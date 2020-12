Un fanático de Maradona hizo en 3D el altar que los hinchas improvisaron en Argentinos Juniors y debieron retirar por un incendio

Brian Livachof convirtió a 3D el altar improvisado para Maradona en La Paternal





No hay una sola manera de hacerle un homenaje a Diego Maradona. Y tampoco alcanzan todos los que se hacen para demostrar la enorme gratitud de los hinchas. Por estos días, luego de su muerte, los fanáticos de todo el mundo expresaron su devoción por la leyenda del fútbol. No sorprenden las demostraciones de cariño, tal vez sí su creatividad.

En el estadio de La Paternal en el que debutó como futbolista profesional aquel 20 de octubre de 1976 (la cancha de Argentinos Juniors, que lleva su nombre) y previo al sentido homenaje oficial, tuvo lugar un altar improvisado, creado por cada hincha que se acercó.

Sobre el pie del mural con el rostro de Diego pintando desde el 25 de noviembre -la fecha de su muerte-, los gestos de amor se fueron materializando, tomando vida en un rincón sagrado que ya es sagrado: camisetas de la Selección y del club, cuadros firmados por el astro, cartas, velas y muchas otras tantas demostraciones de cariño.

Brian Livachof (35) es diseñador multimedia e hincha de los Bichos Colorados. Y quiso hacer lo suyo. Por iniciativa propia y la mente y el corazón en los fanáticos, decidió inmortalizar la sentida creación. “El sábado pasé por la cancha y vi ese altar enorme, pensé que sería interesante poder acercarlo al mundo o a cualquier persona que quisiera verlo y no puede viajar”.

Así que se levantó temprano, y fue con su cámara en mano para retratar cada objeto, “Saqué muchas fotos, unas 120, con mi Canon T2I. La iluminación del lugar me jugó en contra.. Una vez terminado me fui a casa a bajar el material y pasarlo a 3D. Fue un proceso de dos horas horas bajando material. Luego el programa de edición genera una nube de puntos que después se convierte en una malla tridimensional. Se puede ver el paso a paso en un video que armé”.

-¿Qué elementos encontraste que en tu visita no habías podido ver?

-Muchos porque es posible recorrer el altar en detalle una y otra vez, detenerse, hacer zoom. Vi camisetas antiguas, incluso hasta una copa del mundo. Otra cosa que me llamó la atención es como unió y dejó atrás las rivalidades entre clubes, porque había remeras de otros clubes, algo impensado en otro momento.

El material ya está subido en la plataforma Scketchfab. Las imágenes están acompañadas por la canción, “La Mano de Dios” canción que compuso Alejandro Romero y cantó el cuartetero Rodrigo para su ídolo. Ese tema fue uno de los preferidos de Maradona, “La canción que me hiciste… Sos un hijo de p...”, fue una de las primeras cosas que Diego Maradona le dijo a Rodrigo Bueno cuando se vieron en la puerta de La Bombonerita, en Cuba.

Foto de archivo de una pareja llorando la muerte de Diego Armando Maradona fuera del estadio de Argentinos Juniors que lleva su nombre, en Buenos Aires. (REUTERS/Ricardo Moraes)

-¿Qué representó Maradona para vos?

-Toda mi familia es hincha de Argentinos Juniors. Mi padre me cuenta que se escapaba del colegio para ir a verlo, eso generaba... Me emociona, aunque por mi edad no lo haya visto jugar. Pero repaso todos sus videos.

-¿Cómo te enteraste de su muerte?

-Miraba la tele en el sillón de casa cuando confirmaron que se había descompensado y finalmente había muerto. Fue un shock. Con mis amigos pudimos acercarnos al velatorio.

Brian Livachof en el altar

Una inmortalización justo a tiempo

El club anunció esta semana que el altar debió ser removido, con lo que la idea de Brian fue precavida. “Sobre la calle Boyacá, donde se montó el santuario en homenaje a Diego Maradona, se produjo un pequeño foco de incendio por la caída accidental de una vela sobre una camiseta” , explicó el club de La Paternal en un tuit agregando “se retirarán los objetos recibidos para un mayor resguardo”.

El pasado 7 de diciembre -en la previa al duelo frente a Estudiantes-, el Bicho le hizo un gran reconocimiento a Pelusa. Estuvieron presentes las hermanas de éste, Ana y Kitty, además de Jana, una de sus hijas.

Los jugadores de ambos planteles también parecieron asociarse a la celebración: es que los equipos hicieron la entrada en calor en forma conjunta al ritmo de ‘Live is Life’ , el tema que quedó inmortalizado cuando el 10 hizo la preparación previa, con lujos y chiches propios de su zurda, antes del arranque de un partido de Copa UEFA ante Bayern Munich (1989). Luego, los directivos de Argentinos Juniors le entregaron camisetas distintivas del Diego a sus familiares, se soltaron al aire tanto palomas (se encargaron los capitanes Gabriel Hauche y Mariano Andújar) como globos y se cantó el Himno Nacional Argentino. Fue el cantante Ciro, con la armónica, quien lo interpretó en un video proyectado en el lugar.

