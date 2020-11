Fernán Quirós: “La vacuna contra el COVID no va a evitar la circulación del virus, porque no todo el mundo se va a vacunar”

Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, dijo esta mañana que “la vacuna contra el COVID evitar la mortalidad pero no la circulación del virus" porque aseguró " no todo el mundo se va a vacunar” .

Asimismo, el funcionario porteño calificó de alentador el dato sobre la eficacia de la dosis del laboratorio Pfizer conocido en las últimas horas. También aclaró que la vacuna va a permitir “evitar el daño más grave y la mortalidad” en caso de un potencial rebrote.

Ayer, la farmacéutica Pfizer afirmó que su vacuna contra el COVID-19 es “eficaz en un 90%”, según el primer análisis intermedio de su ensayo de fase 3, la última etapa antes de pedir formalmente su homologación.

El laboratorio estadounidense y la firma BioNTech indicaron que ese nivel de protección fue alcanzado 28 días después de la primera dosis

Quirós consideró inapropiado opinar sobre cualquiera de las vacunas sin un resultado científico y recordó que la fase 3 puede durar uno o dos años más. Sin embargo, aseguró que “es muy alentador el dato por la eficacia que muestra es muy alta”.

“Es muy importante entender que estamos haciendo a la mayor velocidad posible el proceso de investigación para la vacuna y para el medicamento, pero debe haber balance entre los criterios de seguridad, los efectos adversos y la eficacia. Por eso necesitamos que cada uno de los fabricantes lleguen al punto apropiado para hacer el análisis interino o intermedio, nos informen de esos resultado, vemos los datos técnicos y recién ahí dar nuestra opinión”, añadió.

En este sentido y en medio del debate por su aplicación, Quirós explicó por qué no todos deberían aplicarse la vacuna contra el coronavirus en la primera etapa. “El análisis interino es seguro pero no tiene el seguimiento a largo plazo", sostuvo.

“ La vacuna debe ser aplicada primero a los grupo de mayor riesgo. No parece razonable darle la vacuna a personas de menor riesgo. No corresponde que discutamos la aplicación de una vacuna que todavía no completó la fase 3 entre los que no tenemos riesgos. Los que no somos grupos de riesgo, como yo, no debemos vacunarnos ", enfatizó.

Daniel Gollán, ministro de Salud bonaerense

Al mismo tiempo, su par de provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, consideró que “el 99% de la gente se quiere vacunar, el resto es un grupo ínfimo de irresponsables”.

En medio de la polémica por la compra de 25 millones de dosis de la vacuna rusa, el Gollan aseguró que “cuando se aprueba una vacuna en forma pandémica es completamente segura y eficaz” y remarcó que si la Sputnik V -o cualquier otra- consigue la aprobación de la fase 3 hay que aprovechar el verano “para vacunar a la mayor cantidad de personas posible”.

Quirós explicó por qué no todos deberían aplicarse la vacuna contra el coronavirus

Finalmente, Quirós indicó que hasta hoy en la Capital Federal se han confirmado 150.961 casos, de los cuales se han recuperado 128.356 personas, y han fallecido 5.361. Además, informó que se han realizado 723.795 PCR, el 59,2% se hizo a ciudadanos porteños, con una positividad promedio de 15,1% en la semana, y alcanzamos una tasa de testeo cada 100.000 habitantes de 13.935.

Seguir leyendo:

El cerebro detrás de la vacuna de Pfizer: la niña de salud frágil que se convirtió en una celebridad científica

Qué dice la ley de vacunas que promulgó el Gobierno

Dos avances científicos ilusionan al mundo con la posibilidad de hallar una cura para el coronavirus

La vacuna de Pfizer aceleró el viento de cola para la economía argentina

Los 11 datos más relevantes sobre la vacuna de Pfizer contra el COVID-19

Daniel Gollan: “El 99% de la gente se quiere vacunar, el resto es un grupo ínfimo de irresponsables”