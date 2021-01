Dos bancos cerrarán más temprano por una medida de fuerza sindical que denuncia el cierre de sucursales

El BBVA Argentina es una de las dos entidades que tendrá horario de atención reducido hoy y mañana. REUTERS/Agustin Marcarian

La Asociación Bancaria anunció que tomará medidas de fuerza en las sucursales de BBVA Argentina y Banco Santander para protestar contra el cierre de sucursales de esas dos entidades, con actividades de protesta en las dos últimas horas del horario de atención al cliente del sector tanto hoy como mañana. Fuentes de las empresas niegan que haya cierres.

A través de un comunicado, el sindicato que conduce Sergio Palazzo anunció que iniciará medidas de protesta contra el “cierre de sucursales”, “presiones para la reducción de los planteles de trabajadores” e intentos de “extender la jornada laboral”.

En las sucursales del Área Metropolitana de Buenos Aires la medida de fuerza interrumpirá la atención al público a partir de las 13. Voceros de los dos bancos no quisieron hacer comentarios ante la consulta de Infobae.

Sin embargo, bajo estricta reserva de identidad, fuentes de las empresas dijeron que no hay cierres de sucursales.

“No hay definido un plan de cierre de sucursales. Hay fusiones o relocalizaciones puntuales, que no implican despidos. Esto es habitual en la industria, estamos adaptando el modelo a lo que los clientes nos piden, que los atendamos cómo y cuando quieren. También estamos inaugurando nuevas sucursales, nuevos edificios y espacios físicos”, dijeron.

El secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo

“Es un conflicto vinculado al inicio de un nuevo año, particular debido a que es un año electoral, y al comienzo de las negociaciones salariales (bancarios tuvo en 2020 uno de los mejores acuerdos del mercado, alineado con inflación anual). Pero no hay motivos de fondo para no tener una conversación con un intercambio respetuoso como lo hemos hecho siempre”, agregó.

“Es una medida gremial y no hay despidos. Básicamente es una definición comercial que así como implica fusiones de sucursales (donde se garantiza la empleabilidad) también hay aperturas y compras de edificios”, comentó otra fuente.

Aunque el diálogo continúe, el horario de atención quedará reducido en las sucursales en cuestión.

“No les importa que el país atraviese la tragedia de la pandemia de coronavirus y un rebrote ; la mala distribución de las sucursales, que produjo una crítica situación en abril último; la limitación de los servicios, y que la actividad sea un servicio público esencial para la economía y la vida familiar, no obstante la retrógrada reglamentación”, remarcó el comunicado de La Bancaria.

Banco Santander es la otra entidad afectada por la medida de fuerza

También se preguntó “¿qué responsabilidad asumen esos bancos ante la declamada necesidad de inclusión financiera, corroborada con los datos comparativos en relación con otros países?”, y afirmó que “no hay peor sordera que la de aquellos que no quieren oír”.

“Esos bancos militaron de forma desembozada e, incluso, se constituyeron en comité electoral de las políticas del gobierno de Mauricio Macri, que provocaron un desastre económico-social, luego acrecentado por el impacto de la Covid-19”, añadió el texto.

Los dirigentes bancarios denunciaron “un ajuste” en el Banco Santander y el BBVA, que “se expresa en el cierre de sucursales, en presiones para reducir la cantidad de trabajadores, pretendida mayor productividad y de la extensión de la jornada laboral” , enfatizó el texto sindical.

El comunicado de La Bancaria concluyó que “la evidente ausencia de responsabilidad social es uno de los motivos por los que desde siempre se exige una reforma de las regulaciones”, y explicó que millones de argentinos requieren asistencia personal para acceder a los servicios.

Seguí leyendo:

Allanamiento en un criadero de animales en cautiverio de Balcarce

Un nene quedó en medio de una asalto en Monte Chingolo

Asesinaron a un policía de la Ciudad en Laferrere: dos ladrones le dispararon en el cuello cuando iba a trabajar