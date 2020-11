La dura historia del repartidor al que le robaron 3 veces su moto y Susana Giménez lo sorprendió con una nueva

La historia del repartidor al que le robaron 3 veces su moto y Susana Giménez lo sorprendió con una nueva

Pablo Rodríguez (44) vive en Ituzaingó y trabajó durante 18 años como camarero, hasta que la cuarentena lo obligó a buscar otra alternativa para mantener a su esposa, a sus cuatro hijos Gonzalo (22), Iara (18), Catalina de (15), Francisca de (10) y a su nuera, embarazada de 7 meses. A bordo de su moto, Pablo reparte los pedidos de una famosa aplicación de delivery y hace mensajería , a la vez que abrió un pequeño emprendimiento en su casa, donde vende espejos.

Pero hace unos días, sufrió un violento robo a mano armada a plena luz del día junto a su hija Iara, quien observó cómo los delincuentes amenazaban de muerte a su padre, obligándolo a que les entregaba las llaves de la moto, que había terminado de pagar hace 3 meses. Lamentablemente, no se trató del primer robo que sufrió de su herramienta de trabajo, sino del tercero. Infobae habló con Pablo Rodríguez.

El momento del robo a Pablo Rodríguez y su hija Iara, a plena luz del día en Ituzaingó

-¿Cómo fue el robo de su tercera moto?

Iba con mi hija Iara (18) a llevar un pedido. Yo hago delivery para una aplicación y ella hace lo mismo para otra, pero en bicicleta. Justo ese día se le había roto la bici, así que le dije que saliéramos juntos a trabajar en mi moto: ella con sus pedidos y yo con los míos.

De repente, dos tipos en moto me encierran y me apuntan con un arma. Saqué las llaves de la moto y les dije que se las iba a dar si la dejaban ir a mi hij a. Un vecino le abrió la puerta y ella se quedó ahí a resguardo. En un momento pensé en reaccionar contra el delincuente que me apuntaba, pero el que estaba arriba de la moto me dijo que le diera las llaves porque me iba a matar. Así que se las dí y se fueron con las dos motos.





-¿Estos robos son frecuentes en su barrio?

-Sí, a los que hacemos delivery y a los motoqueros todos los días nos roban en Castelar, Morón e Ituzaingó. A diario, hay 3 o 4 casos. En tres años, me robaron tres veces la moto. Quise divulgar el video en mi Facebook para que se sepa lo que vivimos. Un vecino de la cuadra donde me robaron se lo hizo llegar a mi prima.

Pablo Rodríguez y su hija Iara trabajan como repartidores

-¿Hizo la denuncia policial? ¿Qué pasó con el seguro de la moto y el rastreador satelital?

-Sí, hice la denuncia policial y la llevé al seguro. Le había puesto rastreo satelital pero no sirvió de nada, porque me llamaron de la empresa para decirme que lo habían encontrado tirado en la calle. Los ladrones saben muy bien cómo desactivarlo.

Por otro lado, la moto que me robaron cuesta 230 mil pesos y estaba asegurada en 150 mil, justamente por el servicio de rastreo satelital... Pero se ve que conmigo les falló.

Hacía 3 meses que había terminado de pagar la moto... Así y todo, sin poder trabajar, nunca dejé de pagar los impuestos y los servicios. ¡Y yo vivo con la plata que hago en el día!.





-¿Cómo fue el gesto solidario que tuvo Susana Giménez con Usted desde Uruguay, apenas se enteró de lo que le había pasado?

-Yo no quería exponerme mucho pero el video del robo se viralizó a partir de que lo subí a mi Facebook. Mi caso despertó mucho interés. Tengo un pequeño emprendimiento de espejos en mi casa y me explotó el teléfono con gente que me quiere comprar para ayudarme.

Entre todos esos llamados, atendí a la secretaría de Susana Giménez. Pensé que me estaban cargando, pero era verdad, porque después me llamó su productor. Susana me donó una moto para que pueda seguir trabajando. Ella pidió especialmente que su gesto solidario no se filtre , pero un periodista lo hizo público en las redes sociales, así que se dejó de ser secreto. Necesito seguir trabajando con la moto, porque me quedé sin trabajo en la cuarentena.

En medio del estado de shock que generó en su familia el robo de la moto a punta de pistola, su hija Catalina cumplió 15 años

-¿De qué trabajaba antes?

-Trabajé 18 años como camarero y, como ya los números no me daban porque el restaurante no podía abrir por la cuarentena, pedí un retiro voluntario. Por desgracia, los pocos pesos que me dieron se me fueron en la recuperación del grave accidente de moto que tuvo mi hijo, Gonzalo (22), que también es repartidor y hace mensajería: casi pierde una pierna. Tengo 4 hijos que mantener y con mi esposa somos 7 de familia, ya que mi nuera está embarazada de 7 meses. La moto es con lo único que puedo generar ingresos.

Conmovida por su historia, Susana Giménez se solidarizó con Pablo y le devolvió su herramienta de trabajo

-¿Advierte que creció la inseguridad en Ituzaingó?

-Quiero que se sepa lo que estamos viviendo en esta zona: a los motoqueros nos están matando... Nos matan para robarnos. Es terrible la inseguridad. Somos unos 200 motoqueros que nos mantenemos en contacto todo el tiempo, para cuidarnos entre nosotros y avisarnos cuando vemos gente sospechosa. Hace unos días, a un compañero le pegaron un tiro en la pierna para robarle la moto.

La Policía hace lo que puede, pero no es posible que nosotros sepamos más que ellos: porque sabemos dónde están los chorros y quiénes son. Los vemos pasar sin patente, sin casco o encapuchados, pero pasan por delante de la Policía y nadie los para. En cambio, si nosotros pasamos sin patente o casco, no hay manera de que no nos paren.

Trabajó 18 años como camarero, hasta que la cuarentena hizo estragos en su bolsillo y tuvo que salir a trabajar arriba de la moto

-¿Le da miedo volver a trabajar arriba de la moto, después de lo que vivió junto a su hija?

-Volví a hacer viajes para mensajería con la moto nueva y siento que, en cualquier momento, me van a volver a robar. Le dije a mi hija Iara, con quien iba el día del robo, que por un tiempo no quiero que volvamos a salir juntos en la moto, porque el miedo es constante.

Desde que nos robaron, ella estuvo 5 días sin querer hablar de lo que pasó porque se ponía a llorar. Estaba shockeada y muy mal. Nunca había visto un arma y encima la vio mientras le apuntaban a su papá. Los delincuentes me decían que me iban a matar, así que imagináte cómo se asustó.

Mi hijo Gonzalo trabaja de noche y, hasta que no vuelve a casa, no puedo dejar de pensar en él. Lo llamo todo el tiempo y le pregunto dónde está. Le pido que se cuide muchísimo. Es grande, porque tiene 22 años y está por ser papá. Pero uno es padre todo el tiempo y se preocupa.

Pablo con sus 4 hijos, su mujer y su nuera, embarazada de 7 meses

-¿Le robaron la moto y la aplicación de delivery para la que trabaja no solo lo suspendió, sino que le quería cobrar el pedido que, claramente, no pudo entregar?

-Sí, porque yo llevaba un pedido de comida y cuando me robaron lo tenía en la mochila. Cuando me llevaron la moto, llamé a la aplicación para avisarles lo que me había pasado, les mandé la denuncia del robo, pero me suspendieron por dos días porque no pude entregar el pedido. Me dijeron que había generado una deuda: tenía que pagar el pedido porque no llegué a entregarlo. Después, cuando el video se hizo viral, me sacaron la deuda.

Pablo les inculca a sus hijos el estudio, por si en un futuro deciden emigrar del país en busca de una mejor calidad de vida, alejada de la inseguridad con la que viven en Ituzaingó

-¿Se le pasó por la cabeza irse del país, en busca de un futuro mejor para Usted y su familia?

-Estoy en la calle todo el día y veo que la cosa se pone cada vez peor. A mi edad (44) ya no puedo irme porque estoy grande pero, si esto sigue así, me gustaría que mis hijos pudieran emigrar a otro país.

Soy argentino a muerte... pero no quiero tener que lamentar la muerte de un hijo y después tener que arrepentirme de que hayan tenido la posibilidad de irse y no haberla aprovechado. Por eso, les inculco la importancia que tiene estudiar y hacer algo para mejorar sus vidas.

Pablo alterna su servicio de delivery y mensajería con un pequeño emprendimiento de venta de espejos

-Si pudiera hablar sobre la inseguridad con alguna autoridad nacional o provincial, ¿qué le diría?

-Le diría que tiene que hablar con la gente que sufre la inseguridad. Nosotros lo podemos asesorar en muchas cosas, porque somos los que estamos en la calle. Si la policía ve pasar a dos personas sin patente en la moto, si ve a uno que va sin casco... ¡Parálo y revisálo, aunque la persona se enoje!. Esa es la forma.

En Capital, te paran todo el tiempo: si no llevás el chaleco, te secuestran la moto. Pero acá es tierra de nadie... porque nadie controla a las motos. Estoy pensando en trabajar con la aplicación de delivery solo en Capital, porque allá trabajás tranquilo... ¿Sabés qué pasa? ¡Ya estoy cansado de que acá me roben!.

