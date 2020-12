Le dieron el alta al nene de 5 años que sufrió una fractura de cráneo al caer al sótano de una cafetería en Saavedra

Máximo y su papá al retirarse del Hospital de Niños

Máximo, el chico de 5 años que sufrió una fractura de cráneo al caer al sótano de una cafetería del barrio porteño de Saavedra, fue dado de alta este miércoles y abandonó el Hospital de Niños Pedro Elizalde, donde había sido internado en terapia intensiva el domingo pasado tras el accidente.

Sus papás compartieron la noticia en redes sociales: “Gracias a todos y todas por el cariño para con mi hijo. ¡Nos vamos para casa! ¡Un verdadero milagro!”, escribió con alegría Mariano, el padre del nene, adjuntando una foto de ambos en el auto camino hacia su hogar.

Un rato antes, el padre había compartido otra imagen de Máximo disfrutando de una “Cajita Feliz” y de una dona. “No tengo palabras para describir esta foto. Sos un guerrero. Dios, las cadenas de oraciones de toda la gente, los médicos, todos hicieron que vos salgas con la tuya y puedas disfrutar tu rosquita. Solo querías eso mi hijo. Hoy vuelvo a vivir y sonreír y todos los que te queremos lo hacemos porque te vemos a vos sonreír”, volvió a agradecer.

El chico un rato antes de abandonar el hospital

El accidente sucedió en el local de Whoopies ubicado en Roque Pérez y García del Río, frente al Parque Saavedra. Mientras su papá estaba en el mostrador comprando unas donas, Máximo se dirigió al baño. Al salir, no advirtió que la tapa del sótano, que se encuentra en el centro del salón, estaba abierta y cayó aproximadamente unos dos metros por debajo del nivel del suelo.

“El pisa en falso, pega la pera en la punta y cae para adentro. Se cayó seco y tuve que bajar a buscarlo por las escaleras, caminé una cuadra con él ensangrentado, me subí al auto y lo llevé al Pirovano, donde lo atendieron de maravilla”, precisó Mariano.

El local de Whoopies donde ocurrió el accidente

El hombre subió a su Facebook una foto de cómo quedó el lugar luego del accidente. En la imagen se aprecia que el sótano está tapado por una chapa negra con sus bordes remarcados en rojo y que se encuentra entre medio de las mesas y las sillas.

“Ahí tenés el sótano de mierda donde cayó mi hijo. Estaba destapado y no estaba señalizado! Más de dos metros cayó pegando la mandíbula en el borde!”, reprochó enfurecido. La caída le provocó al chico una fractura occipital y lesiones encefálicas.

El dueño de Whoopies Saavedra, Mariano Améndola, le dijo a Infobae que “cuando el nene se abrió la cabeza, la encargada llamó a la ambulancia, pero el padre no quiso esperar y lo llevó directamente al hospital”. Y remarcó: “Como no era un cliente que estaba consumiendo en el lugar y no pagó con la tarjeta de crédito, no sabíamos cómo ubicarlo hasta que un vecino nos facilitó el celular del papá, yo mismo lo llamé y me puse a su disposición. Fue un accidente desgraciado”.

“Comparto el dolor del padre porque también soy padre. Hablé con Mariano y me contó que a su hijo le van a hacer otra tomografía. Por mi parte, le dije que si necesitaba tratarlo en otro lugar para que su evolución sea más rápida que cuente conmigo”, concluyó el dueño de Whoopies.

Así lucía el sótano que tiene la cafetería cuando cayó el chico

Por el hecho se inició una causa calificada como lesiones graves culposas que lleva adelante Matías de Sanctis, titular de la fiscalía penal y contravencional N° 7 de la Ciudad.

Debido a que Améndola mantuvo el local abierto tras el hecho, el fiscal Sanctis dispuso de una consigna policial en el lugar para evitar modificaciones o reformas.

Ayer, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) realizó una inspección al lugar. Desde ese organismo le confirmaron a Infobae que la cafetería cuenta con la habilitación correspondiente desde diciembre de 2018.

