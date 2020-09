Con mayores controles en las calles, así son los preparativos para evitar aglomeraciones por el día de la primavera

Habrá campañas de concientización y prevención para evitar aglomeraciones de jóvenes en los festejos por el Día de la Primavera (FOTO NA)

Argentina transitó el invierno con un confinamiento estricto y más de medio millón de infectados de coronavirus. La curva de contagios se mantiene alta pero estable y en este marco, las autoridades políticas y sanitarias tuvieron que implementar campañas de concientización y prevención para evitar aglomeraciones en los festejos de este 21 de septiembre por la llegada de la primavera y por el Día del Estudiante.

En la Ciudad de Buenos Aires se desplegará un operativo con más de 600 agentes y se peatonalizarán las calles aledañas de los parques y las plazas de mayor concurrencia. Como parte del operativo se controlará que los grupos no superen las 10 personas, el uso de tapaboca, y que se respete la distancia social.

“Nuestro principal objetivo es la prevención, sabemos que los chicos van a juntarse y por eso debemos cuidarlos y decirles que, si van a salir, elijan el espacio verde más cercano a su casa así evitaremos el uso del transporte público y las grandes concentraciones”, expresó mediante un comunicado Facundo Carrillo, secretario de Atención Ciudadana y Gestión Comunal.

El operativo que se desplegará este lunes contará con la participación de agentes de prevención, guardaparques y concientizadores, además de personal de Bomberos, Defensa Civíl, Tránsito. También se espera la presencia de vecinos voluntarios para controlas que los jóvenes respeten los protocolos.

“Vamos a estar presentes para ayudar a que los grupos no superen las 10 personas, que se respete el uso del tapabocas y que se mantenga la distancia social, vamos a tener presencia en los espacios de mayor concurrencia que contarán con personal desde las 11 de la mañana y hasta las 20 horas” , agregó Carrillo. El plan de prevención alcanzará al Parque Avellaneda; Parque Chacabuco; el corredor Costanera Sur; Parque Rivadavia; Parque Centenario; Plaza Arenales; el corredor Rubén Darío; Parque 3 de Febrero; el Paseo de las Américas; Parque barrancas de Belgrano; Parque Saavedra y General Paz.

Agentes de tránsito estarán distribuidos en seis de los parques y plazas mencionadas entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, con el objetivo de hacer peatonal las calles aledañas para ofrecer mayor espacio y favorecer el acatamiento del distanciamiento social.

Días atrás el Gobierno porteño difundió un instructivo virtual destinado a padres y jóvenes, titulado “Que tu festejo de primavera no se viralice”, donde se repasan las normas de cuidado y prevención de COVID-19. “En este contexto, si vamos a festejar tengamos en cuenta estas recomendaciones: mantené la distancia, usa tapabocas, utilizá alcohol en gel y evita espacios cerrados”, explica el documento ."Y si vas a tomar alcohol: comé algo antes, no mezcles bebidas entre sí o con otras sustancias, mantenete hidratado con abundante agua y no manejes" , se aconseja.

En tanto, en La Plata, el municipio dispondrá la intervención de 600 agentes en los principales espacios verdes de la ciudad. Al igual que en la Capital, las tareas serán de concientización y prevención. Además plazas y parques han sido demarcadas con círculos para facilitar el distanciamiento recomendado por las autoridades sanitarias. “La llegada de los días lindos y el poder reencontrarse con amigos y compañeros, no debe desatender la importancia que tiene cumplir con los protocolos y las medidas de autoprotección para evitar situaciones de contagio del Covid-19”, explicó el secretario de Salud de la comuna, Enrique Rifourcat.

El funcionario platense remarcó que pese a que en general el coronavirus ataca levemente a los jóvenes, “deben tener presente que pueden transmitir el COVID-19 y con ello contagiar y poner en riesgo a sus seres queridos y convivientes, como hermanos, padres y abuelos”.

No obstante pidió que se “eviten los encuentros sociales en ambientes cerrados, beber bebidas de un mismo vaso o botella, no utilizar el mismo mate, mantener siempre el tapaboca y la debida distancia social para evitar situaciones de contagio”.

La Plata, al igual que el resto de los municipios del conurbano bonaerense y algunos distritos del interior como Tandil, Mar del Plata, Laprida, General Alvear, Veincitinco de Mayo, Nueve de Julio, Bragado y Colón, se encuentran en la fase 3 del aislamiento social, preventivo y obligatorio, en los cuales no se contemplan las salidas recreativos. Por ello, desde la Defensoría del Pueblo Bonaerense advirtieron sobre los riesgos de realizar juntadas por el Día de la Primavera.

Bajó la consigna #ElegíCuidarte , el Observatorio de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, lanzó la iniciativa apuntando a concientizar a los jóvenes para que no se arriesguen a contagiarse por un día de festejos con amigos.

“Hay una falsa creencia respecto a que las y los jóvenes son prácticamente inmunes a la COVID-19 y no es así. Las estadísticas muestran que aproximadamente uno de cada 10 contagiados en la provincia de Buenos Aires son niños, niñas y adolescentes”, expresó Walter Martello, Defensor del Pueblo Adjunto. En ese sentido sostuvo que en 6 meses de la pandemia murieron más de 30 personas “que no superaban los 19 años”.

Martello recordó que las salidas recreativas están habilitadas en 90 de los 135 municipios bonaerenses, en los distritos que se encuentran en fase 4 y 5: “En esos lugares es fundamental que cada persona adopte las medidas de higiene, como el correcto uso de tapabocas y mantener dos metros de distancia para evitar brotes”. Y remarcó que “es clave” que ante el primer síntoma “como puede ser tos, fiebre o diarrea, tienen que quedarse en sus casas".

Consciente de que igualmente habrá jóvenes que decidan violar el aislamiento, el Defensor Adjunto expresó: “La mejor opción es no salir e intentar celebrar en casa a través de alguna actividad virtual, ahora bien si las y los chicos deciden juntarse en algún lugar cerrado o al aire libre, es indispensable que tomen todos los recaudos”.

La Municipalidad de Bahía Blanca apelará como estrategia de concientización a recordar que además del Día del Estudiante y de la Primavera, el 21 de septiembre es el Día del Trabajador de la Sanidad “y nunca mejor momento para festejarlo que cuidándonos más”.

El resto del país endurece controles para impedir aglomeraciones

A diferencia de la Ciudad de Buenos Aires y los municipios que integran el AMBA, que continúan siendo el epicentro de la pandemia, en el resto del país se endurecerán los controles para impedir que sucedan juntadas multitudinarias por el Día de la Primavera.

En Córdoba se prohibió desde el fin de semana las reuniones sociales y familiares. Además se montarán controles en los ingresos, balnearios y costanera.

En Santa Fe, el Gobierno provincial anunció que se patrullarán “los espacios más concurridos de la ciudad”. La misma estrategia se implementará en Mendoza, donde desde el fin de semana ya se endurecieron los controles vehiculares en los accesos a parques, plazas y paseos; y donde se decretó hasta las 5.30 de la mañana del martes 22, la restricción absoluta de circulación.

Las excepciones incluyen las personas que deban circular en alguna situación de emergencia médica debidamente justificada, compra en farmacias, expendio de combustibles y actividades consideradas esenciales. En tanto, los restaurantes y cafés podrán funcionar en modalidad presencial con un límite de cuatro personas por mesa y siempre que estén dispuestas al aire libre.

En San Luis se había contemplado la posibilidad de realizar los festejos con protocolos, sin embargo la situación epidemiológica obligó a dar marcha atrás e incluso se prohibieron las reuniones sociales y familiares.

En Jujuy, donde la situación es más delicada aún por la saturación del sistema sanitario, el Gobierno provincial dispuso que la Policía realice “recorridos barriales”.

Por su parte, en Tucumán se reforzaron desde este fin de semana los controles fijos y móviles en espacios públicos,bares, restaurantes y rutas. “La gente tendrá acceso a los bares pero no habrá venta ambulante ni se permitirán reuniones en grupo”, había informado el subsecretario de Seguridad, José Ardiles.

Desde la Policía de la provincia y las municipalidades principales de Santiago del Estero, Capital y La Banda diagramaron un operativo de control y preventivo por el Día del Estudiante que se mantendrá hasta el lunes para desactivar posibles reuniones sociales o familiares, que están prohibidas. "En ningún caso podrán reunirse con sus compañeros y los padres deben evitar que los chicos salgan, ya que deberán responder por ellos" , dijo el titular de la Dirección de Calidad de Vida de la Capital, Rubén Verón, quien pidió también a los dueños de fincas o salones de fiestas, que se abstengan de alquilarlas.

En Catamarca, además de endurecer los controles, el jefe de la Policía, Ángel Ignacio Aguero, remarcó que se “necesita del compromiso y responsabilidad de los padres y jóvenes”.

En Chubut, en común acuerdo de los intendentes se determinó la prohibición de la realización de festejos este 21 de sepiembre. “No es grato decirlo ni hacerlo pero seremos muy estrictos en los controles para evitar contagios”, dijo a Télam el jefe comunal de Rawson, Damian Biss.

Por su parte, Río Negro implementará un plan de “concientización y prevención” a nivel provincial. Mientras que en Bariloche, la titular de Protección Civil, Patricia Díaz, recordó que “están prohibidas las reuniones sociales”. “No se pueden hacer; no se hicieron ni para el Día del Niño, ni para el Día del Padre”, expresó.

En La Pampa, el gobernador Sergio Ziliotto autorizó encuentros en casas particulares, en grupos de hasta 10 personas y respetando los protocolos de prevención y la distancia social. Mientras que el Director de la Juventud, Nicolas Odera comentó que en la laguna Don Tomas, se llevará adelante un operativo conjunto entre personal de salud, la policía y el gobierno provincial para entregar barbijos y alcohol en gel.

También en Entre Ríos se desarrollará un trabajo interministerial para establecer una agenda de actividades que comenzó el 14 de este mes con un encuentro virtual de ajedrez y cerrará este lunes con un programa especial en Radio Arte. Por último, en Formosa no habrá un operativo especial por el día del estudiante ya que los “controles son diarios”, según apuntó el comisario Carlos Vera de la Secretaría General de la Policía de la provincia que agregó que “los efectivos uniformados recorren las calles las 24 horas del día en toda la provincia”.

