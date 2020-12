Tensión en Villa Crespo: un hombre denunciado por violencia de género se atrincheró y amenazó con hacer explotar una bomba

La calle Valentín Virasoro en el barrio de Villa Crespo donde ocurrieron los hechos

Un hombre de nacionalidad paraguaya se subió al techo de su casa ubicada en la calle Valentín Virasoro al 1600, entre Luis Viale y Galicia, barrio porteño de Villa Crespo. Desde ahí causó conmoción y obligó a montar un operativo especial efectivos de la Comisaría Vecinal 15B que incluyó el corte de las calles: decía que tenía explosivos en una mochila y amenazaba con quitarse la vida. Estuvo cerca de tres horas atrincherado en la vivienda hasta que depuso su actitud luego de que mediara un negociador de la Policía de la Ciudad.

Todo comenzó cerca de las seis de la mañana cuando, aparentemente, el hombre habría recibido una notificación judicial sobre una denuncia por violencia de género por lo que debía abandonar la vivienda de inmediato a raíz de una restricción de acercamiento hacia su ex pareja. El acusado no sólo rechazó la notificación sino que se negó a abandonar el hogar y se subió a la terraza desde donde amenazaba con hacer detonar una bomba que llevaba en una mochila.

El hombre que dijo llamarse René armó una presunta bomba para hacer visible su posición ante la restricción de acercamiento a su ex pareja

Ante esta situación, su ex pareja y el hijo de cinco años decidieron abandonar la casa. Y los vecinos llamaron a la policía. Se acercaron efectivos de la Comisaría Vecinal 15B que desplegaron un importante operativo en las inmediaciones del hogar. A las 8:40 de la mañana el hombre finalmente se entregó luego de que interviniera un negociador: por una escalera que colocó personal policial bajó del techo directo a la vereda.

El hombre fue atendido por personal del SAME y quedó detenido a disposición de la Justicia que lo indagará en las próximas horas . A su vez, personal de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas de la Policía de la Ciudad y expertos en explosivos constataron que el hombre no llevaba ningún explosivo en la mochila: eran tubos de PVC unidos con una cinta azul y atados a unos cables que intentaban imitar a una suerte de detonador.

El hombre hizo creer que tenía una bomba en su mochila

Minutos después de las siete y media de la mañana había pedido hablar con Crónica Televisión para dar a conocer su versión. Decía llamarse René y que “el 21 de noviembre su pareja le hizo una denuncia para quedarse con la casa”, una vivienda que le prestan desde su trabajo por tener una hija adolescente con discapacidad. Él la acusó de estar usurpando la vivienda.

“Necesito que alguien me escuche”, exclamó. Agregó que en 2017 su ex pareja ya le había hecho una denuncia falsa y que ella ya cambió la cerradura de la casa y que está usufructuando la vivienda con el alquiler de habitaciones. “En una mochila tengo una bomba. Estoy dispuesto a todo. Si la Justicia no me escuchó, yo qué más puedo hacer. Yo ya quedo como un golpeador”, dijo en cámara: luego se supo que había sido un montaje para hacer visible su posición en el conflicto. Asimismo, reconoció que tenían una relación tóxica con forcejeos y que habían protagonizado situaciones de violencia verbal. Que ella lo había atacado con un cuchillo y una tijera, que le había roto el celular y que él había hecho lo mismo con el de ella.

