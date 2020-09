El tierno mensaje que una nena de 9 años le escribió al ladrón que le robó su bicicleta

Malena Voisard tiene 9 años y había recibido la bicicleta como regalo del Día del Niño y de cumpleaños. El jueves 10 de septiembre alguien entró al garage de su casa y se la robó. La nena le pide al "Señor ladrón" que por favor se la devuelva.

El domingo 16 de agosto, fecha en que se celebró el Día del Niño, los padres de Malena Voisard le regalaron su primera bicicleta: de color rosa y con un canasto negro. La emoción -dice su mamá a Infobae- no le entraba en el cuerpo. La nena (que en ese momento tenía 8 años) se pasó toda la tarde pedaleando en la puerta de su casa, junto a su primo Lautaro.

“ Se largó sin rueditas y aprendió enseguida. Con los abuelos y los tías la aplaudíamos desde la vereda ”, cuenta su madre, Cynthia Maldonado (30). El jueves 10 de septiembre, cuando todavía no había pasado ni un mes desde que Malena estrenó su regalo, alguien entró al garage de su casa (donde vive con sus abuelos, Jorge y Liliana, su mamá y su hermana de dos años, Alma) y se llevó la bicicleta .

“Mi papá fue a guardar el coche y, cuando salió, me dice: ‘Nos robaron la bici de Male’. No podíamos creerlo. Eran las diez de la noche y salimos a caminar por el barrio, a preguntar a los vecinos si no habían visto algún movimiento raro o escuchado algún ruido fuera de lo habitual ”, cuenta Cynthia que, al final, terminó haciendo una denuncia policial. No conforme con la situación, el abuelo de la nena volvió a subirse a su auto y comenzó a recorrer las calles de su barrio para ver si, de casualidad, encontraba la bici.

Malena cursa el tercer grado en la Escuela República de Bolivia. Su materia preferida es música. “Le fascina cantar”, dice su madre.

A Malena le dio la noticia su abuela Liliana. “Se puso a llorar”, recapitula su mamá. “Después, cuando le expliqué que había hecho la denuncia a la policía se tranquilizó y se puso a dibujar”, cuenta Cynthia. Al rato, dice la mujer, su hija apareció con un cartel que hoy es viral. “ Te amo bici. Señor ladrón devolvémela ”, dice.

“Lo hizo ella sola. Después me preguntó si podíamos pegarlo en el portón de casa para que lo vieran los vecinos. Yo le dije que sí y después le mandé una foto a su papá. Una de sus tías decidió compartirlo en Facebook y en una página local de compra y venta de productos, que llama ‘Trato hecho', y ahí el tema explotó”, recapitula Cynthia.

“Malena va a cumplir 9 años en unos días. Ayer le robaron desde la puerta de su casa, en Villa Nueva, la bicicleta que con esfuerzo le regalaron sus papás. Es increíble la sociedad en la que vivimos. Es más fácil quitar lo ajeno que laburar y también es increíble la inocencia de un niño de pedir, a través de una carta, por favor al ‘Señor ladrón’ que le devuelva lo que es suyo. Que sociedad de mierda ”, escribió Magalí Voisard.

Según la mamá de Malena, después de las publicaciones, el tema despertó la solidaridad de los cordobeses. “Su papá me llamó que le habían dado una bici. Hay que hacerle algunos arreglos, pero bici va a tener. No la suya pero buen, con el esfuerzo que cuesta comprarla, que alguien le haya regalado una es un gran gesto”, dice Cynthia.

Malena, sin embargo, no pierde las esperanzas. “'Ya me la van a devolver', me dice y a mí se me estruja el corazón” , agrega su mamá.

Actualmente, Malena cursa el tercer grado en la Escuela República de Bolivia. Su materia preferida es música. “Le fascina cantar”, dice su madre. El pasado 14 de septiembre, Malena cumplió 9 años. La bicicleta fue mitad regalo del Día del niño y mitad regalo de cumpleaños. “Por suerte Male se lo tomó bastante bien. Ella nació con un problema neurológico y tiene convulsiones. Mi miedo es que la noticia le hiciera mal, pero está animada. No pierde la fe ”, dice.





