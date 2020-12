¿Mesa afuera o mesa adentro?: cuál es el pronóstico del tiempo para Nochebuena y Navidad

El clima será ideal para hacer reuniones al aire libre que minimicen los riesgos de contagio (Shutterstock)

Una de las principales inquietudes a la hora de planificar la cena de Nochebuena y los festejos de Navidad es el pronóstico del tiempo: mucho viento, por ejemplo, o la amenaza de alguna lluvia pueden frustrar los planes si se piensa en armar una reunión en un lugar abierto. Sin embargo, este año no habrá inconvenientes para planificar una mesa afuera, que será además lo más conveniente este año para reducir la posibilidad de contagio de coronavirus.

Este jueves será una jornada de buen tiempo con cielo algo nublado a parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, con una temperatura mínima de 22°C y una máxima de 32°C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Algo muy similar ocurrirá mañana, durante Navidad.

“Durante este jueves 24 se esperan 32°C de temperatura en la tarde, comenzando a aumentar parcialmente la nubosidad”, indicó a Infobae el meteorólogo Christian Garavaglia. “ La cena de Nochebuena no corre riesgos al aire libre, las condiciones serán ideales ya que no solamente no lloverá sino que tampoco se espera un calor sofocante como otros años: el termómetro estará oscilando cerca de los 26°C”.

Durante el jueves y el viernes habrá máximas de más de 30°C (NA)

Para mañana, viernes de Navidad, el cielo estará parcialmente nublado a mayormente nublado y la temperatura mínima será de 23°C, mientras que la máxima ascenderá a los 33°C, indicaron desde el SMN. El sábado, en tanto, será muy similar: el cielo seguirá algo nublado a parcialmente nublado, con una marca mínima de 23°C y una máxima de 32°C. Durante el fin de semana continuará el tiempo cálido pero no se esperan lluvias.

A nivel país, según explicó Garavaglia, “se espera una Nochebuena inestable en el norte de Cuyo y fundamentalmente un amplio sector de la región del NOA”.

“Durante la Nochebuena y comienzos de la Navidad es probable que se organice un sistema de tormentas en las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy”, indicó. “Tormentas más aisladas podrían darse ya desde esta tarde en el norte de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, y sierras de San Luis y Córdoba. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un nivel de alerta amarillo para estas regiones por tormentas en las próximas horas”.

Por otra parte, será de vital importancia este año extremar los cuidados durante las reuniones familiares por las fiestas para evitar contagios. El director de la OMS-Europa, Hans Kluge, recomendó en un comunicado directamente no reunirse con otros familiares pero, en caso de hacerlo, recomendó: “Las reuniones deberían ser en espacios exteriores, si es posible, y los participantes deberían llevar mascarillas y mantener la distancia física. En espacios interiores, limitar el tamaño del grupo y asegurar una buena ventilación para reducir el riesgo de exposición son claves”.

