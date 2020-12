El homenaje a Maradona que prepara Juan Carlos Pallarols y lleva tierra de su casa en Fiorito: “Es una semblanza del ídolo”

El homenaje de Juan Carlos Pallarols a Maradona

En el taller más famoso de San Telmo suena una pieza de Mozart, la indicada para recorrer con la vista cada rincón del lugar donde Juan Carlos Pallarols y su talentoso equipo crea en silencio, al compás de la música. En otro sector, una vitrina que ocupa toda la pared deja ver un centenar de pequeñas artesanías de metal. Entre ellas sobresalen las famosas rosas de plata, pensadas para Lady Dy, Jane Fonda y Mercedes Sosa, entre otras figuras. “Siempre hago dos, una la entrego y la otra me la quedo para mostrarla” , cuenta mientras las toma entre sus manos.

La antesala del taller está presidida por un cuadro pintado al óleo por su padre, el reconocido platero catalán Carlos Pallarols Cuni. Muestra a José de San Martín sobre un caballo blanco y ocupa el 80 por ciento de la pared. A los costados, una guitarra que perteneció a Carlos Gardel, y del otro, una réplica del sable del Padre de la Patria, el bastón de mando de Juan Domingo Perón y el actual bastón presidencial. A un costado, un modular exhibe orgulloso varias pelotas, una de ellas con los colores de Argentina, que dice: “Con cariño y muchas gracias” y la firma de Diego Armando Maradona.

Justamente, pensando en él, el orfebre rehace una pieza conceptual extraordinaria que es, a su entender, “una semblanza y el resumen de la vida” del hombre que salió de la pobreza a fuerza de talento, esfuerzo y una gambeta inigualable. La primera llegó a manos del máximo ídolo del deporte argentino en 2005 y fue subastada con fines benéficos; la nueva (sin destino claro aún) contendrá tierra de la casa de Fiorito.

“Yo comparo mucho a Maradona con Mozart, que era era considerado el único milagro no repetido en la historia de la música universal por la cantidad y calidad de piezas, por la velocidad, por la limpieza, por la creatividad... por todo. Sin embargo, murió a los 36 años con sífilis, con opio, con todo tipo de drogas de aquella época, alcohólico... Entonces cómo Dios, o la naturaleza, o quien sea... el destino, ponele, le da todo ese caudal de talento, casi de un ser de otro planeta y no lo aprovechan”, señala el platero, que en junio de 1982 (durante la guerra de Malvinas) realizó un cáliz con el que Juan Pablo II celebró la Misa por la Paz en Buenos Aires.

“El rosal de la vida”, una semblanza a Maradona

Se conocieron personalmente hace décadas, no recuerda cuándo, pero Pallarols supo de un tal Diego Maradona cuando el suegro de su entonces socio le contó que “hay un pibito en Argentinos que no sabés cómo juega” y él, hincha de River y gustoso de ver partidos de fútbol -aunque reconoce que su relación con la pelota es nula-, quiso saber de quién hablaba y comenzó a indagar sobre ese chico nacido el 30 de octubre de 1960 en el Hospital Interzonal de Agudos Evita, en Lanús.

Juan Carlos Pallarols arma la nueva pieza con la homenajea a Diego Maradona.

“Y se hizo famoso... Maradona es un tipo al que lo conocen todos lados”, dice una de las pocas verdades en la que todo ese mundo coincide. Cuenta el orfebre que cuando estuvo en África llegó a un lugar remoto, adentrado en la selva, para ver cómo paría una leona y allí, cuando uno de los niños que acompañaron el viaje supo que era argentino lo indagó en su lengua: “¿Sos amigo de Maradona? ¡Estábamos a 650 kilómetros de todo, en el centro de la selva!... Mozart sigue siendo el tipo que más se toca en todos los teatros del mundo y pasaron tres siglos... La gente acá sigue queriendo más y habla mejor de Maradona que de Messi, aunque Messi consiguió muchísimo más de lo que pudo conseguir Diego en cantidad de premios y goles”, afirma y no evita comparar al Pibe de oro con el ídolo carioca: “En Brasil quieren a Pelé ¿pero quién habla hoy de Pelé en Brasil?”.

Consternado por la reciente muerte del ex capitán de la selección campeona en el Mundial México’ 86, Juan Carlos cuenta que la última vez que tuvo contacto con él fue vía mensaje de WhatsApp el 14 de octubre cuando el entonces DT de Gimnasia lo llamó al saber que el orfebre estaba pensando en hacer distintos monumentos en homenaje al sable de José de San Martín y que uno de ellos estaría en Corrientes, provincia natal de Don Diego.

“Me preguntó si podría ponerle una placa en homenaje a su padre y le dije que sí. Me preguntó cuánto le cobraba y el dije que nada y entonces me prometió: ‘Te voy a mandar la ultima camiseta de la selección firmada, a ver si eso te ayuda’”, revela mientras busca en su celular las fotos del ídolo firmando esa casaca y del momento en que la recibió de mano de la ex abogada y de la contadora de Maradona.

Ese trabajo ya está tomando forma en una maqueta. Pero la sorpresiva muerte de Maradona le hizo sentir la necesidad de hacerle un último homenaje y rehacer aquella pieza que le había obsequiado en el programa televisivo que conducía.

“Hice este mismo tema en 2005 y se lo entregué en La Noche del Diez, cuando él me entrevistó. Lo hice para Diego y él lo donó a no me acuerdo qué institución, o eran varias instituciones, y se remató ese día en el programa”, recuerda y explica con detalles, y acompañando con su mano, qué significa cada una de sus partes.

“El tema es el lugar donde nace Diego, un lugar áspero, triste y doloroso, que él lo cuenta muchas veces, -aún habla de “Pelusa” en presente- donde dormían ocho en una habitación y comían milanesa el día 4 cuando el papá cobraba y el resto del mes no. A ese período lo represento con alambre de púas, algo que es doloroso y está medio aislado del resto del mundo; y con el tiempo, cuando él empieza a contactarse con el mundo, se cambia de lugar, se muda a casas cada vez más lindas y empieza a codearse con el éxito y los alambres de púa se transforman en tallos de rosas que tienen espinas, tiene esa agresión constante y termina en tres grandes rosas, los tres ideales de Diego: la República Argentina, su patria; la familia, su papá y su mamá -por algo está enterrado con ellos- y el fútbol” . Sobre esas tres rosas se para una pelota de cristal con láminas en forma de rombos y el número diez en láminas de cobre.

Si bien el significado de “El rosal de la vida”, es el original, la nueva pieza incluye la tierra de la casa donde Diego Maradona forjó sus sueños abrazado a su primera pelota , la que hizo desplegar la inigualable magia de su gambeta y de los eternos “jueguitos” con su cabeza.

El orfebre calificó a su obra como "una semblanza al ídolo".

Este bello homenaje no será el único que Pallarols quiere hacer para Diego. “Cuando supe que había fallecido me pareció que tenía más obligación de terminarlo. Si me preguntás para qué, en algún momento pensé en ese famoso monumento en Ezeiza, me hablaron de ponerlo en Tecnópolis, pero ahora quiero pensarlo bien. Sí me gustaría que la maqueta que estoy haciendo sea el premio de un gran campeonato de fútbol, el mejor. Pero tendría que ser una campaña ilustradora que sirva de ejemplo. Yo creo que Jesucristo, que murió crucificado, dejó un ejemplo que a la humanidad le sirvió durante 2000 años: que no sea estéril el sacrificio de Diego, que sirva para que los pibes de hoy lo tomen como un ejemplo a copiar en muchas cosas y a no copiar en muchísimas más. Y lo tiene bien merecido porque solo él sabe lo ha sufrido. Es muy difícil ponerse los zapatos de otra persona... Era un mago, pero no pudo encontrar el agujero del mate de la vida”, concluye.

Al final de la entrevista muestra en su taller que ya había el iniciado el último trabajo que Maradona le encargó por medio de su abogada, en octubre. “Quería una funda para su celular, así, -dice y muestra la suya-. Quería la imagen de él corriendo (la más famosa foto en la que se escapa a los defensores alemanes con la pelota sobre su rodilla). La empecé a hacer y todo, pero ahí quedó”, dice moviendo la cabeza, incrédulo de la muerte del Diez.

Vuelve a su celular y muestra el último chat con la ex abogada del ídolo, que tenía pendiente decirle cuál era el modelo y marca del celular para avanzar con el trabajo, pero unos días después la mujer respondió con un corazón negro...

El primer monumento en homenaje al sable de San Martín estará en la plaza porteña que lleva el nombre del Libertador y el segundo, en Corrientes, con la placa que Diego le había pedido el 14 de octubre para homenajear a su padre.

