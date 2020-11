José De Mendiguren recordó cuando fue celador de Jorge Brito en la escuela: “Él decía que yo era su amigo más viejo”

José Ignacio De Mendiguren recordó a Jorge Brito tras su muerte

Tras confirmarse la muerte de Jorge Brito, en un trágico accidente ocurrido esta tarde en la provincia de Salta, fueron muchos los dirigentes políticos y empresarios que recordaron al banquero de 68 años.

Uno de ellos fue José Ignacio De Mendiguren, presidente del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior de Argentina), quien rememoró cuando fue celador de Brito en el Colegio Pablo VI. “Estoy muy mal, no lo puedo creer. No termino de caer, creo que esta noticia no es cierta. Conocía a Jorge Brito desde hace muchos años, del colegio. Yo era celador de él. Tenía 17 y él 15. Colegio Pablo VI. Después lo conocí toda la vida, él me decía que era su amigo más viejo ”, indicó.

El dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA) agregó: “Conozco a su familia, su dedicación por sus hijos y sus nietos. Cargaba con su famiilia a cuestas. En el terreno empresarial lo conocí mucho. Yo creo que es uno de los banqueros nacionales que más ha invertido en la Argentina. En Salta tenía un enorme emprendimiento productivo. Fue un hombre muy comprometido con la Argentina”.

El siniestro ocurrió esta tarde en el dique Cabra Corral

El accidente del empresario ocurrió en la zona del embalse Cabra Corral, 70 kilómetros al sur de la ciudad de Salta y cerca del Parque Nacional los Cardones, en el centro de la provincia del norte argentino. Brito viajaba junto a su piloto personal, quien también perdió la vida.

“No era de esos empresarios que se escondía o iba detrás de las cámaras poniendo empleados, él siempre fue al frente. Siempre condujo las características de cada sector. Siempre Jorge era coherente con su proyecto de desarrollo nacional, no lo abandonaba nunca. Yo fui presidente dos veces de la UIA y uno tiene la obligación de tener la mejor relación posible con el gobierno que eligió la gente. Jorge siempre estuvo al frente de los problemas del sector. Comprometido. No mandaba a representantes a decir lo que él quería decir. Asumía costos. Esa autenticidad que lo caracterizó es muy poco común entre los empresarios argentinos” , dijo De Mendiguren en diálogo con el canal IP.

Consultado sobre si era un “banquero peronista” respondió: “Yo siempre lo vi desarrollista. Él tenía claro el proyecto nacional. El rol de la burguesía en el proyecto nacional. Muy claro cuál debería ser el rol del capitalismo nacional , cosa que ningún país desarrollado del mundo dejan de considerar. Aquí no eran muchos los dirigentes que tenían este concepto. Los dividendos que podía tener en el banco lo volcó en la Argentina, en todo el territorio. Producía en el Sur, en Salta, Tucumán, tenía empresas para el turismo, empresas de energías renovables”.

El empresario tenía 68 años

“Me afecta como humano por sus características similares a las mías: él veraneaba con su familia, íbamos con nuestros nietos a la cancha. Muy amigo de sus amigos. Argentina pierde a uno de sus emprendedores más tenaces. De las crisis salió hacia adelante, doblando las inversiones. Repasen las crisis que atravesó y van a ver su actitud permanente”, sostuvo De Mendiguren.

Con el correr de la tarde las autoridades locales confirmaron que fue una mujer quien vio cerca de las 15.45, mientras practicaba rafting en el dique Cabra Corral, como un helicóptero impactaba contra los cables de tirolesa.

A las 16.11 fue otra mujer, Ana Romero, quien se contactó con las fuerzas de seguridad para revelar que su pareja corrió hasta la zona del accidente y detectó que vio dos cuerpos, uno de ellos con la cabeza sumergida en el agua, y que ninguno de los dos tenía signos vitales.

De Mendiguren también se refirió al helicóptero Eurocopter AS350 Ecureuil, matrícula LV-FQN color gris, el cual era propiedad de Brito: “Lo conocía, volé con él, siempre volaba con piloto, era muy precavido. Era un camino que hacía siempre para ir a su finca. A Jorge le gustaba. Él aprendía todo”. En el plan de vuelo, Brito figuraba como comandante de vuelo.

