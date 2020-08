Varada en Costa Rica, sin recursos y recién operada: “Suplico que me habiliten un vuelo sanitario para poder volver”

Laura Cardaci tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en Costa Rica

La historia de Laura Cardaci es como la de muchos argentinos que emprendieron una aventura fuera del país que se vio trunca por la pandemia de coronavirus. Esta joven de 26 años, oriunda de La Plata, se encuentra varada hace 5 meses en Costa Rica. Sin trabajo, temporalmente discapacitada para caminar por una fractura que sufrió semanas atrás, mientras agota sus últimos recursos económicos ruega por poder regresar a la Argentina, pero no obtiene respuesta de parte de Cancillería: “Estoy suplicando que habiliten un vuelo sanitario para volver”.

Laura viajó a Costa Rica en noviembre para hacer la temporada como guardavidas voluntaria en las playas de Santa Teresa. Con el cierre de la actividad turística y de los aeropuertos por el avance del coronavirus en el mundo, se quedó varada en Costa Rica. Sin embargo, como ya se había hecho de un grupo de gente amiga se quedó en el pequeño pueblo costero “trabajando de lo que se podía”. Ya no como guardavidas, porque las playas fueron restringidas, se dedicó a vender hamburguesas veganas y a realizar masajes a cambio de hospedaje.

En diálogo con Infobae, la joven platense contó que debido al costo de los vuelos de repatriación había decidido esperar para regresar al país. “Como veía que en Argentina estaba todo medio mal y acá no había tantos casos decidí quedarme e intentar volver cuando todo pasara” .

Sin embargo, hace un mes, un accidente doméstico le generó un panorama aún más desolador. En Santa Teresa, con un limitado acceso a la salud, le diagnosticaron un esguince. A la semana recién pudo realizarse una radiografía que determinó que se había fracturado el peroné de la pierna derecha.

“Necesitaba cirugía y tuve que viajar cinco horas para que me hagan un yeso y me den el turno. El hospital más cercano es en Punta Arenas, hay que cruzar la península o viajar en un ferry que solo tiene dos horarios por la pandemia”, graficó. Finalmente con plata que le prestaron pudo alquilar un auto en el que viajó acompañada por dos amigas.

El Aeropuerto de Ezeiza durante la cuarentena

Con el seguro médico de viaje vencido en marzo, el costo de la operación rondaba los 2 mil dólares. Sin dinero y sin poder trabajar debido a la fractura, Laura intentó comunicarse con la Embajada Argentina “para poder volver y operarme”, pero no obtuvo respuesta favorable. “En mi angustia sentí que no hubo voluntad de ayudarme” , lamentó.

“La medicina acá es paga, pero como entré por urgencias no me cobraron para hacerme el yeso. Pero después me dijeron que si no tenía seguro la cirugía salía 2 mil dólares. En este momento, me comuniqué con la Embajada y lo único que me ofrecieron fue esperar a los vuelos de septiembre o un bolsón de comida, ni ayuda económica, ni asistencia médica en San José” , detalló sobre la conversación con los representantes argentinos en Costa Rica.

“Sin apoyo de ningún tipo de los miembros de la embajada, le comuniqué al cuerpo médico lo que me estaba pasando y entonces decidieron ayudarme por haber prestado un servicio como guardavidas voluntaria en su país”, relató Laura agradecida por el gesto del personal de la salud costarricense al que definió como “un milagro”.

Ahora la joven se encuentra haciendo ejercicios de rehabilitación. Sin embargo, el tratamiento post-quirúrgico demanda entre 3 y 5 meses, ella no puede trabajar y ya no cuenta con recursos económicos para seguir viviendo allí: “Hace un mes que no tengo ahorros”. Está desesperada por regresar a la Argentina. “Necesito urgente volver a mi casa, necesito recibir la ayuda de mi familia y colegas para poder hacer una recuperación digna”, reclama.

El pedido de ayuda de Laura en sus redes sociales

A través de sus redes sociales, Laura hizo una publicación para poder juntar dinero para pagar el pasaje de regreso a la Argentina. Si bien asegura que “con esos pesitos sigo sobreviviendo”, ahora tampoco tiene certezas sobre cuándo podrá volver al país ya que los vuelos previstos se cancelaron por el coronavirus.

“Estoy suplicando que habiliten un vuelo sanitario para volver” , reclama anhelando que Cancillería la escuche.

