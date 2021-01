Mar del Plata: temen que muchos hoteles de una y dos estrellas cierren luego de la temporada de verano

Por la pandemia, Mar del Plata atraviesa una de sus peores temporadas en los últimos 20 años

A esta altura no es ninguna novedad revelar que la temporada de verano en Mar del Plata no es buena. Sin embargo, en algún punto los gastronómicos, locadores y hoteleros “agradecen” que dicha temporada se lleve a cabo y que el escenario no sea peor. Aunque lógicamente existe excepciones.

Una de ellas las protagonizan los dueños de hoteles de una y dos estrellas , quienes responden a uno de los sectores más golpeados por este contexto, directamente atribuido a la pandemia y profundizado por la extensión de la crisis sanitaria. De aquí se desprende un análisis a futuro poco alentador, dentro del cual se estima que muchos de estos cerrarán cuando finalice la temporada.

“Sin dudas que va a pasar esto. Mirá, en Mar del Plata hay alrededor de 500 hoteles. Hoy están abiertos 320. Del resto que no abrió, la mayoría son sindicales. Y fijate que las reservas apenas arañan el 40%. Es decir que sin 180 hoteles, los números también son pobres. Es alarmante”, dijo a Infobae el vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) de Mar del Plata, Eduardo Palena.

El sector hotelero teme que muchos hoteles de una y dos estrellas cierren luego de la temporada

En vísperas del tercer fin de semana de enero, los números exhibieron un pequeño repunte. “Siempre comparado con lo que teníamos es muy malo. Teniendo en cuenta esta temporada, que es muy floja, el promedio sigue siendo 40%. Las mejores ocupaciones las tienen los hoteles de cuatro y cinco estrellas; algunos rondan el 50% ”, explicó Palena, una de las voces más escuchadas dentro la industria hotelera.

El dueño del Hotel República remarcó que muchos hoteles cerrarán y ya no podrán volver a abrir. “Hablando con colegas, uno me decía: ‘Tengo cuatro huéspedes y ocho empleados’. Es muy duro, es una pyme familiar derrumbada”, dijo.

Palena destacó que el gobierno de General Pueyrredón implementó, desde abril a octubre de 2020, un descuento del TSU (Tasa por Servicios Urbanos) del 75%. “Es el alumbrado, barrido y limpieza. No es significativo pero sí un gesto. Ahora pedimos que se extienda un tiempo más”, contó quien emplea a 70 marplatenses.

Horacio, dueño de un hotel céntrico de una estrella, reveló a Infobae que decidió no abrir durante enero luego de experimentar cifras muy bajas durante el fin de semana largo del 8 de diciembre. “Esperé una semana más y vi que tenía una reserva muy baja para Navidad y Año Nuevo. Somos un hotel chico, contratamos gente por temporada. Abrir implica un gasto mayor y me hubiese significado una pérdida importante”.

Palena sostuvo que una de las ayudas que favorecería a este sector hotelero es la extensión del ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción): “Si no hay ayuda estatal va a ser muy duro. Si no está va a ser una catástrofe , porque en la provincia de Buenos Aires seguimos generando deuda de impuesto inmobiliario. Durante el año que no funcionamos pedimos que se condone”.

Estiman que los números de febrero no superarán el 20% de las reservas

El hotelero continuó: “ Anualmente yo pago $2.000.000 de impuesto inmobiliario. Hay hoteles que pagan hasta $5.000.000. Obviamente en este contexto nadie lo está pagando, por eso pedimos ayuda provincial, porque durante 2020 nuestra prioridad fue pagar salarios”.

Sobre este punto, Palena consideró que este impuesto es injusto, dado que “le pone valor al inmueble por la cantidad de metros y la calidad de los materiales. Uno intenta poner lo mejor para recibir a los turistas, pero da la sensación de que cuanto mas invertís, en vez de premiarte, te castigan ”.

Infobae dialogó con otro referente hotelero y sostuvo que en febrero los números “no superarían el 20%” de las reservas. Consideran que el inicio de clases -pactado para el 17 de febrero- será un factor negativo para muchas familias que lógicamente ya no puedan viajar por la obligación de sus hijos.

“Yo creo que a futuro tendríamos que manejar este tema con el Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata (EMTUR). Promocionar la ciudad segura, los espacios abiertos. Acá tenemos mar, bosque, dentro de la gastronomía y la hotelería trabajamos muy bien. Creo que es un año para empezar a levantar”, completó Palena.

Fotos: Christian Heit

