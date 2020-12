Perdió a su madre por el coronavirus y la despidió de una forma conmovedora

Ignacio y su madre durante el 2019

Desearía volar alto y lejos como un halcón

Desafiando precipicios inundados de color

Desearía ser un barco perdido en altamar

Que supere las tormentas con total normalidad

Desearía ser la calma en extensión….

Apenas unos días atrás, Ignacio Dupin (38), escribió esa letra. Le puso melodía, voz y la acompañó con una guitarra acústica. Se vistió de negro y se sentó en una sala de teatro vacía para grabar el video de esta canción, que bautizó Desearías y es una especie de homenaje a la vida, o a su madre.

Ignacio no se dedica tiempo completo a la música. Sí experimentó con el rock, el folk, el pop y otros géneros. Pero de lunes a viernes, durante buena parte del día lleva adelante un emprendimiento freelance que le permite alquilar un departamento y viajar por el mundo. El resto del tiempo está volcado a la composición artística, su verdadera pasión. “No es un hobby, es un estilo de vida“, reconoce.

Esto cobra más relevancia con la reciente muerte de Mónica, su madre, víctima del COVID-19. Con la llegada de la pandemia, Ignacio decidió mudarse con ella, que también vivía sola, para pasar la cuarentena juntos. “No sabemos cómo, pero en junio se contagió, a los cinco días la internaron en terapia intensiva, donde permaneció casi un mes con asistencia respiratoria. El 24 de julio, día de su cumpleaños 71. fue el último que la vimos con mi hermano. Entrar ahí era como ir a un campamento de guerra: todos los médicos estaban agotados, desbordados, y exponiéndose, intentando salvar la vida de la gente. Los trabajadores de la salud deberían trabajar en mejores condiciones. Ya no es un consuelo para ellos llamarlos héroes“, le cuenta a Infobae.

Así que como miles de argentinos, Ignacio no pudo despedirse de su madre. Dos días después de esa visita, la mujer falleció. En 2008 también perdió a su padre por cáncer.

Tal vez, esta canción, sea un modo de despedida, esa que quedó truncada por las restricciones de la pandemia. “Siento que la música me salvó frente a tanta pérdida. Fue y es mi cable a tierra porque estuve y aun estoy mal. Es positivo encontrar algo que te permita manifestar el dolor, en mi caso ese refugio lo encontré en la música “.

Desearías, una premonición

Ignacio Dupin - Desearía

El tema que escribió y grabó por estos días responde a un estilo country. “Representa este momento donde anhelaría ser otra persona, y estar blindado al dolor... A la vez, el protagonista del tema no pierde las esperanzas por cumplir sus sueños”, reconoce. Eligió filmar el video en un teatro sin público por el contexto actual que se vive en el mundo del espectáculo. Quería retratar la desolación y el vacío que sentimos los artistas al no poder actuar. El video lo dirigió Matías Gey y creo que logramos plasmar lo que nos propusimos: la soledad del cantante y la falta de aplausos del público”. Algo que se extraña en estos días.

Y sigue “con mi mamá éramos muy unidos. De ella aprendí el valor de la amistad, y los afectos. Era plena luz, era mi referente a seguir.”

Ignacio se crió en Buenos Aires y se formó como Licenciado en Publicidad, aunque nunca ejerció. Su relación con la música data de hace casi dos décadas. Fue algo así como una obra del destino, un amor a primera vista. “Tenía 14 años y fui a un recital de Attaque 77 en Miramar. Ese día me dije ‘Quiero tener una banda de rock y cantar’. A los pocos meses mi tío me regaló un bajo, mi hermano ya tocaba la batería. Esto desencadenó en formar una banda propia con amigos, y primos… Nunca nadie me enseñó a escribir una canción”.

Se inició en la música con apenas 14 años como un juego que luego se convirtió en su vida, en su cable a Tierra

Su debut en el escenario fue también por casualidad: “El bajista de una banda amiga declinó presentarse faltando una semana para el show y entonces decidí darles una mano en su reemplazo. Hacía apenas meses que había aprendido a tocar”, recuerda con picardía.

Tuvo una banda llamada Anzuelos que duró casi una década, con la cual grabó 3 discos- Y hace unos años se animó a ser solista. “Una buena canción se tiene que defender con la voz y una guitarra sin perder su esencia”, dice como leitmotiv de su arte.

Sus padres no eran músicos ni artistas, aunque la madre de Ignacio era su gran compañera. “Siempre me alentaba a que haga lo que me guste, además sabía todas mis letras. Íbamos juntos a recitales o escuchábamos música en casa. Me encantaba porque podía apreciar un tema de Julio Iglesias de igual manera que uno de Pearl Jam. Era lo más. Nuestro último recital que pudimos disfrutar juntos fue en el Gran Rex viendo a Enrique Bunbury”.

-Si pudieras, ¿dejarías tu trabajo actual lo harías para dedicarle tiempo completo a la música?

-Tomo lo que me decía mi vieja. mucha gente va a apreciar tu música y otros no tanto pero, nunca dejes que te digan que no cantas con el corazón.

Seguí leyendo:

Es heladero y llegó sin nada desde Italia tras la guerra: “Cuando mi padre compró una casa con teléfono dijo ‘hicimos la América’”

Tiene 14 años, es de Resistencia y construyó un avión de ala única, hito de la historia aeronáutica argentina