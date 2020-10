Se reanudó el juicio por la tragedia del avión de Austral que se estrelló en Fray Bentos y dejó 74 muertos

Los restos del avión de Austral esparcidos en los terrenos de la estancia Nuevo Berlín, en la localidad uruguaya de Fray Bentos (Télam).

El 10 de octubre de 1997, el avión McDonnell Douglas DC-9-32 de Austral, con matrícula argentina LV-WEG, se precipitó a tierra en la estancia Nuevo Berlín, zona rural cercana a la ciudad uruguaya de Fray Bentos, y provocó la muerte de 74 pasajeros .

A más de 20 años del hecho, la instancia oral, que comenzó en marzo del año pasado luego de varias dilaciones y por el receso judicial por la pandemia de coronavirus, se reanudó este martes con 35 funcionarios vinculados al sistema de aviación civil sentados en el banquillo acusados por el delito de estrago doloso.

El debate se reanudó pasadas las 10 mediante la plataforma de videollamadas Zoom y fue presidido por el Tribunal Oral Federal 5 de la ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Daniel Obligado, Adriana Pallioti y José Martínez Sobrino, además de los abogados de las partes. Se extendió hasta las 15, cuando se pasó a un cuarto intermedio hasta el 20 de este mes, según informó el juez Obligado antes de cerrar la sesión de Zoom, que presentó algunos inconvenientes técnicos, pero permitió desarrollar el debate entre las partes.

Félix Pibernat, jefe de la Aerolínea e instructor de la Gerencia de Instrucciones de la empresa Austral, quien entrenó a los pilotos fallecidos, fue el primero en declarar, seguido de Rubén Mario Montenegro, ex titular de la Fuerza Aérea Argentina.

Estos dos testigos aportaron datos sobre la preparación de los pilotos, el entrenamiento que disponían y ciertas características de la aeronave, con el objetivo de intentar dilucidar si fue un error humano como afirman los imputados o un desperfecto mecánico en el avión por “el congelamiento del tubo de Pitot” (sensor de velocidad), principal hipótesis de las autoridades uruguayas.

El juicio por “estrago doloso” investiga la responsabilidad de 35 ex funcionarios nacionales y directivos de Austral, que entonces era manejada por la empresa española Iberia, por el accidente del vuelo 2553 de Austral Líneas Aéreas, que se estrelló el 10 de octubre de 1997 y provocó 74 muertos.

Las autoridades retiran parte del fuselaje del avión siniestrado (NA)

El avión McDonnell Douglas DC-9-32, con matrícula argentina LV-WEG, se precipitó a tierra en la estancia Nuevo Berlín, zona rural cercana a la ciudad uruguaya de Fray Bentos, cuando se dirigía desde Posadas hacia el Aeroparque Metropolitano de la ciudad de Buenos Aires.

Los imputados son Manuel Morán Casero (ex presidente de Austral), Mario Sruber (ex vicepresidente de la empresa) y los entonces directores de Austral: Walter Hayas, Mario Cardoni, Gabriel Pérez Junqueira, Fernando Mayorga, Javier Monzón, Ángel Sanchís Herrero, Javier Loza de la Cruz del Área Técnica y Jorge Fernández de Mantenimiento.

También están involucrados Ricardo Embón (ex gerente Planeamiento de Austral), Andrés Arribillaga (ex instructor de la compañía aérea), Juan Manuel Baigorria (ex director nacional de Aeronavegabilidad-DNA), Carlos González (ex director de fomento y habilitación DNA), Danilo Wenk (ex director de certificación Aeronáutica DNA) y Hugo Adib (ex jefe división ingeniería DNA), y los ya fallecidos Raúl Mújica (ex director de la aerolínea) y Justo Díaz (ex director de coordinación técnica DNA).

La lista se completa con Carlos Carmenini y Norberto Sotelo Ossa (ex directores de Aviación de Transporte DNA), Eduardo Sánchez Ara (ex coordinador del Proyecto de Certificación), Miguel Gaitán (ex jefe de División Producción DNA), Guillermo Destefanis, José Garrido, Héctor Gerling, Juan Fortuny, Enrique Ventura de Anchorena (ex gerentes de operaciones de Austral), Pablo Chini y Norberto Nieves (ex gerente y ex auditor de aseguramiento de calidad de la compañía aérea).

