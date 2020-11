Reabren el Casino Flotante de Puerto Madero y el Hipódromo de Palermo

NA 162

Luego de ocho meses de cierre, hoy reabrirán el Casino Flotante, ubicado en Puerto Madero, y el Hipódromo de Palermo, dos lugares incónicos del juego en el Ciudad de Buenos Aires. La reapertura será bajo estrictos protocolos de seguridad e higiene tanto para las personas que vayan a jugar como para los empleados de ambos establecimientos.

La decisión de que se abran ambos lugares se terminó de definir este fin de semana luego de una negociación que tuvo como protagonista al titular de la Lotería de Buenos Aires, Martín García Santillán, y al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, quien estuvo a cargo del asesoramiento.

Por el momento, las salas de juego podrán operar en un 30% de su capacidad y cada dos horas deberán desalojar los ambientes para sanitizar el lugar y renovar el aire. Los jugadores firmarán una declaración jurada cuando ingresen para certificar que no están infectados con coronavirus.

El Hipódromo de Palermo volverá a abrir este lunes

El protocolo que armaron indica que las salas que tengan ventilación natural podrán estar ocupadas en un 30% de su capacidad, mientras que si la ventilación no es natural la capacidad será del 20%. Se trata de un primer paso con reglas que podrán ajustarse a medida que avence el tiempo y en base a cómo resulte el funcionamiento del lugar.

“Esta medida constituye una tercera etapa de aperturas graduales del juego en la Ciudad, ya que en mayo se había autorizado la apertura de las agencias de quiniela y en agosto, la actividad hípica”, indicó la Lotería de CABA en un comunicado.

Los jugadores pasarán por alfombras sanitizantes y deberán usar tapabocas en forma obligatoria. En las salas no se podrán tomar bebidas o comer alimentos, y las máquinas tragamonedas estarán separadas entre unas y otras. Antes de la pandemia, las máquinas estaban pegadas entre sí. Ese escenario es imposible al día de hoy.

El casino flotante volverá a abrir luego de 8 meses

No estará permitido el ingreso de personas que no quieran jugar. La intención es evitar que haya circulación de gente y que las salas solo sean utilizadas para jugar. El protocolo indica que se permitirán acompañantes para personas que tiene movilidad reducida o algún tipo de discapacidad. Por el momento no habrá valet parking.

En lo que respecta a los juegos, en la ruleta y el black jack los jugadores estarán separados del crupier por un acrílico. Las autoridades de la Lotería de la ciudad inspeccionaron los salones durante el fin de semana para evaluar como se aplicarán los protocolos y que estén bien marcadas las distancias de las mesas de juego.

Seguí leyendo

El Gobierno oficializó la prórroga por otros 60 días de la prohibición de despidos y suspensiones

El precio de las propiedades: se necesitan 27 años de salarios para comprar un departamento