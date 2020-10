Santa Fe: una beba de once meses murió por coronavirus y es la víctima más joven de la provincia

(EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Una beba de once meses murió por coronavirus en la localidad de Pérez, en el municipio Gran Rosario, provincia de Santa Fe. La muerte de la pequeña, la primera menor de edad fallecida desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en esa provincia, se convirtió en la muerte más joven del distrito.

La bebé, que falleció el domingo, es una de las 29 víctimas fatales que se registraron este lunes en la provincia de Santa Fe, donde ya se produjeron 537 decesos. La pequeña y su familia eran oriundas de la ciudad de Pérez, pero falleció en el Hospital de Niños Zona Norte de Rosario, donde estaba internada desde el 1º de octubre en una sala de cuidados intensivos y con asistencia respiratoria mecánica.

La beba había nacido prematuramente, estuvo internada en neonatología durante cuatro meses y presentaba comorbilidades desde su nacimiento. En los últimos días de septiembre presentó un cuadro febril importante y debió ser internada, según informaron al sitio Rosario 3 fuentes del municipio.

“La niña cursaba una internación domiciliaria porque tenía una enfermedad genética previa y consulta (la familia) por haber notado algunos síntomas de dificultad respiratoria”, reveló Mónica Jurado, directora del hospital, e indicó que en primera instancia la familia de la menor acudió al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde “se sospecha un cuadro respiratorio agudo y la probabilidad de Covid”. Allí le practicaron una prueba de PCR y posteriormente se la derivó al Zona Norte “con diagnóstico de infección respiratoria moderada y COVID”.

Santa Fe se transformó en la segunda provincia con más casos detrás del AMBA (EFE)

“Esto implica que no hay edad que no pueda ser alcanzada por el COVID”, advirtió en el parte diario el secretario de Salud, Jorge Prieto, y recordó que “otra de las poblaciones que tenemos que tener en cuenta son los adultos mayores, que están atravesando el peor momento de la pandemia y no podemos bajar el nivel de alerta”.

Además de tratarse de la víctima fatal más joven, es la única persona menor de 18 años que murió de COVID-19 en toda la provincia. Las dos personas más jóvenes que habían muerto como consecuencia de haberse contagiado el virus tenían 18 y 24 años.

El menor de ellos era un paciente con múltiples comorbilidadeds oriundo de la ciudad de Casilda y falleció en los últimos días de agosto. El joven de 24 años, en tanto, era oriundo de Granadero Baigorria y no tenía ninguna patología de base. Murió en los primeros días de septiembre en el Hospital Modular luego de permanecer internado por cinco días.

Con 50.680 infectados, la provincia es la segunda con más casos en el país, detrás de toda el Área Metropolitana de Buenos Aires y por encima de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

