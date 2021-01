Más de 800 personas se agolparon durante un torneo de fútbol clandestino en Burzaco: clausuraron el club

Los asistentes no respetaron los protocolos sanitarios. Las instalaciones estaba colmadas

Un club barrial de Burzaco fue escenario de un torneo de fútbol clandestino que reunió a más de 800 personas, que se agolparon sin ningún respeto por el distanciamiento social. Muchos de los concurrentes al evento, promocionado a través de las redes sociales, no tenían barbijo.

Ocurrió el jueves por la noche, cuando cientos de personas se congregaron en la canchita techada de El Ciclón, ubicada en la calle Joaquín V. González 2101, para ver tres partidos entre equipos de la zona: El Tambo vs. Los Pibes de Fiorito, Los Changas vs. La Espiga, y La 5 Eskina vs. Lomas.

Sin embargo, la noche terminó en escándalo luego de que los vecinos, preocupados por la gran cantidad de asistentes, alertaran a la policía.

Las imágenes de los partidos se viralizaron rápidamente a través de las redes sociales. En los videos se puede ver que los hinchas eran tantos que no entraban en las gradas y casi se paraban sobre el campo de juego.

Una de las preocupantes imágenes que dejó el torneo de fútbol

En medio del clima apasionado por la intensidad de los partidos, los barbijos, los protocolos y el distanciamiento social brillaron por su ausencia. Se trató de una jornada como las de antes de la pandemia, con gritos, cánticos y empujones. Incluso hubo algunas peleas desencadenadas por el juego brusco.

Según denunciaron, la entrada valía 100 pesos y hasta había servicio de buffet, donde muchos compraron bebidas alcohólicas.

Tras las denuncias de los vecinos, el Municipio de Almirante Brown ordenó una inspección y terminó clausurando las instalaciones. Desde la Dirección de Inspección General del Municipio browniano informaron que una vez producida la clausura “se generó un expediente que será girado a la Justicia de Faltas para que determine las sanciones que corresponden en este caso”.

Miguel Maciel, presidente del club, aseguró en declaraciones televisivas que hacía un año no había desafíos en la zona: “Por eso la gente vino”.

Y agregó: “ Estoy de acuerdo en que tenemos que estar penalizados, porque si no, esto no sería justo. Pero lo hicimos sin mala intención, no fue nuestra intención juntar tanta gente en un solo lugar ”.

El club terminó clausurado

El escándalo de Burzaco se dio en medio de un aumento de los casos de coronavirus y cuando el gobierno nacional no logra que lleguen de Rusia la cantidad de vacunas que esperaba para avanzar con el plan de nacional de inmunización.

Este viernes, el Ministerio de Salud informó en su último parte que en la provincia de Buenos Aires hubo 4.483 nuevos contagios. También murieron 52 hombres y 26 mujeres.

