La fiscal de Estado de Formosa amenazó a los estudiantes varados que volverán a la provincia gracias a un fallo judicial

Video de la audiencia por Zoom que la fiscal de Formosa mantuvo con los estudiantes varados





Luego de que la Justicia Federal en Formosa fallara a favor de 81 estudiantes universitarios formoseños que quedaron varados en Chaco y Corrientes, la fiscal de Estado, Estela Zabala, amenazó con llevarlos a juicio en caso de que se produzcan futuros brotes de coronavirus en la provincia tras su ingreso ya que oficialmente no hay ningún muerto y menos de 170 casos.

“¿Quién se va a hacer cargo de todo esto? Eso es lo que nos preguntamos retóricamente no, de verdad” dijo la funcionaria judicial durante una audiencia por Zoom que mantuvo con algunos de los estudiantes que presentaron el Habeas Corpus ante el juez subrogante Fernando Carbajal para poder volver a sus hogares en medio de pandemia.

Y agregó: “Por eso la provincia lo ha dicho y se han enojado tanto, hacemos la reserva de accionar por los daños que se pueda provocar con todas las medidas irreflexivas que se tomen”.

Zabala estimó que como todos van a ingresar por medio de una medida judicial, Formosa también puede recurrir a la justicia en caso de que considere que el acceso de estos jóvenes pusiera en peligro la política sanitaria. “Ahora vuelvo a repetir, la consecuencia de los desbordes se van a hacer cargo también”, amenazó la fiscal ante la cara sorprendida de los chicos.

Abel Olmedo, uno de los universitarios beneficiados por el fallo del juez Carbajal que participó de la audiencia virtual, venía solicitando el acceso a Formosa desde el mes de abril. Tiene 23 años, se encuentra estudiando arquitectura en la ciudad de Resistencia y enfureció tras escuchar las declaraciones de la fiscal. “Nos amenazó con iniciar acciones legales si había un primer muerto por COVID-19 en Formosa”, remarcó al ser entrevistado por el diario La Mañana.

“Ninguno de nosotros es hijo de, ni tiene un apellido importante. Menos aún buscamos privilegios, sólo que no nos quedó otra opción de llegar a la Justicia para que nos escuchen”, explicó Abel.

Abel Olmedo tiene 23 años, es formoseño y es encuentra estudiando arquitectura en la ciudad de Resistencia, Chaco

Y al fundamentar sus críticas al Programa de Ingreso Ordenado y Administrado, indicó que “el sistema de prioridades era poco transparente” y que por eso tuvieron que acudir a la justicia.

Por otra parte, el estudiante sostuvo que la fiscal “trató como que íbamos a traer el virus a Formosa, sin respetar los protocolos sanitarios y las medidas del programa provincial. Nos sentimos muy atacados por parte de la fiscal”.

“Nos llamó la atención, porque nunca en el recurso de amparo que se presentó en la Justicia Federal se mencionó que queríamos ir a nuestras casas sin cumplir las exigencias del protocolo. Nadie se opone a las medidas sanitarias, todo lo contrario, queremos entrar y cumplir el aislamiento de 14 días en un centro de alojamiento. Y lo vamos hacer con los hisopados negativos previos”, aseveró.

Con relación a las consideraciones del Consejo de Emergencia en el sentido de señalar que algunos varados no tienen sus domicilios en la provincia, Olmedo contó su situación personal: “Dicen que sí o sí hay que tener el domicilio en Formosa. Pero en mi caso, tuve que cambiar mi domicilio al Chaco porque la obra social me lo pedía para tener cobertura de salud acá en esta provincia. Y a mí no me pueden decir que no soy de Formosa”, concluyó el joven entre la bronca y la resignación.

