La Navidad de los argentinos en Inglaterra: nueva cepa de COVID-19, cierre de fronteras y cuarentena estricta: “Es frustrante volver atrás”

El Reino Unido es el país más castigado de Europa por la pandemia, con más de 42.800 muertes confirmadas por COVID-19. Y, como en muchos países del continente, aumentó la preocupación ante la llegada de una segunda ola y una cepa propia que causó alarma y bajó la euforia por el comienzo de la campaña de vacunación. Es que la eficacia de casi un 95% de la vacuna Pfizer contra el coronavirus prometía más apertura, pero todo volvió hacia atrás.

Infobae consultó a argentinos que viven en Londres y en Liverpool, dos de las zonas más afectadas, a las que el gobierno las calificó como Zona 4 -de alto riesgo-, al igual que gran parte del sudeste del país. Esta semana, en Londres cerraron bares, pubs, sitios de compras y de ocio. Sólo quedan abiertas farmacias, hospitales y supermercados. Lo que se conoce como “cuarentena estricta”.

“No te voy a mentir, el anuncio por parte del gobierno nos sorprendió por su inmediatez. Veníamos esperanzados por la vacuna”, relata Alicia Seminara, profesora de inglés y dueña de la cuenta de Instagram (@aliciasown), un espacio que usa para mostrar la vida en el sureste de Londres.

Ella explica que en julio y agosto la vida retomó su ritmo habitual, aunque -dice- las escuelas jamás volvieron a reabrir con clases presenciales. “Siempre nos cuidamos mucho del coronavirus. Hasta junio estuvimos muy guardados, saliendo una hora por día a caminar o ejercitarnos. En agosto pudimos ir a Milán por un par de días. Después volvimos a casa siguiendo la nueva normalidad. Es frustrante volver atrás”, agrega.

Alejandro y Alicia residen desde 2005

El primer lockdown fue en marzo y Londres se convirtió en la ciudad fantasma. Sin sus residentes recorriendo plazas ni shoppings. Sin turistas conociendo sus imponentes monumentos. “Ahora sucede algo similar, pero te diría que no se vive con la misma angustia. Personalmente estoy preocupada... pero sé que hay que esperar un poco más”.

Casada con Alejandro Sarco, llegaron al país en 2005. Su esposo, recibido en Sistemas, recibió una propuesta laboral lejos de casa. El puesto le ofrecía un crecimiento profesional interesante y una casa en Londres. El contrato era por apenas unos meses, por lo que ni lo dudaron. Sin embargo ya pasaron quince años desde su llegada. “Ni el idioma ni las costumbres fueron una barrera, nos adaptamos muy rápido, no fue algo traumático”, reconoce.

Su vida en Buenos Aires era como la habían planeado: tenían casa y trabajo estable, pero los motivaba el cambio cultural. Además recibieron el apoyo de toda la familia. Cuando emigraron al Reino Unido tenían 35 y 36 años y una valija llena de ilusiones.

El primer impacto fue único: todo era ordenado y limpio. Él creció profesionalmente en un rubro que se expande globalmente y ella dando clases. “La estabilidad económica es algo que da seguridad. No tener problemas para ahorrar, o saber que en cualquier momento puede llegar una devaluación. A eso uno se acostumbra rápido”.

Alicia festejará la Navidad el 25 como indica la tradición británica encerrada en su casa con su marido Alejandro.

Liverpool es otra zona que ha registrado casi 600 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos días, siendo uno de los principales focos de contagio. Jose Mendohaco (43) que vive allí desde inicios de 2019, le cuenta a Infobae que todo volvió a como estaba en marzo, en el inicio de la pandemia. “Sorprende lo rápido que cambia todo. Es duro volver a estar quietos en casa, más en un temporada festiva como la Navidad, será extraña”.

Relata que algunos desesperados -frente a las medidas restrictivas- intentaron “huir” a otras zonas o países limítrofes para evitar volver al lockdown. “Hay un poco de hartazgo pero en líneas generales se respeta mucho lo que ordena el gobierno” , dice el argentino, un nómade digital.

Para colmo, a la situación se sumó un paro de camioneros que impactó en el abastecimiento de productos en los supermercados, muy importante para la temporada de vacaciones y las fiestas en un contexto de pandemia. “Hay poca oferta en los supermercados. Generalmente se compra para llevar para cocinar, ya que se viaja por el país para visitar a la familia. Pero ahora eso no se puede hacer. Mucha gente como yo la pasará sola. Hasta mediados de enero sabemos que vamos a seguir así”.

Ambos coinciden que los medios de comunicación son muy objetivos y poco alarmistas. “Me pregunto qué estarán informado en la Argentina, porque recibo varios mensajes consultado por la situación actual. Dentro del contexto, la segunda ola se vive con calma”.

También rige la incertidumbre con respecto a su trabajo en una empresa británica. “No sé si seguiré o me echarán, esa es la situación de muchos. No me puedo quejar porque el contexto lo amerita”, cuenta Ignacio Z, otro argentino bloguero que vive en el Reino Unido.

La Navidad adentro de casa

Marisa Murphy (56), argentina, despachante aérea, reside en Southend-on-Sea, en el interior de Inglaterra, esta casada con un británico y hace doble festejo: la Nochebuena y el 25. “ Tuve pocas ganas de armar el arbolito por lo pesado que fue todo, lo hice blanco y sencillo por respeto. La tendremos que pasar solos y con la familia virtualmente. Este 2020 no podemos reunirnos grupalmente. Nos quedaremos guardados, brindaré online con mi hija, voy a preparar la mesa, abrir los regalos...algo que ya tuve que hacer otros años por la distancia. Para los extranjeros es algo común, para los británicos será algo inédito”.

Marisa quiso armar un árbol más austero y distinto para esta navidad pandémica

Nacho Z reconoce que “todo el lockdown ha sucedido muy de la nada, y en el medio quedaron truncados los planes tradicionales de Navidad y Año, se ven muy restringidos. Estaré sólo en departamento, será austero”.

En el Reino Unido no existe la Nochebuena como se conoce en la Argentina. “Las familias se reúnen el 25 en las casas o pubs, y el 26 es feriado. Estaremos solos. Ya hicimos las compras de supermercado para abastecernos de cosas ricas para esta fecha”, dice Alicia.

Calles decoradas pero vacías

Tampoco se vio gente en los principales paseos de compras, como es la emblemática Oxford street, para hacer los regalos de las fiestas. “A esta altura del año explotan de gente, eso se hizo notar”, admite.

Y sigue: “esto es día a día, sentimos que damos un paso para adelante y después retrocedemos... por ahora sabemos que estamos encerrado un tiempo más”, coincide con un halo de ilusión por la vacunación efectiva que devuelva la vida tal como la conocieron hasta la navidad del 2019.

