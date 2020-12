Campaña solidaria de la Policía Bonaerense: donaron golosinas a más de 1.500 chicos

Campaña solidaria de la policía bonaerense

Ayer miércoles, un camioneta Toyota de la Policía Bonaerense recorrió barrios de La Matanza como 22 de Enero, Puerta de Hierro en Isidro Casanova, los Altos de Laferrere y la zona de González Catán para repartir 1.500 bolsas cargadas con golosinas para chicos de las zonas como obsequio de Navidad adelantado.

La iniciativa, motorizada por Walter de la Fuente, a cargo de la Dirección de Enlace Institucional de la fuerza, comenzó con la recolección de donaciones en la capilla de la DDI de la zona en Ciudad Evita, donde varias personas acercaron golosinas para la campaña.

Por otra parte, distribuidoras como Los Gringos de Ciudadela, Tabacalera Espert de Berazategui e Ivess Jáuregui de Casanova también hicieron su aporte.

Ayer, comenzó el reparto, con la camioneta de la fuerza escoltada por varias motos y con De la Fuente vestido como Papá Noel para la ocasión para recibir a los chicos de merenderos de la zona.

Castro, De la Fuente y Salinas

Al reparto, entre otros, se sumó el histórico boxeador Jorge “Locomotora” Castro y el jugador de fútbol Alexis Salinas. La historia de Salinas está marcada por la inseguridad.

El 4 de noviembre del 2019, la vida de Salinas dio un giro de radical después de ser víctima de un violento episodio de inseguridad que marcó su carrera deportiva. Por aquel entonces, Alexis, que era defensor de la reserva de Arsenal, pasaba el rato con unos amigos en la puerta de una peluquería cuando de repente un auto blanco desató una balacera en la que él se llevó la peor parte. El impacto de los perdigonazos en su rostro le provocó la pérdida de la visión de su ojo izquierdo y le dejó muy comprometido el derecho.

“Pensé que me habían matado. Los médicos me dijeron que había esperanzas. Ahora trato de tener fuerza, de poder salir de esto y de recuperar aunque sea un ojo y ver algo. Me siento muy triste”, contó tras salir del Hospital Santa Lucía de la ciudad de Buenos Aires. Con el tiempo, Salinas regresó a los entrenamientos.

