Es repartidor, lo golpearon para robarle el celular y los vecinos hicieron una colecta solidaria para ayudarlo

Joaquin fue víctima de un violento robo en Olivos

En febrero de este año, Joaquín Cianciola (20) se compró una moto en cuotas. Quería tener una herramienta más para poder anotarse en una plataforma de delivery, ahorrar algo de dinero y poder mudarse solo.

Desde el 2018, Joaquín trabaja en la empresa de comidas rápidas Burger King. En paralelo no deja sus estudios y va a la escuela nocturna para terminar la secundaria.

“Desde el local veía como los chicos, runners -como se les dice en la jerga-., juntaban bastante dinero en cada una de sus entregas. En julio me registré y apliqué para ser parte”, le cuenta a Infobae. No fue sencillo, debió pasar por una serie de pasos, entre ellos anotarse como monotributista. A principios de este mes le confirmaron el alta en la aplicación.

“Recibí mi primer pedido hace 15 días por la zona de Olivos. Salió todo bien, como lo esperaba. Durante la semana seguí con mi rutina en Burger”, agrega.

Vecinos, médicos y la policía asistiendo al joven

El viernes pasado 04 de diciembre cerca de las 21 horas, llegó a través del e-mail donde reciben las alertas otra entrega, esta vez unas pizzas. “La busco en el local, la subo a la moto y voy hacia la calle Fournier al 3200. Llego, estaciono la moto en la vereda, toco timbre y baja la cliente. Se la doy en mano y escucho detrás el ruido de una moto” , relata.

En esa moto -dice Joaquín- iban dos personas un poco más jóvenes que él. Detuvieron la marcha, y el que viajaba como acompañante se bajó para gritarle: “ Dame todo, ya ya ya!

Mientras tanto, un vecino escuchó la pelea y llamó instantáneamente a la policía. “Quise darle la riñonera con plata y esconder el celular porque les pedí que no se lo llevaran, es mi herramienta fundamental de trabajo para Pedidos Ya”, cuenta. Sin embargo, le pegaron tres fuertes culatazos y lo dejaron tendido en el piso ensangrentado. “No perdí el conocimiento, sí mucha sangre. Solo escuché como el conductor le decía a su compañero ‘¡dispararle ya!’ Se me heló el cuerpo”.

Los delincuentes salieron a toda velocidad por la calle Fournier, no le robaron ni el dinero ni la moto nueva.

Las heridad del robo

Un grupo de 54 vecinos del barrio, organizados en un grupo de Whatsapp y cansados de los hechos delictivos, fueron los que salieron a asistir a Joaquín. Entre ellos está Ricardo Branciforti, constructor, padre de dos jóvenes, uno de 28 y otro de 20. “Salí a la vereda con otros vecinos y me encontré con Joaquín muy ensangrentado y en estado de shock. en menos de cinco minutos vino la ambulancia y los patrulleros”, le cuenta a Infobae.

Mientras trasladaron al joven al hospital Houssay para sus curaciones y para descartar posibles lesiones, Ricardo le ofreció guardar su moto y pertenencias en su garaje, y luego llevarlo hasta su casa.

Como Joaquín no tenía su teléfono, le dijo también que lo buscaría en el hospital, luego de recibir la atención necesaria, y le prestó el suyo para que se contactara con su familia. “No me acordaba ningún teléfono de memoria, así que estuve un rato contactándolos por las redes sociales”.

Una vez que salió del traumatólogo y el neurocirujano, que debió darle un par de puntos de sutura en la cabeza, en la sala de espera estaban Ricardo junto a su madre y tía.

Vecinos de Olivos hacen colecta para joven robado

Eso no fue todo, los vecinos, conmocionados por el hecho hicieron una colecta solidaria.

El lunes, Joaquín recibió un sobre con 9100 pesos, una colecta solidaria para compensar la pérdida . “Es una gran ayuda. No me lo esperaba, cuando pueda se los voy a devolver” , dice el joven emocionado. “Tuve suerte de que no me pasara nada y encima encontrarme con toda esta gente generosa, vecinos, policías, médicos... Me da esperanza haberme cruzado con gente así, eso te demuestra que si como hay gente mala hay gente buena”.

“Fue un final feliz dentro del contexto”, admite Ricardo que sigue en contacto con Joaquín. “Es un pibe bárbaro, amoroso y laburante…”.

Este constructor vive en la zona hace dos décadas, y admite que es un barrio residencial muy lindo, aunque como todo Buenos Aires, acostumbrado a estos hechos. “Ayer le robaron a una vecina en la misma cuadra, acá pasa de todo. Quiero igual rescatar que me comuniqué con Adrián Scarpati, Director de Relación con la Comunidad de la Secretaría de Seguridad de Vicente López para contarle lo ocurrido en relación a Joaquín, y se mostró a disposición”.

No baja los brazos

Joaquin dice que quiere retomar sus tareas. “No es la primera vez que me roban, es la cuarta....por suerte no nunca paso nada grave”, admite.

-¿Vas a volver al delivery?

-Necesito juntar plata para poder mudarme con un amigo, quiero independizarme pronto. Una vez que termine el secundario quiero ir a la Universidad, estudiar Informática y después Biología...

