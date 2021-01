San Telmo: se derrumbó un muro de una obra en construcción

El momento del derrumbe en la obra de la calle Defensa





Cerca de las 20 de este miércoles, se derrumbó una pared dentro de una obra en construcción. El hecho ocurrió en la calle Defensa al 600, entre Chile y México, en el barrio porteño de San Telmo.

Según se pudo observar en un video que trascendió en redes sociales, la obra se encontraba en la etapa de excavación para preparar los cimientos y en ese contexto un muro que se encontraba al fondo del terreno se desplomó.

Ya entrada la noche, en el lugar trabajaron varias dotaciones de bomberos con una grúa, para llevar a cabo las tareas de remoción de grandes escombros. Además, acudieron la unidad canina de Bomberos, personal de Emergencias de la Ciudad de Buenos Aires y de la Brigada Especial Federal de Rescate (BEFeR). Así, se realizó un rastrillaje para asegurarse de que no quedaran personas atrapadas y se corroboró que el resto de las estructuras se encontraran estables.

Según informó en su cuenta oficial de Twitter la Subsecretaría de Emergencias del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, siete operarios lograron salir, por lo que afortunadamente no se registraron víctimas ni heridos.

El trabajo de las distintas dotaciones de Bomberos y personal de Emergencias de la Ciudad





“En el lugar, como primera medida, participaron unidades del cuerpo de bomberos de la Ciudad y de la división BEFer. En un predio destinado a una obra en construcción, uno de los muros divisores se cayó, se produjo el colapso del mismo. Por suerte, no hubo que lamentar ninguna víctima porque los operarios que estaban salieron por sus medios” , afirmó el subcomandante a cargo del operativo de Bomberos.

“Las unidades intervinientes inspeccionaron todo el lugar y no se registraron víctimas ni personas atrapadas. A posteriori se solicitaron las unidades periciales, para el trabajo pericial que está en plena investigación, y las unidades específicas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del área de apuntalamiento para asegurar toda la estructura que se dañó”, continuó.

El hecho ocurrió en la calle Defensa, entre Chile y México

“El riesgo que existía ya fue neutralizado por el área de apuntalamiento, que justamente se abocan a ese tipo de tarea para que después no tengamos alguna otra cuestión que nos genere otro problema”, agregó el subcomandante. Y concluyó: “Se estaba haciendo una excavación y todavía queda por determinar si esa excavación tiene algo que ver o no. Eso todavía no lo podemos saber porque se está en la etapa investigativa. Participó la unidad canina 9 de bomberos, que realizó un rastrillaje en búsqueda de víctimas, pero afortunadamente el resultado fue negativo”.

