“No podemos esperar más”: frente al Congreso reclamaron por la urgente aprobación del proyecto de despenalización y legalización del aborto

Integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se convocaron hoy a la tarde en la vereda del Congreso para exigir que se apruebe el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)

Integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se convocaron hoy a la tarde en la vereda del Congreso para exigir que se apruebe el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que presentaron en 2019 y que requiere de dictamen de comisión antes del 20 de noviembre para poder ser tratado este año. La actividad forma parte de un cronograma más amplio de eventos organizados en todo el país para reforzar el reclamo.

“Nuestro proyecto debería tener dictamen de comisión en ordinarias hasta mediados de noviembre. Hacia marzo, pierde estado parlamentario y lo presentaríamos por novena vez en estos 15 años de lucha por el derecho al aborto seguro y gratuito. Sin embargo, en 2020 hubo una diferencia y es la promesa durante la campaña electoral y después, siendo ya presidente, de Alberto Fernández, de enviar su propio proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Sabemos que después vino una pandemia global, más hasta ahora todas las promesas de la apertura legislativa de marzo fueron cumplidas y tratadas en forma remota, menos aborto”, señala en diálogo con Infobae la abogada e integrante de la Campaña, Mónica Menini.

Las distintas intervenciones tienen como objetivo sostener en agenda el derecho al aborto como una cuestión de salud, de derechos humanos y de autonomía de mujeres y personas con capacidad de gestar.

Jenny Durán lo explica desde la Campaña: “Todo este período escuchamos que la intención es tratar el proyecto, pero no podemos terminar el año sin ley. Porque los abortos suceden y seguimos exponiendo a mujeres y personas con capacidad de gestar en vulnerabilidad. La intensificación de acciones que organizamos tiene que ver con que los tiempos parlamentarios se agotan, y hay otros proyectos en tratamiento pero el de IVE aún no tiene fecha. Seguimos abiertas al diálogo para que esto suceda”.

En las últimas semanas se suspendieron dos encuentros en la Cámara de Diputados. Precisamente, hoy a las 16 horas representantes de la Articulación federal y de la comisión de Cabildeo de la Campaña tenían previsto reunirse con Sergio Massa. Pero la cita debió reagendarse para el jueves 5 de noviembre para que la Cámara baja pudiera ocuparse exclusivamente del proyecto de Presupuesto 2021.

Menini contextualiza ese próximo encuentro: “La Campaña ha demostrado a lo largo de 15 años estar abierta al dialogo trasversal con todos aquellos decisores que desde el Congreso o el Ejecutivo nos llamen a dialogar. Sergio Massa, como presidente de la Cámara de Diputados, es un actor político relevante con el que nos sentaremos a intercambiar ideas. La agenda de la reunión está abierta. Nos mueve el diálogo”.

Cuestión de urgencia

Otra alternativa que permite incluir el aborto legal, seguro y gratuito en la agenda parlamentaria 2020 es el proyecto del Poder Ejecutivo que, finalmente, se enviaría al Congreso en los próximos días. Redactado por la Secretaría Legal y Técnica, la propuesta oficial se supone aporta un mayor respaldo del bloque del Frente de Todos.

En una entrevista con Infobae la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elisabeth Gómez Alcorta, justificó las dilaciones en el tiempo: “El proyecto está listo desde el mes de marzo. La decisión del Presidente y de todo el Poder Ejecutivo está garantizada. Pero no estamos en condiciones hoy, en un contexto de pandemia, de enviar un proyecto que requiere que el Ministerio de Salud lo sostenga y fundamente en el Congreso. Una pandemia con números de infectados y de muertos que aumentan todos los días... Hay condiciones que no están en nuestras manos, que no podemos manejar para saber cuándo va a poder enviarse. Pero la decisión del Presidente es inquebrantable”.

"Nuestro proyecto debería tener dictamen de comisión en ordinarias hasta mediados de noviembre. Hacia marzo, pierde estado parlamentario y lo presentaríamos por novena vez en estos 15 años de lucha por el derecho al aborto seguro y gratuito", dicen desde la Campaña

En la Campaña Nacional, en cambio, coinciden en que la emergencia sanitaria obliga más que nunca a atender una práctica del aborto que por su carácter ilegal e inseguro le exige al sistema de salud hacer frente a una gran cantidad de internaciones por complicaciones.

Para Menini, no se puede esperar más: “Cerca de 50.000 camas son utilizadas en el sistema de salud por internaciones derivadas de complicaciones de aborto cuando el aborto hasta la semana 14 se realiza con pastillas y en forma ambulatoria. El costo de la atención se reduce un 46% cuando el aborto es seguro ante el costo de atender las consecuencias de la clandestinidad. El stress al sistema de salud lo alimenta más la falta de una legislación progresista segura y gratuita que la actual situación”.

El proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito es resultado del consenso de cientos de organizaciones feministas de mujeres y disidencias, de espacios políticos, sociales, sindicales, artísticos, académicos y de derechos humanos. En 2019 se presentó con las modificaciones que surgieron del debate del año 2018. Si nuevamente pierde estado parlamentario, quedará impulsar su tratamiento en el ambiente electoral de 2021.

Así presiente el panorama Laura Salomé Canteros, periodista y activista de la Campaña: “Hace 15 años que desde la Campaña podemos activar, y muy fuertemente, por el derecho al aborto oscilando entre demandas históricas y coyunturales. La problemática de los abortos inseguros es una cuestión de salud pública, justicia social y de derechos humanos que ya no puede ser ignorada. Por eso, también va a ser un tema durante 2021. Los años electorales no nos asustan. Vamos por todo y eso significa seguir luchando por aborto legal, seguro y gratuito hasta que todas seamos libres”.

SEGUÍ LEYENDO:

Alberto Fernández tiene decidido presentar el proyecto del aborto legal y se debatiría en sesiones remotas

Ana Correa: “Ya no hay excusas para no tratar la legalización del aborto”