la falta de funcionamiento del producto, 16,7%, y el incumplimiento de la garantía, 11,2%.

El 8% de las denuncias relacionadas con el calzado, los artículos textiles y de marroquinería, además de la causa ya mencionada, fueron efectuadas por el rechazo de la devolución del bien, y un 6% por el incumplimiento de la garantía.

Los problemas con los electrodomésticos, un clásico de las denuncias

Qué hacer:

⦁ Antes de efectuar la compra asegurate de que el producto tiene las características que buscás y se puede instalar como pensaste. Si la transacción es online, verificá la reputación del vendedor y el stock disponible.

⦁ Guardá una foto de la oferta, las comunicaciones con el vendedor y establece una fecha cierta de entrega por escrito.

⦁ Comprobá el funcionamiento del producto al momento de recibirlo y siguiendo las recomendaciones del fabricante. En caso de falla, realizar el reclamo en forma inmediata.

Sin viajes

En un contexto de aislamiento preventivo, social y obligatorio como el que se vivió desde marzo de 2020 no fue extraño que hubiera conflictos con los servicios turísticos. Con 1203 denuncias, un 6,8% del total, el rubro estrenó su quinto lugar entre los sectores con mayor cantidad de quejas. En el 2019, había obtenido solamente un 1,8%.

Dentro de esta categoría, la venta de pasajes acumuló un 72% de las denuncias. Lejos, están las excursiones con un 27,6% y los parques nacionales con un 0,4%.

El incumplimiento total de la prestación del servicio fue, lógicamente teniendo en cuenta el contexto, el motivo preponderante de las denuncias con un 52,2%. El segundo más destacado, los débitos y cobros indebidos con un 15,3%.

En el 2020 se sumaron a los cinco primeros rubros la indumentaria y el turismo

Recomendaciones generales de Defensa del Consumidor de la Ciudad:

⦁ Todos los productos nuevos tienen 6 meses de garantía legal, por más que el proveedor no entregue un certificado.

⦁ Conservá el ticket o factura de compra hasta la finalización del período de garantía.

⦁ Las compras realizadas a través de internet pueden devolverse dentro de los 10 días de su recepción. Los consumidores disponen de 30 días para realizar cambios.

