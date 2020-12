Fuerte reacción de la industria del entretenimiento tras la marcha atrás de la Provincia con las fiestas para 200 personas al aire libre

El gobierno bonaerense dio marcha atrás a las fiestas de hasta 200 personas al aire libre

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, confirmó este miércoles el freno a la habilitación de las fiestas de hasta 200 personas al aire libre, ante el aumento de casos de coronavirus que se registra en el territorio bonaerense y en todo el país. “Quedan en stand by”, sostuvo el funcionario. De inmediato alzó su voz IDEAr, la cámara que nuclea a los empresarios de la Industria del Entretenimiento.

“Realmente estás habilitando a que se junten 2000, 3000 personas de riesgo en un bingo o en un casino por cuestiones económicas y estás decidiendo no brindarle un ámbito seguro para que se diviertan los jóvenes” , se quejó Ariel Gambini, socio fundador de IDEAr.

Según Bianco, la instrucción del gobernador Axel Kicillof a su equipo fue “no habilitar ninguna actividad más por ahora”. Y aclaró que incluso eso podría significar que el sistema de fases podría “dar marcha atrás, en el caso de que sigan aumentando los casos”.

“Seguimos empujando a los jóvenes a que se tengan que divertir sin ley, sin cuidados, sin seguridad” , lamentó Gambini.

En tal sentido, el empresario agregó: “Esto tenemos que pensarlo como padres y no me cambiaría nada que mañana cierren casinos, bingos, teatros. Te volvería a preguntar, con los jóvenes, que es un segmento etario que ya te demostró el hartazgo y que no va acatar ningún tipo de medida sanitaria. La pregunta del millón acá es, ¿con los jóvenes qué vas a hacer? ¿cómo los vas a contener? ¿cómo los vamos a cuidar?”.

“Retrocedimos un mes en una semana”, precisó Bianco, al ilustrar que la curva de contagios en el ámbito provincial subió “un 50%” en los últimos siete días. En relación a la reapertura de los espacios nocturnos para habilitar fiestas de hasta 200 personas, una medida que había anunciado el gobierno bonaerense para contener la proliferación de festejos clandestinos y sin cuidados, el jefe de Gabinete comunicó que se decidió “no avanzar” a pesar de tener los protocolos de habilitación ya terminados.

"Quedan en stand by", dijo el jefe de Gabinete Carlos Bianco sobre la habilitación de los eventos al aire libre hasta 200 personas.

Gambini recordó que desde la cámara “nosotros ofrecimos propiciar un ámbito seguro, más allá de lo rentable. Un lugar donde los jóvenes se puedan divertir de un modo seguro y controlado”.

“Con los jóvenes, ¿qué vamos a hacer?”, se preguntó el representante de la cámara y advirtió: “Estamos utilizando la misma fórmula que vimos claramente que fracasó en Europa” .

“Nosotros venimos tres meses después y ni siquiera nuestra soberbia nos permite aprender de los errores ajenos. Y con los jóvenes, ¿qué vamos a hacer?”, insistió.

Según la decisión administrativa 2216/2020, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Salud, Ginés González García, se habilitaban las fiestas en el territorio bonaerense “con un aforo del 30% en relación a la capacidad máxima habilitada al aire libre no pudiendo superar el límite de 200 personas en total”.

Seguir leyendo:

Pedirán PCR obligatorio a quienes lleguen del exterior y deberán cumplir 7 días de aislamiento

Aterrizó en Moscú el avión de Aerolíneas Argentinas que traerá al país las primeras 300 mil dosis de la vacuna Sputnik V

Alberto Fernández enfrenta una encrucijada política con la vacuna rusa y las exigencias de Pfizer

El gobierno porteño reveló quiénes serán las primeras personas que recibirán la vacuna

Marcha atrás del gobierno bonaerense: no habilitará las fiestas para 200 personas al aire libre